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Съедобные растения: как приготовить из одуванчиков вино и салат

Весной витамины можно найти буквально под ногами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:33

Вино и варенье, чипсы и салат из одуванчиков, крапивы и даже мха! Из того, что растет у всех под ногами, известные шеф-повара готовят блюда высокой кухни. И диетологи очень советуют такую ​​пищу, потому что в ней содержатся минералы, полезное железо и множество микроэлементов.

"Сегодня" разведали проверенный рецепт вина из цветков одуванчика и вместе с шеф-поваром приготовили изысканное блюдо из листьев цветка.

Винничанина Александра Шемета вдохновил бестселлер Рея Брэдбери "Вино из одуванчиков". Однако в романе рецепта нет, поэтому он решил создать свой собственный.

"Примерно на трехлитровую банку нужно сто цветочков. Можно и больше. Заливаем цветочки теплой водой. Вместо дрожжей – изюм. Горстки хватит и на три литра, и на все десять. Добавляем килограмм сахара и цедру лимона. Нужна именно цедра, потому что шкурка будет горчить. Будущее вино ставим в теплую комнату. За три месяца будет готово. Крепость – примерно десять градусов", – описал процесс мужчина.

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Из цветков одуванчика можно делать не только вино, но и варенье. Из одуванчиков еще готовят вкусные и изысканные соусы и салаты. Но уже не из цветков, а из молодых листьев.

"Сегодня" везут одуванчики опытному шеф-повару Виктору Палевскому. Из листьев, креветок и мха он готовит салат.

"Сначала одуванчик вымачивают в холодной подсоленной воде, чтобы не горчил. Затем из этих листьев и микса салатов делают подушку для обжаренных креветок и спаржи. Украшают брынзой и чипсами, опять же из листьев одуванчика. Их готовят во фритюре", – поделился рецептом шеф.

Клиенты ресторана все чаще заказывают именно такие блюда. Эта пища еще и полезна, уверяют диетологи. Цветы одуванчика советуют есть даже сырыми. Специалисты говорят, что они улучшают настроение, дарят заряд энергии и очищают печень.

Диетологи также советуют употреблять молодую крапиву и почки деревьев. Из них можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Главное – не бояться экспериментировать.

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Источник: Сегодня
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