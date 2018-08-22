Семь способов нарезки фруктов и овощей, которые облегчат вашу жизнь
Вы сможете измельчить любимые фрукты, овощи и ягоды без лишних усилий
Эти небольшие хитрости помогут вам быстро очистить киви, удалить плодоножки из клубники и красиво нарезать манго.
Киви
Помойте фрукты и срежьте концы. Аккуратно проведите под кожурой чайной ложкой. Готово!
Арбуз
Хорошо помойте арбуз и разрежьте его на две части большим острым ножом. Положите на тарелку мякотью вниз и нарежьте, как показано на картинке.
Клубника
Этот способ лучше подходит для крупных ягод. Все, что вам понадобится – коктейльная трубочка, которой нужно проткнуть клубнику насквозь.
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Томаты
Мягкие помидоры бывает сложно нарезать. В этом случае вам поможет зубчатый хлебный нож.
Цитрусовые
Чтобы выжать из лимонов или лаймов больше сока, необходимо нарезать дольки в обход сердцевины, как показано на снимках.
Гранат
Хорошо помойте фрукт и срежьте кончики, так, чтобы стали видны прожилки. Разделите гранат ножом на секторы по самым толстым прожилкам.
Манго
Помойте манго и снимите ножом широкий сектор, не дорезая до косточки. Сделайте насечку мякоти и выверните кожуру наизнанку.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как быстро и легко очистить ягоды от косточек. Кроме этого, мы рассказывали о самых низкокалорийных ягодах и фруктах.
Смотрите видео, как употреблять фрукты с пользой для организма: