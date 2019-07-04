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Шоколадный коктейль в блендере: рецепт вкусного летнего напитка

Рецепт алкогольного коктейля с шоколадом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Шоколадный коктейль алкогольный
Шоколадный коктейль алкогольный
Фото: Depositphotos

Если вы ищете рецепт алкогольного напитка с шоколадом, этот коктейль может стать вашим любимым. Он готовится из кофейного ликера, водки, сливок, ликера бейлис и шоколадного сиропа. Ингредиенты рассчитаны на две порции коктейля.

Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:

В состав напитка входит лед, что делает его прекрасным решением для лета. Но зимой будет достаточно просто охладить все ингредиенты.

Шоколадный коктейль алкогольный

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки шоколадного сиропа
  • 30 мл водки
  • 30 мл калуа или другого кофейный ликера
  • 30 мл бейлиса или другого сливочного ликера
  • 30 мл жирных сливок сливок
  • 30 мл ликера крем де какао
  • 1 чашка колотого льда
  • Взбитые сливки
  • Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала.
  2. В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.

Напомним, ранее мы делились быстрым рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также делились рецептом яичного ликера.

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Источник: Сегодня
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