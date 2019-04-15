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Эксклюзив

Семейный подряд: как кредит на квартиру положил начало производству сливовых соусов

Интервью с основателями крафтового производства сливовых соусов "Пан Слива" и "Пані Слива"

Людмила Каращук
Сегодня, 15:50

Я почти месяц убеждала мужа, что у меня получается печь вкусные пирожки, хлеб, торты и хачапури. Делала я это все ради того, чтобы он в меня поверил и предложил мне сделать бизнес. Но пока я продолжаю мечтать о глобальном, другие просто берут и делают. И вот кажется, что взять и начать – очень просто, но иногда для этого нужен жизненный толчок. Виталий Павленко и Любовь Дроздова прекрасно смогли начать свое дело, однажды воспользовавшись предложением. Я встретилась с этой парой и расспросила, как им удается заниматься основной деятельностью и параллельно готовить вкуснейшие сливовые соусы.

Прослушать полное интервью с Виталием Павленко и Любовью Дроздовой:

Виталий Павленко и Любовь Дроздова
Виталий Павленко и Любовь Дроздова
Фото: Иван Марчук

– Я знаю, что вы занимаетесь производством сливовых соусов "Пан Слива" и "Пані Слива". Хочу узнать, с чего же все начиналось, какой была предыстория развития вашего бизнеса?

Любовь: Наша история о том, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы начали производить соусы, потому что в 2007 году взяли валютный кредит на жилье и нам крайне важно было рассчитаться с банком. А поскольку доллар с 2007 года сильно вырос, а в 2014 году курс стал вообще нереальным, то мы искали возможность дополнительного дохода, кроме наших основных работ. Мы все думали, что бы нам такого сделать, чтобы заработать еще денег. 

В "Сильпо" есть такой проект как "Лавка традиций". В рамках проекта Виталик снимал на фото фермеров, производителей, ездил на съемки по городам Украины. Руководитель "Лавки традиций", который тогда с ними работал, в один прекрасный день увидел, как расстроен Виталик по поводу нашей ситуации. Он сказал: "Почему ты думаешь, как отложить деньги? Думай о том, как их заработать!". И тогда он спросил у Виталика, что он может делать. Виталик рассказал, что мы ездим к родителям в село, а они много всего производят, и нам тоже нравится этим заниматься. Виталик также рассказал, что умеет готовить. На это представитель "Лавки традиций" предложил попробовать приготовить что-то для проекта. Так и возникла идея готовить соусы для "Лавки традиций".

– Но для того, чтобы начать нужен был хоть какой-то стартовый капитал?

Виталий: Я сейчас всем рассказываю, что для такого бизнеса можно придумать три варианта развития. Если много денег – идти на фабрику зарабатывать, консервируя тысячи банок. Если мало денег – сварить дома кастрюлю соуса и продать ее на ярмарках. И третий вариант – такой, как наш – в селе, где мы бываем, очень много всего, в том числе и фруктов, которые опадают с деревьев и многие люди их не успевают физически собрать и переработать.

Нам действительно повезло, но нет ничего невозможного

Любовь: А Виталик у нас очень любит готовить и у него все получается очень вкусно. Он полностью дома занимается готовкой. К нам любят приходить друзья, у нас на кухне стоит огромный стол и Виталик за ним любит устраивать кулинарные шоу для наших гостей.

Любовь Дроздова: "Наша история о том, что не было бы счастья, да несчастье помогло"
Любовь Дроздова: "Наша история о том, что не было бы счастья, да несчастье помогло"
Фото: Иван Марчук

– Вы говорите, что вам предложили попробовать начать свое дело. Но если бы вы на тот момент не работали с "Сильпо", был бы ли у вас шанс выйти на производство и продажи своей продукции?

Любовь: Нам действительно повезло. Но по своему опыту я понимаю, что на самом деле не так сложно сделать что-то подобное, если есть желание. Например, я сейчас хожу на курсы, которые проводит то же "Сильпо". Они называются "Фудпросвита". Это курс для молодых производителей, которые либо хотят что-то делать либо уже делают и хотят продаваться в "Лавке традиций". Просто платишь посильные деньги, слушаешь о логистике, интересные вещи о документации, как и что заполнять. Прослушав курс, ты сдаешь экзамен, затем у них можно продаваться, если продукция пройдет по качеству и по вкусу. На курсы приходят люди, которые делятся своими кейсами, и множество из них начинали все делать на своей кухне. Поэтому нет ничего невозможного. У нас получилось немного наоборот – не мы захотели, а нам предложили.

Виталий: За нас никто работу не делал. Я принес соус в баночке, все попробовали и сказали: "Ну классно, с мясом пойдет. А можешь сделать 10 тысяч банок?". Так и поехало.

Любовь: Мы сначала хотели делать все дома, начали покупать промышленную технику. Например, купили мощный блендер, но оказалось, что нам негде стерилизовать 10 тысяч банок. Мы долго пробовали, а потом стало понятно, что сами мы не сможем переработать такой объем. В итоге мы нашли завод "Нежин", который работает с консервацией, и арендовали у них на один день производство. 

Нам хочется делать то, что мы делаем лучше всего

– А как сейчас решаете этот вопрос?

Любовь: После опыта работы на нежинском заводе Виталик поехал к родителям. Там папа как раз построил новый гараж. Виталик половину гаража занял под цех и вместе с друзьями его оборудовал.

