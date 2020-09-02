Секретный ингредиент, который сделает ваш брауни еще вкуснее

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Каждый классический рецепт брауни, даже самый надежный, стоит немного улучшить. Все способы приготовления этих американских шоколадных пирожных обычно просты и кратки. В большинстве рецептов ингредиенты просто перемешиваются в одной миске. Вы можете приготовить брауни на основе шоколада или какао-порошка, главное, чтобы продукты были качественными.

Но если вы предпочитаете пирожные с тягучей консистенцией, то вам придется немного поэкспериментировать. Можно попробовать уменьшить количество муки, добавить больше масла или такие нетрадиционные ингредиенты, как яблочное пюре или пюре из авокадо. Но самый простой способ придать брауни нужную консистенцию – прибавить сметану. Она подарит пирожным нежный, слегка кисловатый вкус, который приятно контрастирует с шоколадом и маслом.

Брауни со сметаной

Сметана сделает брауни тягучими Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

361 ккал на 100 г

Ингредиенты:

8 столовых ложек сливочного масла

60 г черного шоколада

60 г горького шоколада

2 яйца

1 стакан (200 г) сахара

2 чайные ложки ванильного экстракта

3/4 стакана муки

1/4 чайной ложки соли

1/2 стакана сметаны

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Способ приготовления:

Нарежьте шоколад и масло, растопите все в микроволновой печи до однородной массы. Остудите до комнатной температуры. Духовку разогрейте до 180 ºС. Смажьте форму 20 х 20 см пергаментом, застелите ее пергаментом. В большой миске взбейте яйца и сахар. Добавьте ваниль и хорошо перемешайте. Добавьте остывшую шоколадную смесь, а затем добавьте муку, соль и сметану. Размешайте, но не перемешивайте слишком долго. Выпекайте 25-30 минут. На зубочистке, вставленной в центр пирога, может оставаться несколько влажных крошек. Выньте из духовки и полностью остудите перед тем, как нарезать и подавать.

Полезный совет

Сделайте сразу двойную порцию пирожных. Одну съешьте сразу, а вторую заморозьте на потом. Выпечку можно будет разогреть в духовке или в микроволновой печи.

Смотрите видео, как приготовить брауни со свеклой:

Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с малиной.

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