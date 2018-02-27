Секреты коллекционеров: почему вино не следует хранить в вертикальном положении

Сегодня, 14:28

Неправильное хранение ухудшает качество вина

 

Хранить вино лучше горизонтально Фото: freepik.com
Хранить вино лучше горизонтально Фото: freepik.com

Эксперты рекомендуют хранить бутылочное вино в горизонтальном положении, ведь не зря винные стойки традиционно сделаны так, чтобы бутылки в них "лежали".

Это не просто совпадение, сообщает сайт NV.ua. Ведь если в винной бутылке есть корковая пробка, по правилам хранения напитка, ее следует положить горизонтально.

Таким образом вино вступает в контакт с пробкой и не дает ей высохнуть. В противном случае в краткосрочной перспективе маленькие кусочки высохшей пробки упадут в вино, когда вы откроете его, и вам придется вылавливать их из стакана.

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Если вино будет храниться неправильно долгое время, пробка будет усыхать и приводить к окислению содержимого бутылки, что сделает его совершенно непригодным.

Не стоит беспокоиться о положении вашей бутылки в случае, если вы собираетесь вскоре выпить свое вино. Намерены попробовать напиток в течение месяца – просто оставьте бутылку стоящей в шкафу или на дверце холодильника.

Что касается магазинов, которые хранят все бутылки вина в вертикальном положении, то обычно их ассортимент быстро раскупается и пополняется заново. Однако в специализированных магазинах можно заметить, что дорогое вино хранится именно в соответствии с этим правилом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, сколько можно хранить открытую бутылку вина. Мы также делились советами по выбору качественного вина.

Смотрите видео, как смастерить домашний мини-бар для хранения вина:
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