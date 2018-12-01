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Сезонное меню: четыре блюда, которые нужно успеть приготовить в декабре

Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился лучшими зимними рецептами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Евгений Клопотенко подает тыквенный суп с беконом Фото: depositphotos.com
Евгений Клопотенко подает тыквенный суп с беконом Фото: depositphotos.com

В этой подборке – ароматный глинтвейн с грушами, оранжевое масло с орехами, пикантный суп из тыквы и сытный топинамбур с тунцом.

Жареная земляная груша

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Жареный топинамбур
Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

  • Топинамбур – 150 г
  • Чеснок – 2 зубка
  • Соль, перец – по вкусу
  • Желток – 2 шт.
  • Сахар – 0,5 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Французская горчица – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 100 мл
  • Консервированный тунец в собственном соку – 60 г

Рецепт приготовления:

  1. Топинамбур (второе название – земляная груша) моем, режем пластинками толщиной 3 мм (чистить его не нужно). Обжариваем до золотистой корочки в растительном масле, добавляем лавровый лист, целые, чуть придавленные зубчики чеснока, соль, перец.
  2. Готовим майонез: соединяем желтки, сахар, соль, горчицу, перемешиваем венчиком до получения однородной массы. Затем начинаем добавлять растительное масло небольшими порциями и продолжаем постоянно взбивать, пока масса не станет белеть. Вбиваем все масло. Добавляем тунец и хорошо перемешиваем.
  3. Подаем топинамбур с майонезным соусом.

Тыквенный крем-суп

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Тыквенный суп с беконом
Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Корень имбиря – 35-40 г
  • Молоко – 150-200 мл
  • Сливки – 100 мл (33%)
  • Луковица – 0,5 шт.
  • Сало – 50 г
  • Соль и перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Разогреваем духовку до 180 °С. Тыкву моем, очищаем, режем кусочками, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, сбрызгиваем маслом и запекаем 25 минут.
  2. Выкладываем их в кастрюлю, натираем в нее корень имбиря.
  3. Пол-луковицы натираем и добавляем к тыкве 0,5 ч. л. лукового сока. Солим, перчим.
  4. Вливаем молоко, сливки, перебиваем суп блендером до получения однородной консистенции. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и провариваем 3 минуты.
  5. Сало режем кусочками, бекон – тонкими пластинками. Обжариваем их на сковороде.
  6. Разливаем суп по тарелкам и подаем с салом, беконом и тыквенными семечками.

Морковное масло с орехами

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Морковно-ореховое масло
Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

  • Морковь – 200 г
  • Сливочное масло – 70 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Растительное масло -1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Очищенную морковь нарезаем кружочками, поливаем растительным маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 180 °С духовке до готовности (20-25 минут). Достаем из духовки и охлаждаем.
  2. Перекладываем запеченную морковь в небольшую миску и добавляем грецкие орехи (это можно сделать и в чаше блендера, но удобней использовать погружную насадку).
  3. Перебиваем блендером орехи с морковью до получения однородной массы. Добавляем к морковно-ореховой массе масло комнатной температуры и продолжаем перебивать до получения однородной массы. Добавляем соль и перец по вкусу.

Ягодно-грушевый глинтвейн

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Глинтвейн с фруктами и ягодами
Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

  • Груши (твердые сорта) – 3 шт.
  • Сухое красное вино -1 бутылка
  • Замороженная ежевика -200 г
  • Цедра четверти апельсина
  • Бадьян – 4 звездочки
  • Гвоздика – 2-3 бутона
  • Корица – 1 палочка
  • Сахар 90 – 110 г

Рецепт приготовления:

В кастрюлю подходящего размера выливаем вино. У груш срезаем дно и чистим их от
кожуры. Помните, что для этого рецепта подойдут исключительно твердые сорта.

Выкладываем груши в вино, добавляем сахар и специи, цедру апельсина, доводим до кипения на среднем огне, а затем уменьшаем огонь и варим в течение 15-20 минут. За несколько минут до готовности добавляем ягоды ежевики, после чего достаем груши и подаем отдельно, а глинтвейн разливаем по кружкам, добавив в каждую по дольке апельсина.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о полезных свойствах топинамбура. Также мы делились лучшими рецептами постных супов

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как сделать полезные блюда вкусными:

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Источник: "Сегодня"
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