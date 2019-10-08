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Дмитрий Стародубов – о том, как продажа мороженого на набережной Днепра переросла в крафтовый бизнес Mr. Pops

Один из основателей бренда рассказал, как зарождался Mr. Pops

Если вы уже успели упасть духом с приходом дождливой осени, то у меня для вас хорошие новости. Лето можно продлить, и я даже знаю ребят, которые на этом специализируются – это три друга: Дмитрий Стародубов, Юрий Кондратенко и Денис Антипов. Они называют себя "соучастниками". Я же говорю, что они – настоящие кудесники. Ведь как еще можно назвать людей, которые создали потрясающее и уже любимое нами крафтовое мороженое Mr. Pops!

Я встретилась с одним из основателей бренда – Дмитрием Стародубовым, и расспросила у него, как однажды три товарища решили "охладить" наши летние дни, а вечера сделать уютнее, и все это – с помощью мороженого.

Об идее делать мороженое

Дмитрий, как родилась идея создавать мороженое?

У нас с друзьями был общий интерес. Мы всегда вместе ездили отдыхать, пробовали что-то интересное, посещали всевозможные рестораны. Юра у нас вообще фанат канала "Food network", и я скажу, что идея пошла именно оттуда. Юра увидел там формат мороженого 20-х годов – попсикл (формат мороженого на палочке – ред), фруктовый лед. Это было популярно в Латинской Америке, Мексике, США.

Мы взяли за основу идею простого продукта и решили, что это должно быть натурально – самые лучшие фрукты, с которых сделано что-то очень вкусное. Сначала это было как хобби, или даже авантюра. Мы конечно мечтали на перспективу, но не думали о деньгах. Думали просто сделать хороший продукт, который подарит правильные эмоции. В то же время понимали, что в этом случае заработок будет как следствие, а мы тем временем начали реализовывать свои мечты.

Вы начали реализацию с Днепра?

Да. Но тут сразу нужно рассказать о наших факапах. Их было несколько. Они могут быть на всех этапах производства. Но сейчас цена факапа немного выше, и это касается не столько денег, сколько репутации.

Все очень просто. Мы вдохновились историей уличной торговли. Очень много примеров, как на островах люди берут небольшую тележку и с нее продают попсикл на пляжах или в скверах, парках. Вместо тележки мы придумали сделать велосипед своими руками. Бюджет был ограничен. У нас получился велосипед с термоящиком, который обшит деревом, с нашим лого (его мы придумали на коленке в 23:00, в машине, ручкой). Мы решили, что это будет такое "усатое эскимо" и сделали его. Все получилось красиво, но вот и первый факап – мы дописали лишнюю букву в конце слова ice cream. Потом мы лишнюю букву "е" удачно переделали в попсикл.

Второй факап. Велосипед получился красивый. Но только, когда мы положили в него мороженое, то поняли, что он практические не едет. Он трехколесный, передвигаться на любые дистанции или даже переступить с ним бордюр было очень тяжело. А чтобы вывезти его на какую-либо локацию, нужно было приложить слишком много усилий.

Факапы могут быть на всех этапах производства Фото: Иван Марчук

Третий факап. Мы горели этой идеей и сделали кучу нестандартных вкусов. Мы думали, что непривычная форма, необычная консистенция и еще такие вкусы, сделают свое дело и все просто будут нас искать каждый день. Но, когда все представили, люди отнеслись к этому с опаской и, наоборот, спрашивали обычное мороженое. Их больше интересовал пломбир, а не каркаде или шоколад с перцем. Также удивляла цена, которая была немного выше масмаркета.

Но мы не искали оправданий. Для себя же поняли, что должны сделать несколько классических вкусов, которые будут простыми, но вместе с тем такими, которых люди не пробовали раньше.

Каким был первый вкус?

Это была клубника со сливками. Что-то, что все едят в детстве. Пришли домой, нарвали либо с грядки, либо у бабушки купили, либо с дачи привезли, залили все это сливками и сахаром сверху посыпали – все, идеально. Когда мы сделали этот вкус, мы поняли, что попали. Аккуратно, по чуть-чуть люди начали пробовать и возвращаться.

Мы стояли всего по два-три часа на набережной Днепра. Выезжали в основном вечером, потому что тогда для нас сделать 300 пачек мороженого было очень трудоемким процессом.

Mr. Pops – это полная фантазия и эксперименты

Где вы изначально производили мороженое?

Это была маленькая арендованная кухня, небольшой клочок пространства, с нержавеющим разделочным столом, морозилкой, формами, где все делалось вручную.

