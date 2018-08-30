Слойки с помидорами черри, сыром и зеленью
Рецепт аппетитной несладкой выпечки
Хотите приготовить что-нибудь оригинальное из слоеного теста? Этот рецепт требует минимум ингредиентов, но в итоге вы получите очень вкусные слойки, которые можно подавать на завтрак или есть вместе с супом.
Слойки с томатами и сыром
Ингредиенты:
- 1 лист слоеного теста
- 100 г сыра (твердого, брынзы или козьего)
- 1 яйцо
- 1 зубчик чеснока
- 10 томатов черри (красных и желтых)
- по щепотке сушеного орегано и базилика
- соль, перец
- несколько веточек свежего базилика или петрушки
Рецепт приготовления:
- Слоеное тесто разморозить, немного раскатать и разрезать на квадраты шириной около 12 см.
- Обвести бортик, слегка надавливая ножом и отступая от края около 1 см (тесто не прорезать до конца). Наколоть вилкой внутри обведенного контура.
- Сыр натереть на терке. Чеснок также натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Смешать сыр, яйцо и чеснок. Добавить сушеные травы, поперчить и посолить.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Равномерно разложить массу на тесто. Поверх разложить половинки черри.
- Выпекать при температуре 200 С 20-25 минут или до золотистой корочки.
- Зелень мелко порубить и посыпать готовые слойки.
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Источник: "Сегодня"