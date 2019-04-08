Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

Узнайте, как запечь скумбрию на костре с овощами и травами

Как запечь скумбрию на костре: фото Фото: Pixabay

Скумбрия, запеченная на костре – достойное дополнение к традиционным шашлыкам, а возможно, даже и альтернатива королю пикника. Так что, собираясь на природу, советуем вам обратить внимание на вкусные рецепты скумбрии на костре и побаловать друзей и семью аппетитным рыбным блюдом.

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Для начала мы расскажем вам о преимуществах такой рыбки. Во-первых, приготовить скумбрию на костре намного быстрее, чем пожарить шашлыки, а значит, сил и дров понадобится меньше. Во-вторых, подготовительный этап длится гораздо быстрее, потому что маринад для рыбы на костре потребует от вас всего полчаса, а мясо томится в специях и луке чуть ли не всю ночь напролет. Да и по стоимости рыба гораздо выгоднее свиного ошейка.

Итак, записывайте рецепт, как приготовить рыбу на костре вместе с любимыми специями и овощным гарниром, и побыстрее отправляйтесь на природу.

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Чтобы приготовить скумбрию, запеченную на костре, вам понадобятся ингредиенты:

1 скумбрия,

1 болгарский перец,

1 кабачок,

50 г оливок,

пол-лимона,

тимьян,

розмарин,

душистый перец,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Скумбрия на костре – рецепт приготовления:

Перед тем как запечь скумбрию на костре, важно правильно выбрать рыбу. Она должна быть упругой и плотной, с целой шкуркой и без повреждений. Разморозьте скумбрию, выпотрошите ее, удалите голову и внутренности. Хорошенько промойте и обсушите рыбу. Затем внутри и снаружи скумбрию посолите и сбрызните лимонным соком. Оставьте мариноваться на 20 минут, а в это время займитесь овощами. Часть овощей мелко покрошите, а остальные порежьте чуть покрупнее. Лимон порежьте тонкими дольками. Мелко нарезанные овощи смешайте с оливками и травами, посолите, поперчите и нафаршируйте этой смесью рыбу. Обвяжите скумбрию ниткой и отправляйте на решетку над раскаленными углями. Вокруг поместите оставшиеся овощи. Запекайте рыбу на решетке на костре, периодически переворачивая 2-3 раза. Сколько готовить скумбрию на костре? В зависимости от температуры углей и размеров вашей рыбки она будет готова примерно через 20-30 минут. Проверьте готовность скумбрии, проколов ее вилкой или ножом в самом толстом месте: если вытекает прозрачный сок – ваша рыбка готова. Подавайте скумбрию вместе с запеченными овощами и зеленью, а также картошкой и хлебом.

Приятного аппетита!

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