Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника
Узнайте, как запечь скумбрию на костре с овощами и травами
Скумбрия, запеченная на костре – достойное дополнение к традиционным шашлыкам, а возможно, даже и альтернатива королю пикника. Так что, собираясь на природу, советуем вам обратить внимание на вкусные рецепты скумбрии на костре и побаловать друзей и семью аппетитным рыбным блюдом.
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Для начала мы расскажем вам о преимуществах такой рыбки. Во-первых, приготовить скумбрию на костре намного быстрее, чем пожарить шашлыки, а значит, сил и дров понадобится меньше. Во-вторых, подготовительный этап длится гораздо быстрее, потому что маринад для рыбы на костре потребует от вас всего полчаса, а мясо томится в специях и луке чуть ли не всю ночь напролет. Да и по стоимости рыба гораздо выгоднее свиного ошейка.
Итак, записывайте рецепт, как приготовить рыбу на костре вместе с любимыми специями и овощным гарниром, и побыстрее отправляйтесь на природу.
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Чтобы приготовить скумбрию, запеченную на костре, вам понадобятся ингредиенты:
- 1 скумбрия,
- 1 болгарский перец,
- 1 кабачок,
- 50 г оливок,
- пол-лимона,
- тимьян,
- розмарин,
- душистый перец,
- черный молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу.
Скумбрия на костре – рецепт приготовления:
- Перед тем как запечь скумбрию на костре, важно правильно выбрать рыбу. Она должна быть упругой и плотной, с целой шкуркой и без повреждений. Разморозьте скумбрию, выпотрошите ее, удалите голову и внутренности. Хорошенько промойте и обсушите рыбу.
- Затем внутри и снаружи скумбрию посолите и сбрызните лимонным соком. Оставьте мариноваться на 20 минут, а в это время займитесь овощами.
- Часть овощей мелко покрошите, а остальные порежьте чуть покрупнее. Лимон порежьте тонкими дольками.
- Мелко нарезанные овощи смешайте с оливками и травами, посолите, поперчите и нафаршируйте этой смесью рыбу. Обвяжите скумбрию ниткой и отправляйте на решетку над раскаленными углями. Вокруг поместите оставшиеся овощи.
- Запекайте рыбу на решетке на костре, периодически переворачивая 2-3 раза. Сколько готовить скумбрию на костре? В зависимости от температуры углей и размеров вашей рыбки она будет готова примерно через 20-30 минут.
- Проверьте готовность скумбрии, проколов ее вилкой или ножом в самом толстом месте: если вытекает прозрачный сок – ваша рыбка готова.
- Подавайте скумбрию вместе с запеченными овощами и зеленью, а также картошкой и хлебом.
Приятного аппетита!
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