Сливовый кетчуп на зиму: рецепт приготовления

Готовим необычный домашний кетчуп из алычи и перца

Этот домашний кетчуп из алычи очень похож на знаменитый грузинский соус ткемали. Он готовится с добавлением сладкого и острого перца, а также смеси пряных трав.

Такой кетчуп – идеальное дополнение к шашлыку, запеченному мясу, блюдам из птицы и овощей.

Сливовый кетчуп с перцем

Сливовый кетчуп на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

184 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Алыча – 1 кг

Перец чили красный – 1 шт.

Перец болгарский красный – 2 шт.

Уксус – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Гвоздика – 10 шт.

Перец черный молотый – 0, 5 ч.л.

Кардамон – 2 зерна

Розмарин – 0, 5 ч.л.

Хмели-сунели – на кончике ножа

Лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления:

Красную спелую алычу очистите от косточки и перебейте в блендере или перекрутите на мясорубке. Добавьте мелко порезанный болгарский перец. Поставьте на маленький огонь и, доведя до кипения, положите сразу все специи. Варите, постоянно помешивая до тех пор, пока соус не уменьшится в объеме на одну треть (примерно 20 минут). Теперь посолите и добавьте уксус.

Как хранить кетчуп из алычи

Разлейте в простерилизованные банки или бутылки, и укупорьте, не обязательно герметично (в том случае придется хранить кетчуп в прохладном месте).

Смотрите видео, как выбрать кетчуп в магазине:

Напомним, ранее мы делились рецептами разных домашних соусов на зиму, а также писали, как сделать вкусные соусы к шашлыку.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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