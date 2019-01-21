Смузи из замороженных ягод по рецепту Даши Малаховой
Такой напиток обязательно понравится детям
Свежих ягод уже давно нет, но замороженные можно купить всегда. А это значит, что приготовить витаминный утренний смузи вам точно ничто не мешает! Предлагаем вам полезный рецепт напитка от Даши Малаховой.
Ягодный смузи на кефире
Ингредиенты:
- 30 г замороженной черной смородины
- 50 г замороженной малины
- 50 г замороженной клубники
- 1 банан
- 150 мл кефира
- Свежая мята
Рецепт приготовления:
- Банан очистите от кожуры, ягоды промойте и слейте лишнюю жидкость.
- В чашу блендера поломайте банан, добавьте замороженные ягоды и кефир.
- С веточки мяты оборвите листочки и добавьте к фруктам.
- Взбейте все в блендере до получения гладкой однородной консистенции и перелейте в бокал.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить детский смузи с малиной и йогуртом. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как похудеть с помощью свежевыжатых соков и смузи.
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Источник: Сегодня