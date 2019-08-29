Сибас в духовке с помидорами: рецепт быстрого ужина

Рецепт запеченной рыбы с овощами в духовке

Запеченный сибас с овощами Фото: Depositphotos

Сибас, как не приготовь, всегда получается вкусным. Лучшее дополнение к этой рыбе – лук, чеснок, фенхель, пряные травы, а также цитрусовые и помидоры. На гарнир можно подать кускус и чечевицу, отварной картофель или зеленый салат.

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Мы предлагаем запечь сибаса в духовке вместе с томатами, чесноком, белым вином и пряными травами. Это вкуснейшее блюдо, которое готовится за считанные минуты.

Сибас с помидорами в духовке

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 тушка сибаса

2 желтых помидора

2 красных помидора

2-3 зубчика чеснока

1 молодой лук

1 лайм

2-3 веточки базилика

2 ст.л. оливкового масла

1-2 ст.л. белого вина

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Форму для запекания смазать оливковым маслом. Помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками, красиво выложить на дно формы. Очищенный чеснок нарезать тонкими слайсами, выложить сверху на томаты. Молодой лук нарезать колечками, несколько стеблей разрезать вдоль. Добавить молодой лук в форму вместе с веточками базилика, посолить и поперчить. Выпотрошенную и почищенную рыбу помыть, ножницами надрезать хвост и все плавники. Хорошо вытереть ее бумажной салфеткой, чтобы нож не скользил. Положить в брюшко тонкие ломтики лайма и листики базилика, слегка посолить. Сделать с одной стороны рыбы крестообразные надрезы. Выложить сибаса на подушку из помидоров и лука, сбрызнуть оливковым маслом и белым вином. Еще раз посолить. Отправить рыбу в разогретую до 200 С духовку примерно на 15 минут (время зависит от размера рыбы). Готовность проверить зубочисткой – она должна легко входить в рыбную мякоть. Вынуть сибаса из духовки и обильно полить его образовавшимся соусом. Подавать рыбу в форме для запекания.

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