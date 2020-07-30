Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сливовый кетчуп на зиму: рецепт приготовления

Сегодня, 13:58

Готовим необычный домашний кетчуп из алычи и перца

Этот домашний кетчуп из алычи очень похож на знаменитый грузинский соус ткемали. Он готовится с добавлением сладкого и острого перца, а также смеси пряных трав.

Такой кетчуп – идеальное дополнение к шашлыку, запеченному мясу, блюдам из птицы и овощей.

Сливовый кетчуп с перцем

Сливовый кетчуп на зиму
Сливовый кетчуп на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 184 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Алыча – 1 кг
  • Перец чили красный – 1 шт.
  • Перец болгарский красный – 2 шт.
  • Уксус – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Гвоздика – 10 шт.
  • Перец черный молотый – 0, 5 ч.л.
  • Кардамон – 2 зерна
  • Розмарин – 0, 5 ч.л.
  • Хмели-сунели – на кончике ножа
  • Лавровый лист – 2 шт.

Читайте также:
Домашний кетчуп на зиму: три рецепта вкусного томатного соуса

Способ приготовления:

  1. Красную спелую алычу очистите от косточки и перебейте в блендере или перекрутите на мясорубке.
  2. Добавьте мелко порезанный болгарский перец.
  3. Поставьте на маленький огонь и, доведя до кипения, положите сразу все специи.
  4. Варите, постоянно помешивая до тех пор, пока соус не уменьшится в объеме на одну треть (примерно 20 минут). Теперь посолите и добавьте уксус.

Как хранить кетчуп из алычи

Разлейте в простерилизованные банки или бутылки, и укупорьте, не обязательно герметично (в том случае придется хранить кетчуп в прохладном месте).

Смотрите видео, как выбрать кетчуп в магазине:

Напомним, ранее мы делились рецептами разных домашних соусов на зиму, а также писали, как сделать вкусные соусы к шашлыку.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Маринованные огурцы без уксуса: рецепт заготовки на зиму Маринованный перец с медом на зиму: рецепт необычной заготовки Домашний мармелад из слив: необычный рецепт приготовления Заготовки из фасоли на зиму: ТОП-5 рецептов
сливы кетчуп соус рецепт заготовки заготовки на зиму
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Соленые огурцы как бочковые с горчицей в банках на зиму. Рецепт
Соленые огурцы как бочковые с горчицей в банках на зиму. Рецепт
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта

Популярные статьи

Сегодня, 14:11Шоу-бизнес

День дружбы-2020: ТОП-7 звездных подружек

Сегодня, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Сегодня, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

Вчера, 17:13Events

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Вчера, 12:55Fun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

28 июляFun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

28 июляШоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

28 июляEvents

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

28 июляПсихология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

28 июляFun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

27 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

27 июляШоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Новости партнеров

Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Располневшую жену "Сулеймана" поймали в бикини
Располневшую жену "Сулеймана" поймали в бикини
Соленые огурцы как бочковые с горчицей в банках на зиму. Рецепт
Соленые огурцы как бочковые с горчицей в банках на зиму. Рецепт
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять