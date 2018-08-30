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Слойки с помидорами черри, сыром и зеленью

Рецепт аппетитной несладкой выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Слойки с томатами и сыром Фото: pixabay.com
Слойки с томатами и сыром Фото: pixabay.com

Хотите приготовить что-нибудь оригинальное из слоеного теста? Этот рецепт требует минимум ингредиентов, но в итоге вы получите очень вкусные слойки, которые можно подавать на завтрак или есть вместе с супом.

Слойки с томатами и сыром

Ингредиенты:

  • 1 лист слоеного теста
  • 100 г сыра (твердого, брынзы или козьего)
  • 1 яйцо
  • 1 зубчик чеснока
  • 10 томатов черри (красных и желтых)
  • по щепотке сушеного орегано и базилика
  • соль, перец
  • несколько веточек свежего базилика или петрушки
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Рецепт приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить, немного раскатать и разрезать на квадраты шириной около 12 см.
  2. Обвести бортик, слегка надавливая ножом и отступая от края около 1 см (тесто не прорезать до конца). Наколоть вилкой внутри обведенного контура.
  3. Сыр натереть на терке. Чеснок также натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Смешать сыр, яйцо и чеснок. Добавить сушеные травы, поперчить и посолить.
  4. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  5. Равномерно разложить массу на тесто. Поверх разложить половинки черри.
  6. Выпекать при температуре 200 С 20-25 минут или до золотистой корочки.
  7. Зелень мелко порубить и посыпать готовые слойки.

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Источник: "Сегодня"
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