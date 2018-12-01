Сезонное меню: четыре блюда, которые нужно успеть приготовить в декабре
Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился лучшими зимними рецептами
В этой подборке – ароматный глинтвейн с грушами, оранжевое масло с орехами, пикантный суп из тыквы и сытный топинамбур с тунцом.
Жареная земляная груша
Ингредиенты:
- Топинамбур – 150 г
- Чеснок – 2 зубка
- Соль, перец – по вкусу
- Желток – 2 шт.
- Сахар – 0,5 ч. л.
- Соль – щепотка
- Французская горчица – 1 ст. л.
- Растительное масло – 100 мл
- Консервированный тунец в собственном соку – 60 г
Рецепт приготовления:
- Топинамбур (второе название – земляная груша) моем, режем пластинками толщиной 3 мм (чистить его не нужно). Обжариваем до золотистой корочки в растительном масле, добавляем лавровый лист, целые, чуть придавленные зубчики чеснока, соль, перец.
- Готовим майонез: соединяем желтки, сахар, соль, горчицу, перемешиваем венчиком до получения однородной массы. Затем начинаем добавлять растительное масло небольшими порциями и продолжаем постоянно взбивать, пока масса не станет белеть. Вбиваем все масло. Добавляем тунец и хорошо перемешиваем.
- Подаем топинамбур с майонезным соусом.
Тыквенный крем-суп
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Корень имбиря – 35-40 г
- Молоко – 150-200 мл
- Сливки – 100 мл (33%)
- Луковица – 0,5 шт.
- Сало – 50 г
- Соль и перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разогреваем духовку до 180 °С. Тыкву моем, очищаем, режем кусочками, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, сбрызгиваем маслом и запекаем 25 минут.
- Выкладываем их в кастрюлю, натираем в нее корень имбиря.
- Пол-луковицы натираем и добавляем к тыкве 0,5 ч. л. лукового сока. Солим, перчим.
- Вливаем молоко, сливки, перебиваем суп блендером до получения однородной консистенции. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и провариваем 3 минуты.
- Сало режем кусочками, бекон – тонкими пластинками. Обжариваем их на сковороде.
- Разливаем суп по тарелкам и подаем с салом, беконом и тыквенными семечками.
Морковное масло с орехами
Ингредиенты:
- Морковь – 200 г
- Сливочное масло – 70 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Растительное масло -1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Очищенную морковь нарезаем кружочками, поливаем растительным маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 180 °С духовке до готовности (20-25 минут). Достаем из духовки и охлаждаем.
- Перекладываем запеченную морковь в небольшую миску и добавляем грецкие орехи (это можно сделать и в чаше блендера, но удобней использовать погружную насадку).
- Перебиваем блендером орехи с морковью до получения однородной массы. Добавляем к морковно-ореховой массе масло комнатной температуры и продолжаем перебивать до получения однородной массы. Добавляем соль и перец по вкусу.
Ягодно-грушевый глинтвейн
Ингредиенты:
- Груши (твердые сорта) – 3 шт.
- Сухое красное вино -1 бутылка
- Замороженная ежевика -200 г
- Цедра четверти апельсина
- Бадьян – 4 звездочки
- Гвоздика – 2-3 бутона
- Корица – 1 палочка
- Сахар 90 – 110 г
Рецепт приготовления:
В кастрюлю подходящего размера выливаем вино. У груш срезаем дно и чистим их от
кожуры. Помните, что для этого рецепта подойдут исключительно твердые сорта.
Выкладываем груши в вино, добавляем сахар и специи, цедру апельсина, доводим до кипения на среднем огне, а затем уменьшаем огонь и варим в течение 15-20 минут. За несколько минут до готовности добавляем ягоды ежевики, после чего достаем груши и подаем отдельно, а глинтвейн разливаем по кружкам, добавив в каждую по дольке апельсина.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о полезных свойствах топинамбура. Также мы делились лучшими рецептами постных супов.
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