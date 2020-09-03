Сливовый чатни: рецепт пряного индийского соуса
Чатни подают, чтобы оттенить вкус основного блюда
Чатни – это индийская приправа из фруктов и/или овощей. Ее отличительная черта – комбинация сладкого и кислого. В чатни часто добавляют лук, чеснок, свежий имбирь, а также много разных специй: гвоздику, корицу, душистый перец, кориандр.
Чатни может быть и сырым, и вареным. Вареную приправу иногда делают из овощей, но чаще – из фруктов. Мы предлагаем вам осенний рецепт чатни из слив.
Сливовый чатни: рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 105 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г слив
- 1 белая луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 пучок петрушки
- 3 ст.л. коричневого сахара
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- 2 ст.л. растительного масла
- 3 гвоздики
- 3 горошины душистого перца
- 1/2 чайной ложки горошин черного перца
- Щепотка корицы
- Соль
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Способ приготовления:
- Лук почистить, порезать тонкими "перьями".
- Сливы разделить на половинки, удалить косточки.
- Разогреть в сковороде масло, потушить лук и чеснок.
- Специи потолочь в ступке, добавить в сковороду.
- Удалить чеснок, добавить в сковороду сливы, сахар и соль. Варить 10 минут.
- Добавить порубленную петрушку и уксус.
- Варить 5 минут, остудить.
Как подавать чатни
Подавать соус холодным, желательно на второй день, к мясу или птице.
Смотрите видео, как сделать сливовый соус ткемали:
Напомним, ранее мы делились рецептом сливового кетчупа, а также рассказывали, как сделать острый соус к шашлыку.
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