Виталий Павленко: "Мы идем по простому пути"
Виталий Павленко: "Мы идем по простому пути"
Фото: Иван Марчук

– Сколько лет вы уже занимаетесь производством соусов?

Виталий: Четыре года. Но у нас два года выпало. Один год был неурожай, и мы вовремя не воспользовались ситуацией. А в этом году у нас родилась доченька, поэтому осенью не получилось заниматься бизнесом по семейным обстоятельствам .

Мы не стараемся гнаться за разновидностями, чтобы самим в них не потеряться

– Сколько видов соусов вы выпускаете сегодня?

Любовь: У нас сейчас три вида продукции – два соуса и маринованные сливы.

Виталий: Мы идем по простому пути. Мы не стараемся сейчас гнаться за разновидностями, чтобы самим в них не потеряться. Нам хочется делать то, что мы делаем лучше всего. Первый соус Ткемали, который мы делали, такой же, как делает мама Любы. Его делают люди в селах, они вместо кетчупа едят мясо со сливовым соусом. Когда в "Сильпо" нам предложили расширяться в ассортименте, то мы, в свою очередь, предложили то, что можем делать – маринованную сливу. 

– Чтобы попасть, например, на прилавки "Сильпо", нужно провести лабораторные исследования продуктов, как вы с этим разбирались?

Любовь: С этим нам немного помогла наша Алена (Алена Токар, основательница производства карамельной LOL&POP. – Ред.), а потом сами разбирались. Просто раньше все это было не так сложно. Но сейчас мы уже переходим на стандарты Евросоюза и у нас остался последний год, когда с документацией для малого бизнеса все более-менее просто. Но готовить и так нужно в специальных условиях, должно быть соответствующее помещение. Потом продукцию нужно сдавать на анализы в лабораторию. Там проводится масса разных исследований, после чего выдается сертификат.

Любовь Дроздова: "Виталик никогда не стесняется того, что делает"
Любовь Дроздова: "Виталик никогда не стесняется того, что делает"
Фото: Иван Марчук

– Говорят, что у нас существует множество бюрократических моментов, тянучки с разрешениями и различными документами. Вы сталкивались с этим?

Любовь: Нет, мы такого на себе не ощутили.

Виталий: Если все делать вовремя, не спешить и заранее планировать, то никаких проблем не будет.

Любовь: Сейчас, наоборот, все чаще сталкиваемся с тем, что все процессы становятся проще. Я сейчас не про соусы. Взять, например, рождение ребенка. Все документы оформили за 20 минут в интернете с помощью электронной подписи.

– Вы ставите перед собой глобальную цель в развитии своего бизнеса?

Виталий: Знаете, за границей, в европейских странах есть такое понятие как средний класс. Там все живут одинаково. Я хочу, чтоб и у нас было как можно больше таких людей. Чтобы они могли катать себе по пять тысяч банок в год, а потом продавать их по магазинчикам своего города или села. И чтобы этого хватало для того, чтобы поехать с семьей на отдых.

– А на какие страны в этом вопросе вы равняетесь?

Любовь: Мы равняемся, например, на Италию. Там очень развиты фермерские хозяйства и это гордость, когда семья что-то делает очень давно и хорошо. У нас такого нет, этого стыдятся. У нас нет духа предпринимательства. Это уже сейчас стало популярно приучать детей самостоятельно зарабатывать деньги. Я припоминаю, как я, будучи ребенком, с папой и бабушкой ездила на базар продавать то, что они сами вырастили. Мы тогда жутко стеснялись это делать.

Виталий: А я еду на базар в Черкассах и мне нравится продавать, помочь дедушке из села продать вишню. Я с удовольствием это делаю и люди у меня покупают.

Любовь: У Виталика есть предпринимательская жилка и он никогда не стесняется того, что делает.

– Кто занимается дизайном этикеток для вашей продукции? 

Любовь: Первую этикетку для нас делали "Сильпо". Она была полностью в их стиле, специально для "Лавки традиций". А потом мы решили отойти немного от айдентики "Сильпо" и сделали свою этикетку. Очень талантливая художница Наталия Сулима нарисовала нам двух персонажей – Пана и Пані Сливу. Дизайном, по сути, я занималась, находила для нее референсы. Нам эти герои очень понравились. Пока менять не собираемся, тем более,что мы маленький крафтовый производитель и не можем тратить много денег на дизайн этикетки.

Любовь Дроздова: "Мне было страшно заниматься чем-то своим"
Любовь Дроздова: "Мне было страшно заниматься чем-то своим"
Фото: Иван Марчук

– Поддерживают ли вас родные, и не было ли случаев, когда кто-то пытался вас отговорить заниматься производством соусов?

Любовь: Никто не отговаривал, но мало кто верил. И до сих пор мало кто к этому серьезно относится, даже я не настолько серьезно отношусь к своему делу. Мне было страшно заниматься собственным бизнесом. Я знаю, что хожу на работу и там у меня есть стабильность. Но в то же время, когда нам начали звонить люди, спрашивать про соус, говорить, что он им нравится и предлагать продавать его в других городах, то я пересмотрела свои страхи.

Также читайте эксклюзивное интервью с менеджером Киева, автором проекта "Шукай!" Юлией Бевзенко.

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