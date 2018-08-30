Слойки с помидорами черри, сыром и зеленью

Рецепт аппетитной несладкой выпечки

Слойки с томатами и сыром Фото: pixabay.com

Хотите приготовить что-нибудь оригинальное из слоеного теста? Этот рецепт требует минимум ингредиентов, но в итоге вы получите очень вкусные слойки, которые можно подавать на завтрак или есть вместе с супом.

Слойки с томатами и сыром

Ингредиенты:

1 лист слоеного теста

100 г сыра (твердого, брынзы или козьего)

1 яйцо

1 зубчик чеснока

10 томатов черри (красных и желтых)

по щепотке сушеного орегано и базилика

соль, перец

несколько веточек свежего базилика или петрушки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт дня: пирог из слоеного теста с ветчиной и яйцом

Рецепт приготовления:

Слоеное тесто разморозить, немного раскатать и разрезать на квадраты шириной около 12 см. Обвести бортик, слегка надавливая ножом и отступая от края около 1 см (тесто не прорезать до конца). Наколоть вилкой внутри обведенного контура. Сыр натереть на терке. Чеснок также натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Смешать сыр, яйцо и чеснок. Добавить сушеные травы, поперчить и посолить. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Равномерно разложить массу на тесто. Поверх разложить половинки черри. Выпекать при температуре 200 С 20-25 минут или до золотистой корочки. Зелень мелко порубить и посыпать готовые слойки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить итальянскую пиццу на хлебе на 5 минут. Мы также делились рецептами теста, которые помогут приготовить идеальную пиццу в домашних условиях.

Смотрите видео, как готовят грузинские хачапури: