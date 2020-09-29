Семейный рецепт вишневого пирога от Максима Сикоры

Для начинки понадобятся свежие вишни без косточек

Популярный ведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Максим Сикора знает много рецептов вкусной домашней выпечки. На этот раз он поделился рецептом вишневого пирога, который порадует вас нежным кисло-сладким вкусом и обогатит организм порцией витаминов.

Вишневый пирог с корицей

Телеведущий Максим Сикора Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

200 мл молока

70 г масла

1 пакетик сухих дрожжей

1 яйцо

150 г сахара

Щепотка соли

Ванилин

Корица

600 г муки

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Способ приготовления:

Подогреваем молоко, высыпаем сухие дрожжи, соль, сахар, добавляем 15 г муки. Перемешиваем опару и оставляем смесь на 30 минут в теплом месте. Растапливаем масло и добавляем к опаре. Туда же вбиваем яйцо, добавляем остатки муки и делаем тесто. Оставляем на час. Очищаем вишни от косточек, засыпаем их сахаром. Раскатываем тесто, помещаем его в форму для запекания и возвращаемся к вишням. Их необходимо отжать от сока и разложить на тесто. Присыпать корицей и ванилью. Небольшой лайфхак: чтобы пирог "не потек", присыпаем вишни крахмалом. Сверху – накрываем тестом в форме кружева (форма на самом деле произвольная, чтобы были отверстия). Оставляем на один час. Перед выпечкой – смазываем яйцом и посыпаем сахаром. Выпекаем при температуре 180-200 градусов. Через 35-40 минут – вишневый пирог готов!

Полезный совет

Перед подачей пирог нужно обязательно остудить.

Смотрите видео, как приготовить вкусный вишневый пирог:

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