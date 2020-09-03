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Сливовый чатни: рецепт пряного индийского соуса

Сегодня, 10:25

Чатни подают, чтобы оттенить вкус основного блюда

Чатни – это индийская приправа из фруктов и/или овощей. Ее отличительная черта – комбинация сладкого и кислого. В чатни часто добавляют лук, чеснок, свежий имбирь, а также много разных специй: гвоздику, корицу, душистый перец, кориандр.

Чатни может быть и сырым, и вареным. Вареную приправу иногда делают из овощей, но чаще – из фруктов. Мы предлагаем вам осенний рецепт чатни из слив.

Сливовый чатни: рецепт

Чатни из слив с луком
Чатни из слив с луком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 105 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г слив
  • 1 белая луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • 3 ст.л. коричневого сахара
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 3 гвоздики
  • 3 горошины душистого перца
  • 1/2 чайной ложки горошин черного перца
  • Щепотка корицы
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Лук почистить, порезать тонкими "перьями".
  2. Сливы разделить на половинки, удалить косточки.
  3. Разогреть в сковороде масло, потушить лук и чеснок.
  4. Специи потолочь в ступке, добавить в сковороду.
  5. Удалить чеснок, добавить в сковороду сливы, сахар и соль. Варить 10 минут.
  6. Добавить порубленную петрушку и уксус.
  7. Варить 5 минут, остудить.

Как подавать чатни

Подавать соус холодным, желательно на второй день, к мясу или птице.

Смотрите видео, как сделать сливовый соус ткемали:

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового кетчупа, а также рассказывали, как сделать острый соус к шашлыку.

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сливы соус индийская кухня
Источник: Сегодня
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