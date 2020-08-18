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Скумбрия на гриле и салат из помидоров: рецепты вкусных блюд от Тараса Тополи

Сегодня, 12:33

Фронтмен группы "Антитіла" поделился рецептами фирменных летних блюд

В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" Тарас Тополя раскрыл свои кулинарные таланты. Солист группы "Антитіла" показал, как приготовить скумбрию на гриле и салат из помидоров. Певец признался, что это его любимые блюда. Пошаговые рецепты с видео смотрите ниже.

Скумбрия гриль от Тараса Тополи

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 скумбрии
  • 1 лимон
  • 6 веточек розмарина

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Способ приготовления:

  1. В брюшко каждой рыбины положите веточки розмарина и дольки лимона, зашейте кулинарной нитью.
  2. Обжарьте на электрогриле 10-15 минут.
  3. Подавайте рыбу горячей вместе с салатом.

Ведущая Мария Мельник и певец Тарас Тополя
Ведущая Мария Мельник и певец Тарас Тополя
Фото: Скриншот из видео

Салат от Тараса Тополи

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 3 желтых помидора
  • 2 красные луковицы
  • 2 острых перца
  • 150 г брынзы
  • 100 г кинзы
  • 100 г базилика
  • 100 мл оливкового масла
  • 75 мл бальзамического уксуса

Способ приготовления:

  1. Помидоры нарежьте крупными кусками, лук – полукольцами, острый перец – колечками.
  2. Добавьте раскрошенную брынзу и нарезанную зелень.
  3. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бургер со скумбрией. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом паштета из скумбрии.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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