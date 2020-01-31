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Три рецепта полезных и вкусных смузи, которые заменят вам завтрак

Рецепты утренних смузи с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Смузи в блендере
Смузи в блендере
Фото: freepik.com

Смузи – густой напиток из фруктов и ягод с добавлением натурального йогурта, соков или молока. Впервые смузи начали продавать еще в 30-х годах в Калифорнии, но популярным он стал лишь в конце 60-х, особенно среди приверженцев здорового питания. Мы поделимся лучшими рецептами смузи для завтрака.

Смотрите видео, как приготовить смузи с фруктами:

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Смузи на кефире с ягодами

Ягодный смузи
Ягодный смузи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки замороженной малины
  • 1/2 чашки замороженной клубники
  • 2 чашки обезжиренного кефира
  • Сахар или мед (сироп) – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты в чашу блендера и хорошо взбить.
  2. Перелить в стакан и сразу же подавать.

Смузи шоколадно-ореховый

Смузи с шоколадом
Смузи с шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 горсть орехов
  • 10 г горького шоколада
  • 2 ч. л. какао (без горки)
  • 1 чашка воды или молока
  • 100 г льда – по желанию
  • Сахар или мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Орехи поджарить на сухой сковороде, остудить.
  2. Измельчить орехи и шоколад, добавить остальные ингредиенты и взбить до однородного состояния. Такой смузи отлично заменяет утренний кофе вместе с завтраком.

Зеленый смузи

Зеленый смузи с яблоками
Зеленый смузи с яблоками
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 большого зеленого яблока
  • 4 больших листа салата (микс)
  • 1 банан – по желанию
  • 2-3 чашки минеральной воды или йогурта
  • Сахар или мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Фрукты и зелень порезать, взбить в блендере с сахаром или медом и небольшим количеством воды.
  2. Долить минеральной воды и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

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Источник: Сегодня
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