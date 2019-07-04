Шоколадный коктейль в блендере: рецепт вкусного летнего напитка

Рецепт алкогольного коктейля с шоколадом

Шоколадный коктейль алкогольный Фото: Depositphotos

Если вы ищете рецепт алкогольного напитка с шоколадом, этот коктейль может стать вашим любимым. Он готовится из кофейного ликера, водки, сливок, ликера бейлис и шоколадного сиропа. Ингредиенты рассчитаны на две порции коктейля.

Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:

В состав напитка входит лед, что делает его прекрасным решением для лета. Но зимой будет достаточно просто охладить все ингредиенты.

Шоколадный коктейль алкогольный

Ингредиенты:

2 столовые ложки шоколадного сиропа

30 мл водки

30 мл калуа или другого кофейный ликера

30 мл бейлиса или другого сливочного ликера

30 мл жирных сливок сливок

30 мл ликера крем де какао

1 чашка колотого льда

Взбитые сливки

Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения

Рецепт приготовления:

Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала. В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы. Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.

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