Сезонное меню: четыре блюда, которые нужно успеть приготовить в декабре

Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился лучшими зимними рецептами

Евгений Клопотенко подает тыквенный суп с беконом Фото: depositphotos.com

В этой подборке – ароматный глинтвейн с грушами, оранжевое масло с орехами, пикантный суп из тыквы и сытный топинамбур с тунцом.

Жареная земляная груша

Жареный топинамбур Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

Топинамбур – 150 г

Чеснок – 2 зубка

Соль, перец – по вкусу

Желток – 2 шт.

Сахар – 0,5 ч. л.

Соль – щепотка

Французская горчица – 1 ст. л.

Растительное масло – 100 мл

Консервированный тунец в собственном соку – 60 г

Рецепт приготовления:

Топинамбур (второе название – земляная груша) моем, режем пластинками толщиной 3 мм (чистить его не нужно). Обжариваем до золотистой корочки в растительном масле, добавляем лавровый лист, целые, чуть придавленные зубчики чеснока, соль, перец. Готовим майонез: соединяем желтки, сахар, соль, горчицу, перемешиваем венчиком до получения однородной массы. Затем начинаем добавлять растительное масло небольшими порциями и продолжаем постоянно взбивать, пока масса не станет белеть. Вбиваем все масло. Добавляем тунец и хорошо перемешиваем. Подаем топинамбур с майонезным соусом.

Тыквенный крем-суп

Тыквенный суп с беконом Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Корень имбиря – 35-40 г

Молоко – 150-200 мл

Сливки – 100 мл (33%)

Луковица – 0,5 шт.

Сало – 50 г

Соль и перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Разогреваем духовку до 180 °С. Тыкву моем, очищаем, режем кусочками, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, сбрызгиваем маслом и запекаем 25 минут. Выкладываем их в кастрюлю, натираем в нее корень имбиря. Пол-луковицы натираем и добавляем к тыкве 0,5 ч. л. лукового сока. Солим, перчим. Вливаем молоко, сливки, перебиваем суп блендером до получения однородной консистенции. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и провариваем 3 минуты. Сало режем кусочками, бекон – тонкими пластинками. Обжариваем их на сковороде. Разливаем суп по тарелкам и подаем с салом, беконом и тыквенными семечками.

Морковное масло с орехами

Морковно-ореховое масло Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

Морковь – 200 г

Сливочное масло – 70 г

Грецкие орехи – 50 г

Растительное масло -1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Очищенную морковь нарезаем кружочками, поливаем растительным маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 180 °С духовке до готовности (20-25 минут). Достаем из духовки и охлаждаем. Перекладываем запеченную морковь в небольшую миску и добавляем грецкие орехи (это можно сделать и в чаше блендера, но удобней использовать погружную насадку). Перебиваем блендером орехи с морковью до получения однородной массы. Добавляем к морковно-ореховой массе масло комнатной температуры и продолжаем перебивать до получения однородной массы. Добавляем соль и перец по вкусу.

Ягодно-грушевый глинтвейн

Глинтвейн с фруктами и ягодами Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

Груши (твердые сорта) – 3 шт.

Сухое красное вино -1 бутылка

Замороженная ежевика -200 г

Цедра четверти апельсина

Бадьян – 4 звездочки

Гвоздика – 2-3 бутона

Корица – 1 палочка

Сахар 90 – 110 г

Рецепт приготовления:

В кастрюлю подходящего размера выливаем вино. У груш срезаем дно и чистим их от

кожуры. Помните, что для этого рецепта подойдут исключительно твердые сорта.

Выкладываем груши в вино, добавляем сахар и специи, цедру апельсина, доводим до кипения на среднем огне, а затем уменьшаем огонь и варим в течение 15-20 минут. За несколько минут до готовности добавляем ягоды ежевики, после чего достаем груши и подаем отдельно, а глинтвейн разливаем по кружкам, добавив в каждую по дольке апельсина.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о полезных свойствах топинамбура. Также мы делились лучшими рецептами постных супов.

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