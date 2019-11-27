Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

Лучшие идеи слоеных салатов к новогоднему столу

Слоеный салат на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Вкусные и необычные салаты – один из главных пунктов меню на Новый год. Мы подготовили пять рецептов слоеных новогодних салатов, которые украсят ваш праздничный стол.

Смотрите видео, как оригинально подать традиционные новогодние салаты:

Такие салаты довольно простые в приготовлении, но выглядят очень эффектно. Еще один плюс в том, что они состоят из доступных продуктов.

Слоеный салат из куриной печени с корейской морковью

Салат на Новый год 2020 Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Яйцо вареное – 4 шт.

Корейская морковь – 350 г

Майонез – 200 г

Сыр – 100 г

Способ приготовления:

Печень отварить, остудить, очистить от пленок и натереть на крупной терке. Яйца очистить, разделить на желтки и белки, отдельно натереть. Сыр также натереть на терке. Слоями выложить в салатницу морковь, печень и сыр, смазывая каждый слой майонезом. Верх салата украсить тертыми желтками и белками.

Слоеный салат "Снеговик" на Новый год

Салат в виде снеговика Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г куриного филе

50 г чернослива

1 картофелина

1 свежий огурец

200 г шампиньонов

1 столовая ложка измельченного лука

100 г брынзы

Майонез по вкусу

Растительное масло

Соль, перец

Для украшения:

Морковь

Лист нори

Способ приготовления:

Отдельно отварить куриное филе, картофель и морковь. Остудить. Натереть очищенный картофель на терке. Брынзу натереть на самой мелкой терке – она будет имитировать снег. Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Так же порезать огурец. Чернослив залить теплой водой. Когда он станет мягким, промыть его и мелко нарезать. Лук измельчить. Шампиньоны хорошо помыть и нарезать пластинками. Обжарить грибы на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Посолить и слить лишний жир. На красивую тарелку диаметром 24 см выложить в один слой курицу и смазать майонезом. Сверху распределить слой грибов. Посыпать луком. Выложить слой картофеля и смазать майонезом. Затем слой из чернослива и майонез. Теперь выложить слой из огурцов. Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертой брынзой (как верх, так и бока). Вырезать от отварной моркови "рот", "щеки" и "нос". "Глаза" сделать из листа нори и прорисовать их майонезом. Сделать снеговику "цилиндр" из листа нори. Чтобы он лучше держался, воткнуть в салат широкую плоскую шпажку и положите на нее шляпу, слегка углубив ее в "снежок" из брынзы.

Слоеный крабовый салат

Салат из крабовых палочек с икрой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Крабовые палочки – маленькая упаковка

Отварной рис – несколько столовых ложек

Укроп – несколько веточек

Свежий огурец – 1-2 шт.

Кукуруза – 1 банка

Яйца – 2-3 шт.

Майонез – по вкусу

Красная икра – для украшения

Способ приготовления:

Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец – соломкой. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупную терку, желтки – на мелкую. Выложить все ингредиенты тонкими слоями в прозрачные креманки, покрывая каждый слой небольшим количеством майонеза. Верх салата посыпать тертым желтком, украсить кусочками крабовых палочек, красной икрой и веточками укропа.

Салат "Грибная поляна" с ветчиной

Салат "Грибная поляна" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 банка консервированных шампиньонов

2 шт. вареного картофеля

100 г сыра

100 г ветчины

3 яйца

4 ст. л. майонеза

1 пучок зелени

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить. Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз. Зелень промыть и обсушить. Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов. Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом. Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом. Выложить слой тертого сыра. Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике. Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.

Слоеный салат из овощей и сыра

Слоеный салат из овощей и сыра Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

260 г картофеля

260 г свеклы

260 г моркови

4 шт. яйца

100 г репчатого лука

160 г сыра

300 мл майонеза

Способ приготовления:

Яйца и все овощи, кроме лука, отварить, остудить и почистить. Натереть картофель, яйца, свеклу, сыр и морковь на терке. Лук очень мелко нарезать и обдать кипятком. Выложить салат слоями на тарелку. Можно сделать один большой салат или выкладывать его порционно с помощью специального сервировочного кольца. Слои должны быть следующими: картофель, свекла, яйца, морковь, лук. Все слои нужно солить и смазывать майонезом. Сверху посыпать салат тертым сыром. Украсить цветами, вырезанными из свеклы и сыра, и стеблями зеленого лука.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Мимоза" на Новый год.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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