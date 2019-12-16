Сладкие подарки на Николая: как приготовить печенье "Пуговицы"
Ко дню покровителя всех детей принято печь печенье
Из года в год дети ждут подарков от святого Николая. 19 декабря они с утра заглядывают под подушку или в сапожки, ожидая найти там сюрприз. Кроме этого, на Николая принято готовить и дарить вкусное домашнее печенье.
Смотрите видео, как работает мастерская святого Николая:
Это имбирные человечки, и всевозможные фигурки, и просто квадраты и кружки. Еще одна идея – испечь печенье в виде пуговиц. Такая забавная выпечка понравится не только детям.
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Печенье "Пуговицы" от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 502 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 80 г сахара
- 2 яичных желтка
- 2 чайные ложки ванильного сахара
- 1-2 чайные ложки какао-порошка
Способ приготовления:
- Замесить тесто, взбив мягкое сливочное масло с желтками, ванильным и обычным сахаром. Постепенно добавить муку, каждый раз перемешивая ложкой.
- Разделить тесто на две части и в одну добавить какао. Тщательно вымесить, завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
- Подготовленное тесто раскатать и с помощью стакана вырезать кружки. Небольшой пластиковой крышкой чуть надавить на кружки, имитируя форму пуговиц. С помощью пластиковой трубочки сделать в пуговицах отверстия.
- Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку и печь 10-15 минут.
Как украсить печенье
Готовое печенье немного остудить и нанизать на толстую нитку. Перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой.
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