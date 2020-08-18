Скумбрия на гриле и салат из помидоров: рецепты вкусных блюд от Тараса Тополи
Фронтмен группы "Антитіла" поделился рецептами фирменных летних блюд
В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" Тарас Тополя раскрыл свои кулинарные таланты. Солист группы "Антитіла" показал, как приготовить скумбрию на гриле и салат из помидоров. Певец признался, что это его любимые блюда. Пошаговые рецепты с видео смотрите ниже.
Скумбрия гриль от Тараса Тополи
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 скумбрии
- 1 лимон
- 6 веточек розмарина
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Способ приготовления:
- В брюшко каждой рыбины положите веточки розмарина и дольки лимона, зашейте кулинарной нитью.
- Обжарьте на электрогриле 10-15 минут.
- Подавайте рыбу горячей вместе с салатом.
Салат от Тараса Тополи
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 3 желтых помидора
- 2 красные луковицы
- 2 острых перца
- 150 г брынзы
- 100 г кинзы
- 100 г базилика
- 100 мл оливкового масла
- 75 мл бальзамического уксуса
Способ приготовления:
- Помидоры нарежьте крупными кусками, лук – полукольцами, острый перец – колечками.
- Добавьте раскрошенную брынзу и нарезанную зелень.
- Заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бургер со скумбрией. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом паштета из скумбрии.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты
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