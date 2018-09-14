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Слава Каминская поделилась рецептом фирменной аджики

Певица рассказала, как приготовить сырую аджику из перца, помидоров, чеснока и хрена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Певица Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka
Певица Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Вокалистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская показала, как приготовить вкусную аджику на зиму. Артистка поделилась видео в Instagram, где демонстрирует все этапы приготовления острой приправы.

"Решила порадовать семейных самой вкусной в мире аджикой", – подписала публикацию Слава Каминская. Помогал на кухне певице ее сын Леонард.

Аджика от Славы Каминской

Ингредиенты:

  • 2.5 кг помидоров сливка
  • 500 г сладкого красного перца
  • 2 горьких красных перца
  • 250 г хрена
  • 150 г очищенного чеснока
  • 200 г сахара
  • 200 мл уксуса
  • 100 г соли

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи измельчить с помощью мясорубки. Хрен желательно мелко порезать перед тем, как отправить в мясорубку, и перемалывать медленно.
  2. Хорошо перемешать все ингредиенты и перелить в чистые банки.
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Слава Каминская готовит аджику
Фото: instagram.com/babaslavka

"Руки в банку не засовывать , а переливать в креманку для употребления. Хранить в холодильнике. Приятного!", – добавила Слава Каминская.

Напомним, ранее мы делились рецептом аджики из яблок, перца и помидоров. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как правильно хранить помидоры.

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Источник: "Сегодня"
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