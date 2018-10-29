Слава Каминская поделилась рецептом вкусного ужина

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" показала, чем кормит мужа

Слава Каминская с мужем Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская любит готовить для своей семьи. Она уже делилась рецептами вкусной домашней аджики и хрустящих маринованных огурцов. Певица также рассказала, каким ужином балует своего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского.

Рыба-меч гриль с розмарином и картошка в рукаве

Рыба с картофелем от Славы Каминской Фото: instagram.com/babaslavka

Ингредиенты:

Филе рыбы-меч

Розмарин

4 картофелины

Майонез или оливковое масло

Сок половины лимона

Сванская соль

Перец

Лайм

Рецепт приготовления:

Картофель нарезать ломтиками. Посолить, поперчить, добавить майонез или оливковое масло и сок половины лимона – кто как любит. Слава берет две-три столовые ложки майонеза. Перемешать, отправить в рукав для запекания, завязать и отправить в духовку. Готовить на среднем уровне при 200 С примерно 10 минут. Затем убавить нагрев до 160 С. Замариновать рыбное филе с розмарином. Солить рыбу-меч не стоит, так как она сама по себе имеет соленый вкус. Можно добавить приправы для рыбы. Отправить в духовку и включить гриль. Запекать при 180 С в течение 20 минут. Довести картофель до готовности. Подавать вместе с рыбой и ломтиками лайма.

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала, как подружиться со свекровью.

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