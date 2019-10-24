Шоколадная панна котта: два рецепта нежного итальянского десерта
Панна котта с шоколадом готовится очень просто
Воздушная панна котта – один из самых популярных десертов итальянской кухни. Он представляет собой нежное сливочное желе с топпингом.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
Этот десерт родом из Северной Италии, хотя уже давно стал любимым во многих кухнях мира. Мы поделимся рецептами панна котты с добавлением шоколада.
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Панна котта шоколадная простая
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 200 г шоколада
- 3 ст.л. сахара
- 500 мл сливок (22% жирности)
- 10 г желатина
Способ приготовления:
- Желатин замочить в небольшом количестве воды на 10 минут.
- В кастрюле смешать сливки с сахаром, поставить их на огонь и нагревать до первых пузырьков, не доводя их до кипения.
- Снять с огня, добавить набухший желатин и поломанный на кусочки шоколад. Все перемешать до растворения.
- Полученную шоколадную массу разлить по формочкам, остудить и убрать в холодильник на 6 часов.
Шоколадная панна котта с нутеллой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 ст. л. желатина
- 3 ст. л. воды
- 50 г шоколада
- 1 чашка нутеллы
- 1 1/2 чашки сливок
- 1 чашка молока
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Способ приготовления:
- Желатин растворить в холодной воде.
- Шоколад мелко порубить.
- В кастрюлю вылить сливки и молоко. Довести до кипения, постоянно помешивая.
- Добавить желатин, шоколад, нутеллу и ваниль. Хорошо перемешать.
- Разлить по формочкам и убрать в холодильник на 2-3 часа.
Полезные советы
- По желанию готовый десерт можно украсить орехами, свежими ягодами или фруктами, крошкой из печенья или взбитыми сливками.
- С черным шоколадом вкус панна котты будет более насыщенным, а с молочным – более мягким.
- Если у вас нет ванильного экстракта, замените его на ванильный сахар или ванилин.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецептом малиновой панна котты.
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