В чем соль – нельзя просто взять зайти в интернет и посмотреть технологию производства мороженого Mr. Pops. Можно найти рецепт классического мороженого, можно найти рецепт пломбира по ГОСТу, узнать как делается джелато. Но Mr. Pops – это полная фантазия и эксперименты.

Создавая Mr. Pops мы взяли за основу идею простого продукта Фото: Иван Марчук

А сейчас уже есть конкретная рецептура?

Сейчас мы уже из тех рецептур и экспериментов вывели свой рецепт, путем проб и ошибок.

Приходилось выбрасывать мороженое?

Конечно. У нас такой продукт, который очень зависит от сезонности в плане ингредиентов. От партии к партии может меняться вкус. Например, ранняя клубника в этом году была очень водянистая и на готовом продукте это сказывалось нехорошо. Таким образом партия просто утилизируется.

Но вы же можете таким образом постепенно "уйти в минус"?

Вначале могли бы, сейчас же научились балансировать. Мы научились понимать, как те или иные продукты будут себя вести в мороженом, каким будет вкус в итоговом варианте.

Мороженое – это всегда ассоциация с детством. Соответственно и аудитория у него детская. А как у вашего мороженого, кто его больше любит – дети или взрослые?

Я не хотел бы делить по возрастным категориям. Я скажу, что мороженое – это больше история не про возраст, а про эмоции. Когда люди пробуют наш продукт, они погружаются в те неповторимые эмоции детства. В период беззаботности и натуральности. Взрослые, покупая и пробуя наше мороженое, хотят передать такие же позитивные ощущения и своим детям. По такому принципу и строится аудитория.

Мороженое Mr. Pops

Дети, например, бросаются на все яркое. Но у вас совсем простая упаковка. Опасений при запуске не было?

У нас не было опасений, мы вообще бесстрашные люди. Через некоторое время после создания и запуска продукта, я понял, что очень много вещей, которые мы делали, были очень рискованными. Но мы тогда даже не думали об этом, мы ретранслировали то, чего нам хотелось, и делали это. Точно также и с самим мороженым: мы делали его, основываясь только на наших вкусовых предпочтениях.

Когда люди пробуют наш продукт, они погружаются в неповторимые эмоции детства

Прозрачность упаковки – это скорее плюс, ведь так можно определить, с каким вкусом мороженое, не примято ли оно, не переморожено ли.

Когда вы начинали, как близкие отреагировали на вашу идею делать мороженое?

Наверное, все в нашем окружении достаточно спокойные и авантюрные люди, у которых не было предрассудков или стереотипов. Возможно они просто не понимали, что это может быть, наверное, как и мы тогда.

Кто у вас ответственный за вкусы, рецептуру, креатив?

А у нас нет такого разделения. В чем наш плюс? Мы втроем, Юра, Денис и я, дополняем друг друга. Это история именно про взаимодействие и дополнение. У нас даже фокус-группы состоят из наших родственников, жен, из нашего окружения.

Какое мороженое вам нравится больше всего?

Мы вот буквально недавно с ребятами задались вопросом, какое мороженое – любимое. Мы ведь все вкусы знаем, все пробовали, все новинки прорабатывали. И вместе мы поняли, чтоMr. Pops – это мороженое настроения, вкус сезона. Широкая вкусовая линейка отображает настроение, время года и даже погоду. И в этом плюс, ведь каждый раз можно выбирать.

Производство Mr. Pops – это история про взаимодействие и дополнение Фото: Иван Марчук

Ключевой вопрос – можно ли набрать лишние килограммы, употребляя мороженое Mr. Pops?

Ни в коем случае! Мы создаем натуральный продукт. Есть, конечно, более или менее калорийные вкусы. Но для тех, кто переживает, могу точно сказать, что те положительные эмоции, которые приносит вкус мороженого, сжигают все ненужные калории.

О развитии в городах Украины

Все знают вас, как Днепровский стартап. Но как вам удалось выйти на рынок в Киеве?

Сначала была набережная в Днепре. Потом появились люди, которые начали нас набирать и спрашивать, где мы сегодня. Мы в ответ предлагали привезти мороженое лично, сделали маленькую доставку на своих мотоциклах, машинах. Потом люди начали присылать своих водителей, чтобы забирать мороженое, например, на праздник или просто на уик-энд покушать. Тогда мы поняли, что нам нужно строить производство и что эта арендованная кухня нам уже не подходит.

Потом, в конце сезона 2015 года, мы приняли участие в одном из первых фестивалей уличной еды в Днепре. После него решение о производстве только подтвердилось. Зимой мы принялись строить производство. Большую часть всего мы делали своими руками, вплоть до сварочных работ. После того как мы все сделали, стало понятно, что все деньги ушли на производство, а на ингредиенты не осталось ничего. Эту проблему удалось быстро решить, и мы были готовы к новому сезону.

В Киеве мы начинали с "Уличной еды". И если в Днепре нас уже узнавали, то здесь еще нет, мы были новыми мальчиками, которые стояли очень далеко. Но несмотря на расположение и плохую погоду, люди пробовали, а мы же подвигались все ближе к месту, где продажа шла лучше. Нас попробовали, почувствовали и начали спрашивать, кто мы и что. Таким образом, через три фестиваля "Уличной еды" в Киеве, у нас появилось первое место продажи.

Насколько я понимаю, производство так и находится в Днепре, но вы работаете и на другие города. Как решаете этот вопрос?

Это очень серьезное для нас дело, мы решили содержать свой специализированный низкотемпературный транспорт. Кроме того, наш партнер, сеть премиальных магазинов WINETIME, тоже владеют таким транспортом и занимаются доставкой нашей продукции по своей сети. Что же касается других поставок, то мы не доверяем наш продукт никому, поэтому доставляем его сами. Первые деньги, которые мы заработали, мы инвестировали именно в него.

Мы не доверяем наш продукт никому, поэтому доставляем его сами Фото: Иван Марчук

О планах развития производства

А как обстоят дела с перспективами и планами, возможно, планируете продавать мороженое за границей или выходить на массовый сегмент?

Мы не идем в массовый сегмент, мы – нишевый продукт, и нам не нужно быть на каждом углу или бороться с большими гигантами. Но, мы будем развиваться в крупных городах, в каких – пока говорить не стану, это планы на следующий год. Мы фокусируемся на украинском рынке – на развитии тех филиалов, которые уже открыли, на налаживании процессов.

Сомнения будут всегда, но делу нужно отдаваться всецело

Мороженое – это сезонный продукт, соответственно спрос зимой слабеет. Планируете ли вы расширять линейку товаров, чтоб создать какую-то замену на зиму?

Потребление мороженого, особенно с первыми холодами, падает в разы. И эти холода не обязательно январские, это может начинаться еще с сентября. Но мы не отчаиваемся, потому что наше мороженое кушают. Наш продукт даже больше расценивают не как мороженое, а скорее как замороженный десерт.

Думаем ли мы выводить новый продукт? Первые шаги у нас были год назад, мы сделали сырок в шоколаде на палочке. Он очень крутой получился. Тем более, это вкусно и очень полезно для детей. Следующие шаги уже продумываем, и скорее всего, новый продукт представим этой зимой, но пока секреты раскрывать не буду.

Мороженое Mr. Pops

О преимуществах ведения бизнеса в Украине

Вы по образованию экономист. Со своего теоретического опыта, а сегодня уже и практического, можете оценить условия для ведения бизнеса в Украине?

Глобально ничего нового я не скажу. Но я скажу точно, что в Украине есть две стороны. Первая – это то, что рынок очень молодой, можно ухватиться за все и в этом есть плюсы. При наличии качественного продукта ты можешь о себе заявить достаточно быстро. Но вторая сторона проявляется в том, что рынок очень нестабилен, и тут главное – удержаться и правильно себя дальше подавать, и ни в коем случае не потерять ни в качестве, ни в отношении к бизнесу, постоянно развиваться. Нестабильный рынок – это как палка с двух концов.

Бизнес в Украине движется в правильном направлении

Но в целом, мы в Украине движемся в правильном направлении. Посмотрите, сколько за последние пять лет появилось крутых сегментов, крафтовых производителей, которые круто и качественно делают свой продукт!

Mr. Pops – это мороженое настроения Фото: Иван Марчук

Какой совет вы бы могли дать молодым предпринимателям?

Я не хочу говорить банальные вещи и я, наверное, не нахожусь в том статусе и возрасте, чтобы давать советы начинающим или мечтающим предпринимателям. Единственное, исходя из нашего опыта, я могу сказать, что если первоочередными для вас будут деньги, то, скорее всего, ничего не получится. Либо получится, но только на короткий период времени.

В своем деле нужно раствориться – в продукте, в том, что вы хотите дать людям. Не факт, что все будет сразу хорошо и гладко. Каждый день есть много процессов, которые требуют кропотливого труда и отнимают много времени. Но это все приносит результат. Сомнения будут всегда, но делу нужно отдаваться всецело.

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