Шоколадная панна котта: два рецепта нежного итальянского десерта

Панна котта с шоколадом готовится очень просто

Панна котта с шоколадным соусом Фото: freepik.com

Воздушная панна котта – один из самых популярных десертов итальянской кухни. Он представляет собой нежное сливочное желе с топпингом.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Этот десерт родом из Северной Италии, хотя уже давно стал любимым во многих кухнях мира. Мы поделимся рецептами панна котты с добавлением шоколада.

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Панна котта шоколадная простая

Панна котта шоколадная Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

200 г шоколада

3 ст.л. сахара

500 мл сливок (22% жирности)

10 г желатина

Способ приготовления:

Желатин замочить в небольшом количестве воды на 10 минут. В кастрюле смешать сливки с сахаром, поставить их на огонь и нагревать до первых пузырьков, не доводя их до кипения. Снять с огня, добавить набухший желатин и поломанный на кусочки шоколад. Все перемешать до растворения. Полученную шоколадную массу разлить по формочкам, остудить и убрать в холодильник на 6 часов.

Шоколадная панна котта с нутеллой

Панна котта с нутеллой Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 ст. л. желатина

3 ст. л. воды

50 г шоколада

1 чашка нутеллы

1 1/2 чашки сливок

1 чашка молока

1 ч. л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

Желатин растворить в холодной воде. Шоколад мелко порубить. В кастрюлю вылить сливки и молоко. Довести до кипения, постоянно помешивая. Добавить желатин, шоколад, нутеллу и ваниль. Хорошо перемешать. Разлить по формочкам и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Полезные советы

По желанию готовый десерт можно украсить орехами, свежими ягодами или фруктами, крошкой из печенья или взбитыми сливками.

С черным шоколадом вкус панна котты будет более насыщенным, а с молочным – более мягким.

Если у вас нет ванильного экстракта, замените его на ванильный сахар или ванилин.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецептом малиновой панна котты.

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