Impossible Foods занялись разработкой нового растительного молока — со вкусом и цветом настоящего коровьего

Специалисты компании обещают: молоко будет со "вкусом и цветом коровьего" и не свернется, когда вы добавите его в горячий кофе

Производитель растительного "мяса" – американская компания Impossible Foods – переключилась на разработку аналога молока. Его хотят изготовлять на основе белков, полученных из растений, но по вкусу, запаху и текстуре молоко не будет отличаться от коровьего. Об этом сообщает CNBC.

В Impossible Foods рассказали: в отличие от соевого, будущее молоко не осядет в горячих напитках, его можно будет легко взбивать и использовать в привычных молочных блюдах.

Для создания нового продукта в Impossible Foods планируется привлечь более 100 специалистов-разработчиков. Правда, сроки появления наномолока не называют. Но уверяют – это будет максимально быстро.

Напомним, что на счету Impossible Foods есть успешный стартап по производству бургеров из мяса на растительной основе. На сегодняшний день ученые компании занимаются разработкой заменителя рыбы, так же на растительной основе.

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