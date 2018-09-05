Слойки с баклажанами, помидорами и брынзой: рецепт Григория Германа
Аппетитная несладкая выпечка от ведущего телеканала "Украина"
"Баклажан и тахина просто созданы друг для друга, как и брынза с медом. Черри отвечает за легкую кислинку, а лук – за пикантность. Получается волшебно, так что смачного!", – написал Григорий Герман в своем Facebook.
Слойки с баклажанами, черри, тахиной, брынзой и медом
Ингредиенты:
- Замороженное слоеное тесто
- Помидор черри – 6 шт.
- Баклажан – 1 небольшой
- Брынза – 100 г
- Лук-шалот – 2 шт.
- Тахина (кунжутная паста)
- Мед
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Рецепт приготовления:
- Дать тесту слегка разморозиться, лучше это делать в холодильнике. Пусть на полке полежит и отойдет до температуры +5° или +7°.
- Нарезаем тесто прямоугольниками. Теперь ножом, аккуратно, не на всю глубину, прорезаем бортики. Середину сильно приминаем. В духовке бортики, как и положено приличному и образованному слоеному тесту, поднимутся, а примятая середина, накрытая к тому же начинкой, останется плоской.
- Тонко нарезаем лук-шалот. Он по вкусу намного мягче обычного, репчатого. И даже мягче салатного. Так что на выходе получится и не остро, и без "офисного" аромата.
- Свежий баклажан режем тончайшими слайсами – 1 мм, не толще.
- Помидоры черри разрезаем пополам.
- Теперь произвольно выкладываем овощи и брынзу на примятую середину наших тартов.
- Ставим на 20 минут в духовку, разогретую до 180 С. Поливаем сверху тахиной и медом.
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Источник: "Сегодня"