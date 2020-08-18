Скумбрия на гриле и салат из помидоров: рецепты вкусных блюд от Тараса Тополи

Фронтмен группы "Антитіла" поделился рецептами фирменных летних блюд

В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" Тарас Тополя раскрыл свои кулинарные таланты. Солист группы "Антитіла" показал, как приготовить скумбрию на гриле и салат из помидоров. Певец признался, что это его любимые блюда. Пошаговые рецепты с видео смотрите ниже.

Скумбрия гриль от Тараса Тополи

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 скумбрии

1 лимон

6 веточек розмарина

Способ приготовления:

В брюшко каждой рыбины положите веточки розмарина и дольки лимона, зашейте кулинарной нитью. Обжарьте на электрогриле 10-15 минут. Подавайте рыбу горячей вместе с салатом.

Ведущая Мария Мельник и певец Тарас Тополя Фото: Скриншот из видео

Салат от Тараса Тополи

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

3 желтых помидора

2 красные луковицы

2 острых перца

150 г брынзы

100 г кинзы

100 г базилика

100 мл оливкового масла

75 мл бальзамического уксуса

Способ приготовления:

Помидоры нарежьте крупными кусками, лук – полукольцами, острый перец – колечками. Добавьте раскрошенную брынзу и нарезанную зелень. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бургер со скумбрией. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом паштета из скумбрии.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться