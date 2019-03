"Сладкое" интервью: Алена Токар об идее создавать необычную карамель, моде на маршмэллоу и главном дегустаторе

Алена Токар вместе с мужем в 2012 году решили заниматься производством и продажей необычной карамели

Алена Токар - основательница карамельной LOL&POP Фото: Олег Батрак

В детстве мои меня, младшенькую, какими только сладостями не баловали. Сникерсы, киндеры, баунти – все было доступно. Но, скажу честно – в нашей семье есть секретный рецепт, который мне пока повторить не удалось. И знает его один человек – мой старший брат. А секрет ведь не в том, что брат рецептом делится не хочет, а в том, что никто не может приготовить так, как он. И это всеми любимые с детства леденцы-петушки на спичке вместо палочки. Но мир не стоит на месте, и нынешнее поколение живет уже по другим "сладким" законам.

Карамельная LOL&POP Фото: Олег Батрак

И пока я ограничивались поиском формы для "петушков" и "зайчиков" в закоулках дома, Алена Токар вместе с мужем развернули целое производство карамели и не только. Они обошли секретные семейные рецепты и сообразили сами, что к чему. А потом еще и закрепили знания с австралийским мастером своего дела. LOL&POP – это сладкое детище семейной пары маркетолога и IT-шника. Я встретилась с Аленой в ее магазине, где готовится и продается вкуснятина. Скажу сразу, рецептов не выведывала, но о том, как удается вести бизнес и не сдаваться, спрашивала. Вашему вниманию ее история.

Когда у тебя свой бизнес, то почему-то кажется, что ты больше владеешь своим временем. Есть такая иллюзия. Все хорошо, когда с тайм-менеджментом все в порядке. Но его привести в порядок удается не сразу. Когда это свой бизнес, то ответственности становится еще больше.

- Алена, как у вас появилась идея изготовления конфет ручной работы?



- Идеи мы отбирали и проводили между собой внутренний аудит, чтобы понимать, от чего будем зависеть. Идеи были очень разные. И выездной салон красоты, и груминг для животных… Было очень широкое поле для того, чтобы генерировать идеи. Но потом мы дали себе время и сказали, что наша идея еще не пришла. Нужно просто расслабиться и она появится. И как-то мы это отпустили. Когда я искала что-то по своей работе, я абсолютно случайно попала на видео Марты Стюарт, как она в магазине в Нью-Йорке делает конфеты ручной работы. Там на видео катают невероятных размеров конфету, потом вытягивают, нарезают, внутри получается сердечко, рассказывают, что внутри можно сделать что угодно.

Конфеты ручной работы LOL&POP Фото: Олег Батрак

В эту же секунду я понимаю, что вот она моя идея. Я понимаю, что мы будем делать конфеты, я понимаю, какие у меня будут заказчики, я понимаю, как вообще будет выглядеть все. Как только я поняла идею, как маркетолог уже начала смотреть, кто делает подобное в Украине. Оказалось, что такого тогда не делали и я была очень счастлива!

Мы очень много на эту тему стали читать. Сейчас уже очень много информации. А тогда, в 2012 году, информации об этом не было вообще! Мы прошерстили очень много ресурсов. Вплоть до того, что с японских и китайских сайтов с помощью Google-переводчика переводили что-то, смотрели какие-то фотографии, смотрели, как это делают разные компании.

- Найти человека, который всему обучит, было не просто. А как реагировали на другие трудности, не было желания бросить идею?



- Когда я загорелась этой идеей, я поняла, что буду идти дальше. Любые трудности, наоборот, говорят, что преодолев их – будет еще лучше и лучше. Если ты загораешься идеей, то даже если вся судьба против, ты принимаешь это, как вызов, который нужно пройти. Желания все бросить не было. Наоборот, был интерес, до чего это можно довести. Запал, драйв полнейший.



- У вас был магазин в Польше. Где было легче вести дела – за границей или в Украине?



- Мне проще в Украине, потому что я украинка. Если бы я была из Польши, то мне было бы проще там. Ты там, как чистый лист. А здесь у меня много друзей и знакомых, и если я кого-то не знаю, то я могу узнать через знакомых. А там ты никто, у тебя нет ни друзей, ни предыдущей истории, ни точек соприкосновения. И ментально мы, все-таки, разные. Магазин мы там закрыли. Но там есть наши заказчики, которые периодически у нас покупают продукцию.

- Каких принципов в работе со своим продуктом вы придерживаетесь?



- Честность, открытость, ответственность. И перед клиентами, и перед собой.



- Сколько людей сейчас у вас в коллективе работает?



- У нас есть постоянный состав – это шесть человек. И сезонные работники, потому что это все-таки сезонный бизнес. В предпраздничные периоды заказывают однозначно больше. Поэтому, если подсчитать всех, то получается 12 человек.



- Но вы, я так понимаю, к своему делу всю семью привлекли?



- Да, маму, папу. Дочку тоже, она у нас главный дегустатор и вдохновитель. Например дино-микс (с динозаврами) сделан благодаря дочке. Она фанатеет от динозавров и терпеть не может кукол. Мы решили, что многие дети такие же, как она, и придумали дино-микс, который теперь радует всех.

Карамельная LOL&POP Фото: Олег Батрак

- А производство больше ориентировано на корпоративных клиентов или на розницу?



- Когда мы только начинали, то у нас не было физического магазина и даже интернет-магазина не было. Поэтому мы изначально это делали с мыслями о корпоративном сегменте. Но в процессе работы и расширения планы в любом случае пересматриваются. И таким образом у нас сегодня идут и продажи в сети, но нельзя сказать, что ориентация только на корпоративный сегмент. Мы выполняем и частные заказы на дни рождения, свадьбы, учитываем любые пожелания.

- Сколько у вас сейчас магазинов?



- Магазин у нас один, в Киеве, в нем находится и производство. Есть франчайзинговый объект в Запорожье, и мы продаем нашу продукцию в сети "Еко-лавка", Good Wine, "Антошка", Wine Time, кофейни и просто клиенты у нас покупают.

На самом деле, идея физического магазина пришла после того, как мы сделали маршмэллоу. Мне в 2013 году было очень сложно людям объяснить, что такое маршмэллоу. Кто-то думал, что это, как пастила, как рахат-лукум, как зефир. Но это маршмэллоу. Мы к покупкам давали небольшие пробники, чтобы люди могли съесть и понять, что это, нравится ли им это. Потом появилась возможность сделать небольшой магазин, мы начали всех приглашать и тогда люди уже распробовали, что такое маршмэллоу. И я очень рада, что это произошло.

Алена Токар Фото: Олег Батрак

- Какая ваша глобальная цель в бизнесе?

- У меня есть большая глобальная цель – сделать завод. Но не в классическом понимании, а завод-мануфактуру. Когда мы сохраним ручное производство, но сделаем больше рабочих мест, не автоматизируем все, не заменим людей машинами, у каждого будет своя рабочая станция, соответственно мы сможем сделать и распространять намного больше продукции.

