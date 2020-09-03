Сливовый чатни: рецепт пряного индийского соуса

Чатни подают, чтобы оттенить вкус основного блюда

Чатни – это индийская приправа из фруктов и/или овощей. Ее отличительная черта – комбинация сладкого и кислого. В чатни часто добавляют лук, чеснок, свежий имбирь, а также много разных специй: гвоздику, корицу, душистый перец, кориандр.

Чатни может быть и сырым, и вареным. Вареную приправу иногда делают из овощей, но чаще – из фруктов. Мы предлагаем вам осенний рецепт чатни из слив.

Сливовый чатни: рецепт

Чатни из слив с луком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

105 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г слив

1 белая луковица

1 зубчик чеснока

1 пучок петрушки

3 ст.л. коричневого сахара

2 ст.л. бальзамического уксуса

2 ст.л. растительного масла

3 гвоздики

3 горошины душистого перца

1/2 чайной ложки горошин черного перца

Щепотка корицы

Соль

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Способ приготовления:

Лук почистить, порезать тонкими "перьями". Сливы разделить на половинки, удалить косточки. Разогреть в сковороде масло, потушить лук и чеснок. Специи потолочь в ступке, добавить в сковороду. Удалить чеснок, добавить в сковороду сливы, сахар и соль. Варить 10 минут. Добавить порубленную петрушку и уксус. Варить 5 минут, остудить.

Как подавать чатни

Подавать соус холодным, желательно на второй день, к мясу или птице.

Смотрите видео, как сделать сливовый соус ткемали:

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового кетчупа, а также рассказывали, как сделать острый соус к шашлыку.

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