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Слава Каминская поделилась рецептом вкусного ужина

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" показала, чем кормит мужа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:46
Слава Каминская с мужем Фото: instagram.com/babaslavka
Слава Каминская с мужем Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская любит готовить для своей семьи. Она уже делилась рецептами вкусной домашней аджики и хрустящих маринованных огурцов. Певица также рассказала, каким ужином балует своего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского.

Рыба-меч гриль с розмарином и картошка в рукаве 

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Рыба с картофелем от Славы Каминской
Фото: instagram.com/babaslavka

Ингредиенты:

  • Филе рыбы-меч
  • Розмарин
  • 4 картофелины
  • Майонез или оливковое масло
  • Сок половины лимона
  • Сванская соль
  • Перец
  • Лайм
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель нарезать ломтиками. Посолить, поперчить, добавить майонез или оливковое масло и сок половины лимона – кто как любит. Слава берет две-три столовые ложки майонеза.
  2. Перемешать, отправить в рукав для запекания, завязать и отправить в духовку. Готовить на среднем уровне при 200 С примерно 10 минут. Затем убавить нагрев до 160 С. 
  3. Замариновать рыбное филе с розмарином. Солить рыбу-меч не стоит,  так как она сама по себе имеет соленый вкус. Можно добавить приправы для рыбы.
  4. Отправить в духовку и включить гриль. Запекать при 180 С в течение 20 минут.
  5. Довести картофель до готовности. Подавать вместе с рыбой и ломтиками лайма.

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала, как подружиться со свекровью.

Ранее певицы группы "НЕАНГЕЛЫ" поскандалили перед камерами:

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Источник: "Сегодня"
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