Слава Каминская поделилась рецептом вкусного ужина
Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" показала, чем кормит мужа
Слава Каминская любит готовить для своей семьи. Она уже делилась рецептами вкусной домашней аджики и хрустящих маринованных огурцов. Певица также рассказала, каким ужином балует своего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского.
Рыба-меч гриль с розмарином и картошка в рукаве
Ингредиенты:
- Филе рыбы-меч
- Розмарин
- 4 картофелины
- Майонез или оливковое масло
- Сок половины лимона
- Сванская соль
- Перец
- Лайм
Рецепт приготовления:
- Картофель нарезать ломтиками. Посолить, поперчить, добавить майонез или оливковое масло и сок половины лимона – кто как любит. Слава берет две-три столовые ложки майонеза.
- Перемешать, отправить в рукав для запекания, завязать и отправить в духовку. Готовить на среднем уровне при 200 С примерно 10 минут. Затем убавить нагрев до 160 С.
- Замариновать рыбное филе с розмарином. Солить рыбу-меч не стоит, так как она сама по себе имеет соленый вкус. Можно добавить приправы для рыбы.
- Отправить в духовку и включить гриль. Запекать при 180 С в течение 20 минут.
- Довести картофель до готовности. Подавать вместе с рыбой и ломтиками лайма.
Напомним, ранее Слава Каминская рассказала, как подружиться со свекровью.
Ранее певицы группы "НЕАНГЕЛЫ" поскандалили перед камерами:
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Источник: "Сегодня"