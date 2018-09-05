Слойки с баклажанами, помидорами и брынзой: рецепт Григория Германа

Аппетитная несладкая выпечка от ведущего телеканала "Украина"

Тарты с овощной начинкой Фото: facebook.com/germancooks

"Баклажан и тахина просто созданы друг для друга, как и брынза с медом. Черри отвечает за легкую кислинку, а лук – за пикантность. Получается волшебно, так что смачного!", – написал Григорий Герман в своем Facebook.

Слойки с баклажанами, черри, тахиной, брынзой и медом

Ингредиенты:

Замороженное слоеное тесто

Помидор черри – 6 шт.

Баклажан – 1 небольшой

Брынза – 100 г

Лук-шалот – 2 шт.

Тахина (кунжутная паста)

Мед

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Рецепт приготовления:

Дать тесту слегка разморозиться, лучше это делать в холодильнике. Пусть на полке полежит и отойдет до температуры +5° или +7°. Нарезаем тесто прямоугольниками. Теперь ножом, аккуратно, не на всю глубину, прорезаем бортики. Середину сильно приминаем. В духовке бортики, как и положено приличному и образованному слоеному тесту, поднимутся, а примятая середина, накрытая к тому же начинкой, останется плоской. Тонко нарезаем лук-шалот. Он по вкусу намного мягче обычного, репчатого. И даже мягче салатного. Так что на выходе получится и не остро, и без "офисного" аромата. Свежий баклажан режем тончайшими слайсами – 1 мм, не толще. Помидоры черри разрезаем пополам. Теперь произвольно выкладываем овощи и брынзу на примятую середину наших тартов. Ставим на 20 минут в духовку, разогретую до 180 С. Поливаем сверху тахиной и медом.

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