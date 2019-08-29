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Сибас в духовке с помидорами: рецепт быстрого ужина

Рецепт запеченной рыбы с овощами в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Запеченный сибас с овощами
Запеченный сибас с овощами
Фото: Depositphotos

Сибас, как не приготовь, всегда получается вкусным. Лучшее дополнение к этой рыбе – лук, чеснок, фенхель, пряные травы, а также цитрусовые и помидоры. На гарнир можно подать кускус и чечевицу, отварной картофель или зеленый салат.

Смотрите видео, как вкусно приготовить рыбу на мангале:

Мы предлагаем запечь сибаса в духовке вместе с томатами, чесноком, белым вином и пряными травами. Это вкуснейшее блюдо, которое готовится за считанные минуты.

Сибас с помидорами в духовке

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 тушка сибаса
  • 2 желтых помидора
  • 2 красных помидора
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 молодой лук
  • 1 лайм
  • 2-3 веточки базилика
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1-2 ст.л. белого вина
  • Соль, молотый перец

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Способ приготовления:

  1. Форму для запекания смазать оливковым маслом.
  2. Помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками, красиво выложить на дно формы.
  3. Очищенный чеснок нарезать тонкими слайсами, выложить сверху на томаты.
  4. Молодой лук нарезать колечками, несколько стеблей разрезать вдоль.
  5. Добавить молодой лук в форму вместе с веточками базилика, посолить и поперчить.
  6. Выпотрошенную и почищенную рыбу помыть, ножницами надрезать хвост и все плавники. Хорошо вытереть ее бумажной салфеткой, чтобы нож не скользил.
  7. Положить в брюшко тонкие ломтики лайма и листики базилика, слегка посолить. Сделать с одной стороны рыбы крестообразные надрезы. 
  8. Выложить сибаса на подушку из помидоров и лука, сбрызнуть оливковым маслом и белым вином. Еще раз посолить.
  9. Отправить рыбу в разогретую до 200 С духовку примерно на 15 минут (время зависит от размера рыбы). Готовность проверить зубочисткой – она должна легко входить в рыбную мякоть.
  10. Вынуть сибаса из духовки и обильно полить его образовавшимся соусом.
  11. Подавать рыбу в форме для запекания.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь треску с помидорами черри.

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Источник: Сегодня
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