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Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

Лучшие идеи слоеных салатов к новогоднему столу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Слоеный салат на Новый год 2020
Слоеный салат на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Вкусные и необычные салаты – один из главных пунктов меню на Новый год. Мы подготовили пять рецептов слоеных новогодних салатов, которые украсят ваш праздничный стол.

Смотрите видео, как оригинально подать традиционные новогодние салаты:

Такие салаты довольно простые в приготовлении, но выглядят очень эффектно. Еще один плюс в том, что они состоят из доступных продуктов.

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Слоеный салат из куриной печени с корейской морковью

Салат на Новый год 2020
Салат на Новый год 2020
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Яйцо вареное – 4 шт.
  • Корейская морковь – 350 г
  • Майонез – 200 г
  • Сыр – 100 г

Способ приготовления:

  1. Печень отварить, остудить, очистить от пленок и натереть на крупной терке.
  2. Яйца очистить, разделить на желтки и белки, отдельно натереть.
  3. Сыр также натереть на терке.
  4. Слоями выложить в салатницу морковь, печень и сыр, смазывая каждый слой майонезом.
  5. Верх салата украсить тертыми желтками и белками.

Слоеный салат "Снеговик" на Новый год

Салат в виде снеговика
Салат в виде снеговика
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 50 г чернослива
  • 1 картофелина
  • 1 свежий огурец
  • 200 г шампиньонов
  • 1 столовая ложка измельченного лука
  • 100 г брынзы
  • Майонез по вкусу
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Для украшения:

  • Морковь
  • Лист нори

Способ приготовления:

  1. Отдельно отварить куриное филе, картофель и морковь. Остудить.
  2. Натереть очищенный картофель на терке.
  3. Брынзу натереть на самой мелкой терке – она будет имитировать снег.
  4. Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Так же порезать огурец.
  5. Чернослив залить теплой водой. Когда он станет мягким, промыть его и мелко нарезать.
  6. Лук измельчить. Шампиньоны хорошо помыть и нарезать пластинками.
  7. Обжарить грибы на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Посолить и слить лишний жир.
  8. На красивую тарелку диаметром 24 см выложить в один слой курицу и смазать майонезом.
  9. Сверху распределить слой грибов. Посыпать луком.
  10. Выложить слой картофеля и смазать майонезом. Затем слой из чернослива и майонез.
  11. Теперь выложить слой из огурцов. Смазать майонезом верх и бока салата.
  12. Посыпать салат тертой брынзой (как верх, так и бока).
  13. Вырезать от отварной моркови "рот", "щеки" и "нос". "Глаза" сделать из листа нори и прорисовать их майонезом.
  14. Сделать снеговику "цилиндр" из листа нори. Чтобы он лучше держался, воткнуть в салат широкую плоскую шпажку и положите на нее шляпу, слегка углубив ее в "снежок" из брынзы.

Слоеный крабовый салат

Салат из крабовых палочек с икрой
Салат из крабовых палочек с икрой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – маленькая упаковка
  • Отварной рис – несколько столовых ложек
  • Укроп – несколько веточек
  • Свежий огурец – 1-2 шт.
  • Кукуруза – 1 банка
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Красная икра – для украшения

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец – соломкой.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупную терку, желтки – на мелкую.
  3. Выложить все ингредиенты тонкими слоями в прозрачные креманки, покрывая каждый слой небольшим количеством майонеза.
  4. Верх салата посыпать тертым желтком, украсить кусочками крабовых палочек, красной икрой и веточками укропа.

Салат "Грибная поляна" с ветчиной

Салат "Грибная поляна"
Салат "Грибная поляна"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированных шампиньонов
  • 2 шт. вареного картофеля
  • 100 г сыра
  • 100 г ветчины
  • 3 яйца
  • 4 ст. л. майонеза
  • 1 пучок зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить.
  2. Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз.
  3. Зелень промыть и обсушить.
  4. Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов.
  5. Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом.
  6. Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом.
  7. Выложить слой тертого сыра.
  8. Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике.
  9. Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.

Слоеный салат из овощей и сыра

Слоеный салат из овощей и сыра
Слоеный салат из овощей и сыра
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 260 г картофеля
  • 260 г свеклы
  • 260 г моркови
  • 4 шт. яйца
  • 100 г репчатого лука
  • 160 г сыра
  • 300 мл майонеза

Способ приготовления:

  1. Яйца и все овощи, кроме лука, отварить, остудить и почистить.
  2. Натереть картофель, яйца, свеклу, сыр и морковь на терке.
  3. Лук очень мелко нарезать и обдать кипятком.
  4. Выложить салат слоями на тарелку. Можно сделать один большой салат или выкладывать его порционно с помощью специального сервировочного кольца. Слои должны быть следующими: картофель, свекла, яйца, морковь, лук. Все слои нужно солить и смазывать майонезом.
  5. Сверху посыпать салат тертым сыром. Украсить цветами, вырезанными из свеклы и сыра, и стеблями зеленого лука.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Мимоза" на Новый год.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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