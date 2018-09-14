Слава Каминская поделилась рецептом фирменной аджики

Певица рассказала, как приготовить сырую аджику из перца, помидоров, чеснока и хрена

Певица Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Вокалистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская показала, как приготовить вкусную аджику на зиму. Артистка поделилась видео в Instagram, где демонстрирует все этапы приготовления острой приправы.

"Решила порадовать семейных самой вкусной в мире аджикой", – подписала публикацию Слава Каминская. Помогал на кухне певице ее сын Леонард.

Аджика от Славы Каминской

Ингредиенты:

2.5 кг помидоров сливка

500 г сладкого красного перца

2 горьких красных перца

250 г хрена

150 г очищенного чеснока

200 г сахара

200 мл уксуса

100 г соли

Рецепт приготовления:

Все овощи измельчить с помощью мясорубки. Хрен желательно мелко порезать перед тем, как отправить в мясорубку, и перемалывать медленно. Хорошо перемешать все ингредиенты и перелить в чистые банки.

Слава Каминская готовит аджику Фото: instagram.com/babaslavka

"Руки в банку не засовывать , а переливать в креманку для употребления. Хранить в холодильнике. Приятного!", – добавила Слава Каминская.

Напомним, ранее мы делились рецептом аджики из яблок, перца и помидоров. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как правильно хранить помидоры.