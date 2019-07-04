Шоколадный коктейль в блендере: рецепт вкусного летнего напитка
Рецепт алкогольного коктейля с шоколадом
Если вы ищете рецепт алкогольного напитка с шоколадом, этот коктейль может стать вашим любимым. Он готовится из кофейного ликера, водки, сливок, ликера бейлис и шоколадного сиропа. Ингредиенты рассчитаны на две порции коктейля.
Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:
В состав напитка входит лед, что делает его прекрасным решением для лета. Но зимой будет достаточно просто охладить все ингредиенты.
Шоколадный коктейль алкогольный
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки шоколадного сиропа
- 30 мл водки
- 30 мл калуа или другого кофейный ликера
- 30 мл бейлиса или другого сливочного ликера
- 30 мл жирных сливок сливок
- 30 мл ликера крем де какао
- 1 чашка колотого льда
- Взбитые сливки
- Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения
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Рецепт приготовления:
- Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала.
- В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы.
- Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.
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Источник: Сегодня