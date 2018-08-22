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Семь способов нарезки фруктов и овощей, которые облегчат вашу жизнь

Вы сможете измельчить любимые фрукты, овощи и ягоды без лишних усилий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Как нарезать фрукты красиво Фото: freepik.com
Как нарезать фрукты красиво Фото: freepik.com

Эти небольшие хитрости помогут вам быстро очистить киви, удалить плодоножки из клубники и красиво нарезать манго.

Киви

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Киви удобно чистить ложкой
Фото: Pinterest.com

Помойте фрукты и срежьте концы. Аккуратно проведите под кожурой чайной ложкой. Готово!

Арбуз

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Арбуз можно нарезать брусочками
Фото: Pinterest.com

Хорошо помойте арбуз и разрежьте его на две части большим острым ножом. Положите на тарелку мякотью вниз и нарежьте, как показано на картинке.

Клубника

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Плодоножку можно удалить соломинкой
Фото: Pinterest.com

Этот способ лучше подходит для крупных ягод. Все, что вам понадобится – коктейльная трубочка, которой нужно проткнуть клубнику насквозь.

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Томаты

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Режьте помидоры хлебным ножом
Фото: Pinterest.com

Мягкие помидоры бывает сложно нарезать. В этом случае вам поможет зубчатый хлебный нож.

Цитрусовые

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Чтобы выжать больше сока, разрежьте цитрусовые на дольки
Фото: Pinterest.com

Чтобы выжать из лимонов или лаймов больше сока, необходимо нарезать дольки в обход сердцевины, как показано на снимках.

Гранат

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Чтобы легко почистить гранат, срежьте верхушку
Фото: Pinterest.com

Хорошо помойте фрукт и срежьте кончики, так, чтобы стали видны прожилки. Разделите гранат ножом на секторы по самым толстым прожилкам.

Манго

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Разрежьте манго на сегменты
Фото: Pinterest.com

Помойте манго и снимите ножом широкий сектор, не дорезая до косточки. Сделайте насечку мякоти и выверните кожуру наизнанку.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как быстро и легко очистить ягоды от косточек. Кроме этого, мы рассказывали о самых низкокалорийных ягодах и фруктах

Смотрите видео, как употреблять фрукты с пользой для организма:

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Источник: "Сегодня"
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