Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов
Лучшие идеи слоеных салатов к новогоднему столу
Вкусные и необычные салаты – один из главных пунктов меню на Новый год. Мы подготовили пять рецептов слоеных новогодних салатов, которые украсят ваш праздничный стол.
Смотрите видео, как оригинально подать традиционные новогодние салаты:
Такие салаты довольно простые в приготовлении, но выглядят очень эффектно. Еще один плюс в том, что они состоят из доступных продуктов.
Слоеный салат из куриной печени с корейской морковью
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Яйцо вареное – 4 шт.
- Корейская морковь – 350 г
- Майонез – 200 г
- Сыр – 100 г
Способ приготовления:
- Печень отварить, остудить, очистить от пленок и натереть на крупной терке.
- Яйца очистить, разделить на желтки и белки, отдельно натереть.
- Сыр также натереть на терке.
- Слоями выложить в салатницу морковь, печень и сыр, смазывая каждый слой майонезом.
- Верх салата украсить тертыми желтками и белками.
Слоеный салат "Снеговик" на Новый год
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 50 г чернослива
- 1 картофелина
- 1 свежий огурец
- 200 г шампиньонов
- 1 столовая ложка измельченного лука
- 100 г брынзы
- Майонез по вкусу
- Растительное масло
- Соль, перец
Для украшения:
- Морковь
- Лист нори
Способ приготовления:
- Отдельно отварить куриное филе, картофель и морковь. Остудить.
- Натереть очищенный картофель на терке.
- Брынзу натереть на самой мелкой терке – она будет имитировать снег.
- Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Так же порезать огурец.
- Чернослив залить теплой водой. Когда он станет мягким, промыть его и мелко нарезать.
- Лук измельчить. Шампиньоны хорошо помыть и нарезать пластинками.
- Обжарить грибы на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Посолить и слить лишний жир.
- На красивую тарелку диаметром 24 см выложить в один слой курицу и смазать майонезом.
- Сверху распределить слой грибов. Посыпать луком.
- Выложить слой картофеля и смазать майонезом. Затем слой из чернослива и майонез.
- Теперь выложить слой из огурцов. Смазать майонезом верх и бока салата.
- Посыпать салат тертой брынзой (как верх, так и бока).
- Вырезать от отварной моркови "рот", "щеки" и "нос". "Глаза" сделать из листа нори и прорисовать их майонезом.
- Сделать снеговику "цилиндр" из листа нори. Чтобы он лучше держался, воткнуть в салат широкую плоскую шпажку и положите на нее шляпу, слегка углубив ее в "снежок" из брынзы.
Слоеный крабовый салат
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – маленькая упаковка
- Отварной рис – несколько столовых ложек
- Укроп – несколько веточек
- Свежий огурец – 1-2 шт.
- Кукуруза – 1 банка
- Яйца – 2-3 шт.
- Майонез – по вкусу
- Красная икра – для украшения
Способ приготовления:
- Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец – соломкой.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупную терку, желтки – на мелкую.
- Выложить все ингредиенты тонкими слоями в прозрачные креманки, покрывая каждый слой небольшим количеством майонеза.
- Верх салата посыпать тертым желтком, украсить кусочками крабовых палочек, красной икрой и веточками укропа.
Салат "Грибная поляна" с ветчиной
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 банка консервированных шампиньонов
- 2 шт. вареного картофеля
- 100 г сыра
- 100 г ветчины
- 3 яйца
- 4 ст. л. майонеза
- 1 пучок зелени
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить.
- Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз.
- Зелень промыть и обсушить.
- Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов.
- Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом.
- Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом.
- Выложить слой тертого сыра.
- Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике.
- Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.
Слоеный салат из овощей и сыра
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 260 г картофеля
- 260 г свеклы
- 260 г моркови
- 4 шт. яйца
- 100 г репчатого лука
- 160 г сыра
- 300 мл майонеза
Способ приготовления:
- Яйца и все овощи, кроме лука, отварить, остудить и почистить.
- Натереть картофель, яйца, свеклу, сыр и морковь на терке.
- Лук очень мелко нарезать и обдать кипятком.
- Выложить салат слоями на тарелку. Можно сделать один большой салат или выкладывать его порционно с помощью специального сервировочного кольца. Слои должны быть следующими: картофель, свекла, яйца, морковь, лук. Все слои нужно солить и смазывать майонезом.
- Сверху посыпать салат тертым сыром. Украсить цветами, вырезанными из свеклы и сыра, и стеблями зеленого лука.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Мимоза" на Новый год.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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