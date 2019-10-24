Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шоколадная панна котта: два рецепта нежного итальянского десерта

Панна котта с шоколадом готовится очень просто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
Панна котта с шоколадным соусом
Панна котта с шоколадным соусом
Фото: freepik.com

Воздушная панна котта – один из самых популярных десертов итальянской кухни. Он представляет собой нежное сливочное желе с топпингом.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Этот десерт родом из Северной Италии, хотя уже давно стал любимым во многих кухнях мира. Мы поделимся рецептами панна котты с добавлением шоколада.

Читайте также:
Панна котта на яичном ликере с малиной

Панна котта шоколадная простая

Панна котта шоколадная
Панна котта шоколадная
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 200 г шоколада
  • 3 ст.л. сахара
  • 500 мл сливок (22% жирности)
  • 10 г желатина

Способ приготовления:

  1. Желатин замочить в небольшом количестве воды на 10 минут.
  2. В кастрюле смешать сливки с сахаром, поставить их на огонь и нагревать до первых пузырьков, не доводя их до кипения.
  3. Снять с огня, добавить набухший желатин и поломанный на кусочки шоколад. Все перемешать до растворения.
  4. Полученную шоколадную массу разлить по формочкам, остудить и убрать в холодильник на 6 часов.

Шоколадная панна котта с нутеллой

Панна котта с нутеллой
Панна котта с нутеллой
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. желатина
  • 3 ст. л. воды
  • 50 г шоколада
  • 1 чашка нутеллы
  • 1 1/2 чашки сливок
  • 1 чашка молока
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. Желатин растворить в холодной воде.
  2. Шоколад мелко порубить.
  3. В кастрюлю вылить сливки и молоко. Довести до кипения, постоянно помешивая.
  4. Добавить желатин, шоколад, нутеллу и ваниль. Хорошо перемешать.
  5. Разлить по формочкам и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Полезные советы

  • По желанию готовый десерт можно украсить орехами, свежими ягодами или фруктами, крошкой из печенья или взбитыми сливками.
  • С черным шоколадом вкус панна котты будет более насыщенным, а с молочным – более мягким.
  • Если у вас нет ванильного экстракта, замените его на ванильный сахар или ванилин.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецептом малиновой панна котты.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить самые вкусные ватрушки с творогом Шоколадное печенье с трещинками: рецепт от Юлии Высоцкой Рецепт самых вкусных эклеров с заварным кремом Как сделать творожный пудинг с сухофруктами на завтрак
шоколад десерт рецепт панна котта итальянская кухня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тайна смерти культового актера: раскрыта окончательная причина
Тайна смерти культового актера: раскрыта окончательная причина
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Сегодня, 08:26Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд с украинскими корнями

Вчера, 13:11Шоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

Вчера, 05:32Психология

Гороскоп на 23 октября: все знаки зодиака

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

22 октябряСтиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

22 октябряWellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

22 октябряТехно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

22 октябряПсихология

Гороскоп на 22 октября: все знаки зодиака

22 октябряFun

22 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 октябряТехно

Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов

21 октябряWellness

Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

21 октябряШоу-бизнес

Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

21 октябряСтиль

Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

21 октябряTravel

Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту

21 октябряWellness

Не ешьте это: четыре продукта, которые стоит исключить из рациона

Новости партнеров

Жареная тыква в панировке: весьма интересный рецепт
Жареная тыква в панировке: весьма интересный рецепт
Блинчики для детей от года: рецепт с творогом
Блинчики для детей от года: рецепт с творогом
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Хочется кислой еды: что означают предупреждения тела
Хочется кислой еды: что означают предупреждения тела