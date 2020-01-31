Три рецепта полезных и вкусных смузи, которые заменят вам завтрак

Рецепты утренних смузи с фото

Смузи в блендере Фото: freepik.com

Смузи – густой напиток из фруктов и ягод с добавлением натурального йогурта, соков или молока. Впервые смузи начали продавать еще в 30-х годах в Калифорнии, но популярным он стал лишь в конце 60-х, особенно среди приверженцев здорового питания. Мы поделимся лучшими рецептами смузи для завтрака.

Смотрите видео, как приготовить смузи с фруктами:

Смузи на кефире с ягодами

Ягодный смузи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/2 чашки замороженной малины

1/2 чашки замороженной клубники

2 чашки обезжиренного кефира

Сахар или мед (сироп) – по вкусу

Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты в чашу блендера и хорошо взбить. Перелить в стакан и сразу же подавать.

Смузи шоколадно-ореховый

Смузи с шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 горсть орехов

10 г горького шоколада

2 ч. л. какао (без горки)

1 чашка воды или молока

100 г льда – по желанию

Сахар или мед – по вкусу

Способ приготовления:

Орехи поджарить на сухой сковороде, остудить. Измельчить орехи и шоколад, добавить остальные ингредиенты и взбить до однородного состояния. Такой смузи отлично заменяет утренний кофе вместе с завтраком.

Зеленый смузи

Зеленый смузи с яблоками Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/2 большого зеленого яблока

4 больших листа салата (микс)

1 банан – по желанию

2-3 чашки минеральной воды или йогурта

Сахар или мед – по вкусу

Способ приготовления:

Фрукты и зелень порезать, взбить в блендере с сахаром или медом и небольшим количеством воды. Долить минеральной воды и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

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