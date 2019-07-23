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Сангрия: какие фрукты добавить в освежающий испанский напиток

Узнайте, какие фрукты подходят для разных видов вина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Сангрия готовится на основе вина с фруктами
Сангрия готовится на основе вина с фруктами
Фото: Depositphotos

Пить сангрию – желательно у бассейна или на пляже – одно из самых простых летних удовольствий. Этот классический испанский коктейль традиционно готовят из красного вина и бренди, но если вы не любите пить красное вино в жару, то все равно можете приготовить сангрию, используя белое, розовое или даже игристое вино.

Смотрите видео, как приготовить сангриту с текилой:

Что касается фруктов, которые нужно добавить, здесь нет жестких правил. Но настоящая сангрия содержит как минимум два вида фруктов: цитрусовые и любые другие.

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Задача состоит в том, чтобы создать напиток на основе вкусов, которые вам нравятся. Кроме этого, фрукты нужно выбирать сочные и спелые. Когда они напитаются вином, их можно есть в качестве десерта. Так что никаких мучнистых яблок!

Сангрию нужно подавать хорошо охлажденной
Сангрию нужно подавать хорошо охлажденной
Фото: Depositphotos

После приготовления рекомендуется дать сангрии остыть в холодильнике минимум 30 минут,  а лучше оставить ее на ночь, чтобы напиток как следует настоялся. 

Какие фрукты добавить в сангрию

Мы предлагаем список фруктов, которые лучше всего подойдут для приготовления сангрии.

Апельсины. Это классический ингредиент, который добавляют в сангрию на основе красного вина. Апельсин прекрасно сочетается со всеми фруктами в списке.

Яблоко. Еще один компонент традиционной сангрии. Просто выберите свой любимый сорт и нарежьте яблоки на кубики или тонкие ломтики, в зависимости от того, какую подачу вы предпочитаете.

В состав сангрии обязательно входят апельсины
В состав сангрии обязательно входят апельсины
Фото: Depositphotos

Персики. Нарежьте сочные кусочки персика в сангрию из белого вина вместо яблока. Это сделает напиток суперосвежающим и вкусным.

Лимон. У вас нет апельсинов в вазе с фруктами? Лимон – еще один цитрус, который можно попробовать при приготовлении сангрии. Он хорошо сочетается с белой или игристой сангрией и идеально подходит для теплых дней.

Слива. Когда вы будете готовить сангрию из красного вина, попробуйте заменить яблоко на сливу.

Клубника. Клубника прекрасно сочетается с сангрией из белого или игристого вина.

Также можно добавлять в напиток  вишню, грушу, арбуз и виноград. Все зависит от ваших предпочтений!

Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом.

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Источник: Сегодня
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