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Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

Узнайте, как запечь скумбрию на костре с овощами и травами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Как запечь скумбрию на костре: фото
Как запечь скумбрию на костре: фото
Фото: Pixabay

Скумбрия, запеченная на костре – достойное дополнение к традиционным шашлыкам, а возможно, даже и альтернатива королю пикника. Так что, собираясь на природу, советуем вам обратить внимание на вкусные рецепты скумбрии на костре и побаловать друзей и семью аппетитным рыбным блюдом.

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Для начала мы расскажем вам о преимуществах такой рыбки. Во-первых, приготовить скумбрию на костре намного быстрее, чем пожарить шашлыки, а значит, сил и дров понадобится меньше. Во-вторых, подготовительный этап длится гораздо быстрее, потому что маринад для рыбы на костре потребует от вас всего полчаса, а мясо томится в специях и луке чуть ли не всю ночь напролет. Да и по стоимости рыба гораздо выгоднее свиного ошейка.

Итак, записывайте рецепт, как приготовить рыбу на костре вместе с любимыми специями и овощным гарниром, и побыстрее отправляйтесь на природу.

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Чтобы приготовить скумбрию, запеченную на костре, вам понадобятся ингредиенты:

  • 1 скумбрия,
  • 1 болгарский перец,
  • 1 кабачок,
  • 50 г оливок,
  • пол-лимона,
  • тимьян,
  • розмарин,
  • душистый перец,
  • черный молотый перец по вкусу,
  • соль по вкусу.

Скумбрия на костре – рецепт приготовления:

  1. Перед тем как запечь скумбрию на костре, важно правильно выбрать рыбу. Она должна быть упругой и плотной, с целой шкуркой и без повреждений. Разморозьте скумбрию, выпотрошите ее, удалите голову и внутренности. Хорошенько промойте и обсушите рыбу.
  2. Затем внутри и снаружи скумбрию посолите и сбрызните лимонным соком. Оставьте мариноваться на 20 минут, а в это время займитесь овощами.
  3. Часть овощей мелко покрошите, а остальные порежьте чуть покрупнее. Лимон порежьте тонкими дольками.
  4. Мелко нарезанные овощи смешайте с оливками и травами, посолите, поперчите и нафаршируйте этой смесью рыбу. Обвяжите скумбрию ниткой и отправляйте на решетку над раскаленными углями. Вокруг поместите оставшиеся овощи.
  5. Запекайте рыбу на решетке на костре, периодически переворачивая 2-3 раза. Сколько готовить скумбрию на костре? В зависимости от температуры углей и размеров вашей рыбки она будет готова примерно через 20-30 минут.
  6. Проверьте готовность скумбрии, проколов ее вилкой или ножом в самом толстом месте: если вытекает прозрачный сок – ваша рыбка готова.
  7. Подавайте скумбрию вместе с запеченными овощами и зеленью, а также картошкой и хлебом.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как приготовить маринад для шашлыка: ТОП-5 рецептов.

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