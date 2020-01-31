Три рецепта полезных и вкусных смузи, которые заменят вам завтрак
Рецепты утренних смузи с фото
Смузи – густой напиток из фруктов и ягод с добавлением натурального йогурта, соков или молока. Впервые смузи начали продавать еще в 30-х годах в Калифорнии, но популярным он стал лишь в конце 60-х, особенно среди приверженцев здорового питания. Мы поделимся лучшими рецептами смузи для завтрака.
Смотрите видео, как приготовить смузи с фруктами:
Читайте также:Смузи для похудения со сметаной, фруктами и имбирем
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/2 чашки замороженной малины
- 1/2 чашки замороженной клубники
- 2 чашки обезжиренного кефира
- Сахар или мед (сироп) – по вкусу
Способ приготовления:
- Сложить все ингредиенты в чашу блендера и хорошо взбить.
- Перелить в стакан и сразу же подавать.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 горсть орехов
- 10 г горького шоколада
- 2 ч. л. какао (без горки)
- 1 чашка воды или молока
- 100 г льда – по желанию
- Сахар или мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Орехи поджарить на сухой сковороде, остудить.
- Измельчить орехи и шоколад, добавить остальные ингредиенты и взбить до однородного состояния. Такой смузи отлично заменяет утренний кофе вместе с завтраком.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/2 большого зеленого яблока
- 4 больших листа салата (микс)
- 1 банан – по желанию
- 2-3 чашки минеральной воды или йогурта
- Сахар или мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Фрукты и зелень порезать, взбить в блендере с сахаром или медом и небольшим количеством воды.
- Долить минеральной воды и подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Альтернатива омлету: рецепты яичных маффинов на завтрак Гренки на завтрак: три необычных рецепта Цветная капуста: три быстрых рецепта для обеда Меню на 14 февраля: рецепты блюд для романтического ужина
Источник: Сегодня