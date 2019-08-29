Сибас в духовке с помидорами: рецепт быстрого ужина
Рецепт запеченной рыбы с овощами в духовке
Сибас, как не приготовь, всегда получается вкусным. Лучшее дополнение к этой рыбе – лук, чеснок, фенхель, пряные травы, а также цитрусовые и помидоры. На гарнир можно подать кускус и чечевицу, отварной картофель или зеленый салат.
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Мы предлагаем запечь сибаса в духовке вместе с томатами, чесноком, белым вином и пряными травами. Это вкуснейшее блюдо, которое готовится за считанные минуты.
Сибас с помидорами в духовке
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 тушка сибаса
- 2 желтых помидора
- 2 красных помидора
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 молодой лук
- 1 лайм
- 2-3 веточки базилика
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1-2 ст.л. белого вина
- Соль, молотый перец
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Способ приготовления:
- Форму для запекания смазать оливковым маслом.
- Помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками, красиво выложить на дно формы.
- Очищенный чеснок нарезать тонкими слайсами, выложить сверху на томаты.
- Молодой лук нарезать колечками, несколько стеблей разрезать вдоль.
- Добавить молодой лук в форму вместе с веточками базилика, посолить и поперчить.
- Выпотрошенную и почищенную рыбу помыть, ножницами надрезать хвост и все плавники. Хорошо вытереть ее бумажной салфеткой, чтобы нож не скользил.
- Положить в брюшко тонкие ломтики лайма и листики базилика, слегка посолить. Сделать с одной стороны рыбы крестообразные надрезы.
- Выложить сибаса на подушку из помидоров и лука, сбрызнуть оливковым маслом и белым вином. Еще раз посолить.
- Отправить рыбу в разогретую до 200 С духовку примерно на 15 минут (время зависит от размера рыбы). Готовность проверить зубочисткой – она должна легко входить в рыбную мякоть.
- Вынуть сибаса из духовки и обильно полить его образовавшимся соусом.
- Подавать рыбу в форме для запекания.
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Источник: Сегодня