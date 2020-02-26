Смузи: польза и вред популярного коктейля

Вся правда о смузи

Впервые о нем услышали еще в начале 70-х. Именно тогда в США появилось уникальное здоровое кафе, в каком готовили коктейли из перетертых в блендере фруктов и ягод – смузи. Сторонникам здорового питания новинка сразу же понравилась, поэтому стала едва ли не главным блюдом на завтрак, обед, а иногда и ужин. Видео о пользе и вреде смузи смотрите ниже.

Польза смузи для здоровья

Мультивитаминность;

Его легко усваивает организм;

Это диетический напиток;

Улучшается состояние кожи;

Это быстрый и вкусный завтрак.

Читайте также: Рецепт смузи из банана и киви без молока

Вред смузи для здоровья

Калорийность;

Вредит зубной эмали;

Вызывает раздражение кишечника.

Выходит, смузи – это преимущественно здоровое питание. Но любой плюс можно превратить в минус, если не придерживаться определенных правил.

Не стоит употреблять смузи вместо фруктов и овощей, иначе кишечник станет "ленивым".

Не добавляйте мед или сахар, чтобы не поправиться;

В напитке содержатся фруктовые кислоты, которые в больших количества разрушают зубную эмаль. Поэтому пейте смузи через трубочку.

Не сочетайте авокадо с молоком, иначе может возникнуть диарея.

Рецепт полезного зеленого смузи

Зеленый смузи: фото Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

250-350 ккал на 500 мл

Ингредиенты:

Горсть шпината

1 банан

1 киви с кожурой

150 мл воды

Семена чиа, замоченные в молоке

Способ приготовления:

Насыпать в чашу блендера горсть промытых листьев шпината. Добавить кусочки банана и киви. Влить воду и взбить. Чтобы получить дополнительную порцию белка, добавьте семена чиа, предварительно замоченные в молоке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться