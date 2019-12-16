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Сладкие подарки на Николая: как приготовить печенье "Пуговицы"

Ко дню покровителя всех детей принято печь печенье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Печенье в виде пуговиц
Печенье в виде пуговиц
Фото: Depositphotos

Из года в год дети ждут подарков от святого Николая. 19 декабря они с утра заглядывают под подушку или в сапожки, ожидая найти там сюрприз. Кроме этого, на Николая принято готовить и дарить вкусное домашнее печенье.

Смотрите видео, как работает мастерская святого Николая:

Это имбирные человечки, и всевозможные фигурки, и просто квадраты и кружки. Еще одна идея – испечь печенье в виде пуговиц. Такая забавная выпечка понравится не только детям.

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Печенье "Пуговицы" от Даши Малаховой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 502 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 80 г сахара
  • 2 яичных желтка
  • 2 чайные ложки ванильного сахара
  • 1-2 чайные ложки какао-порошка

Способ приготовления:

  1. Замесить тесто, взбив мягкое сливочное масло с желтками, ванильным и обычным сахаром. Постепенно добавить муку, каждый раз перемешивая ложкой.
  2. Разделить тесто на две части и в одну добавить какао. Тщательно вымесить, завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
  3. Подготовленное тесто раскатать и с помощью стакана вырезать кружки. Небольшой пластиковой крышкой чуть надавить на кружки, имитируя форму пуговиц. С помощью пластиковой трубочки сделать в пуговицах отверстия.
  4. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку и печь 10-15 минут.

Как украсить печенье

Готовое печенье немного остудить и нанизать на толстую нитку. Перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить американское печенье с конфетами. "Сегодня" также писали, как испечь печенье с яблоками и корицей.

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Источник: Сегодня
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