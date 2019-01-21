Смузи из замороженных ягод по рецепту Даши Малаховой

Такой напиток обязательно понравится детям

Смузи с ягодами и кефиром Фото: depositphotos.com

Свежих ягод уже давно нет, но замороженные можно купить всегда. А это значит, что приготовить витаминный утренний смузи вам точно ничто не мешает! Предлагаем вам полезный рецепт напитка от Даши Малаховой.

Ягодный смузи на кефире

Ингредиенты:

30 г замороженной черной смородины

50 г замороженной малины

50 г замороженной клубники

1 банан

150 мл кефира

Свежая мята

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Рецепт приготовления:

Банан очистите от кожуры, ягоды промойте и слейте лишнюю жидкость. В чашу блендера поломайте банан, добавьте замороженные ягоды и кефир. С веточки мяты оборвите листочки и добавьте к фруктам. Взбейте все в блендере до получения гладкой однородной консистенции и перелейте в бокал.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить детский смузи с малиной и йогуртом. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как похудеть с помощью свежевыжатых соков и смузи.

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