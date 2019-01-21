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Смузи из замороженных ягод по рецепту Даши Малаховой

Такой напиток обязательно понравится детям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
Смузи с ягодами и кефиром Фото: depositphotos.com
Смузи с ягодами и кефиром
Фото: depositphotos.com

Свежих ягод уже давно нет, но замороженные можно купить всегда. А это значит, что приготовить витаминный утренний смузи вам точно ничто не мешает! Предлагаем вам полезный рецепт напитка от Даши Малаховой.

Ягодный смузи на кефире

Ингредиенты:

  • 30 г замороженной черной смородины
  • 50 г замороженной малины
  • 50 г замороженной клубники
  • 1 банан
  • 150 мл кефира
  • Свежая мята

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Рецепт приготовления:

  1. Банан очистите от кожуры, ягоды промойте и слейте лишнюю жидкость.
  2. В чашу блендера поломайте банан, добавьте замороженные ягоды и кефир.
  3. С веточки мяты оборвите листочки и добавьте к фруктам.
  4. Взбейте все в блендере до получения гладкой однородной консистенции и перелейте в бокал.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить детский смузи с малиной и йогуртом. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как похудеть с помощью свежевыжатых соков и смузи.

Смотрите видео, какие напитки полезно и вредно употреблять по утрам:

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Источник: Сегодня
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