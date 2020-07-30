Сливовый кетчуп на зиму: рецепт приготовления
Готовим необычный домашний кетчуп из алычи и перца
Этот домашний кетчуп из алычи очень похож на знаменитый грузинский соус ткемали. Он готовится с добавлением сладкого и острого перца, а также смеси пряных трав.
Такой кетчуп – идеальное дополнение к шашлыку, запеченному мясу, блюдам из птицы и овощей.
Сливовый кетчуп с перцем
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 184 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Алыча – 1 кг
- Перец чили красный – 1 шт.
- Перец болгарский красный – 2 шт.
- Уксус – 2 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Гвоздика – 10 шт.
- Перец черный молотый – 0, 5 ч.л.
- Кардамон – 2 зерна
- Розмарин – 0, 5 ч.л.
- Хмели-сунели – на кончике ножа
- Лавровый лист – 2 шт.
Способ приготовления:
- Красную спелую алычу очистите от косточки и перебейте в блендере или перекрутите на мясорубке.
- Добавьте мелко порезанный болгарский перец.
- Поставьте на маленький огонь и, доведя до кипения, положите сразу все специи.
- Варите, постоянно помешивая до тех пор, пока соус не уменьшится в объеме на одну треть (примерно 20 минут). Теперь посолите и добавьте уксус.
Как хранить кетчуп из алычи
Разлейте в простерилизованные банки или бутылки, и укупорьте, не обязательно герметично (в том случае придется хранить кетчуп в прохладном месте).
Смотрите видео, как выбрать кетчуп в магазине:
Напомним, ранее мы делились рецептами разных домашних соусов на зиму, а также писали, как сделать вкусные соусы к шашлыку.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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