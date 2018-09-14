Слава Каминская поделилась рецептом фирменной аджики
Певица рассказала, как приготовить сырую аджику из перца, помидоров, чеснока и хрена
Вокалистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская показала, как приготовить вкусную аджику на зиму. Артистка поделилась видео в Instagram, где демонстрирует все этапы приготовления острой приправы.
"Решила порадовать семейных самой вкусной в мире аджикой", – подписала публикацию Слава Каминская. Помогал на кухне певице ее сын Леонард.
Аджика от Славы Каминской
Ингредиенты:
- 2.5 кг помидоров сливка
- 500 г сладкого красного перца
- 2 горьких красных перца
- 250 г хрена
- 150 г очищенного чеснока
- 200 г сахара
- 200 мл уксуса
- 100 г соли
Рецепт приготовления:
- Все овощи измельчить с помощью мясорубки. Хрен желательно мелко порезать перед тем, как отправить в мясорубку, и перемалывать медленно.
- Хорошо перемешать все ингредиенты и перелить в чистые банки.
"Руки в банку не засовывать , а переливать в креманку для употребления. Хранить в холодильнике. Приятного!", – добавила Слава Каминская.
Напомним, ранее мы делились рецептом аджики из яблок, перца и помидоров. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как правильно хранить помидоры.
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Источник: "Сегодня"