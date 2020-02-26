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Смузи: польза и вред популярного коктейля

Вся правда о смузи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30

Впервые о нем услышали еще в начале 70-х. Именно тогда в США появилось уникальное здоровое кафе, в каком готовили коктейли из перетертых в блендере фруктов и ягод – смузи. Сторонникам здорового питания новинка сразу же понравилась, поэтому стала едва ли не главным блюдом на завтрак, обед, а иногда и ужин. Видео о пользе и вреде смузи смотрите ниже.

Польза смузи для здоровья

  • Мультивитаминность;
  • Его легко усваивает организм;
  • Это диетический напиток;
  • Улучшается состояние кожи;
  • Это быстрый и вкусный завтрак.

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Вред смузи для здоровья

  • Калорийность;
  • Вредит зубной эмали;
  • Вызывает раздражение кишечника.

Выходит, смузи – это преимущественно здоровое питание. Но любой плюс можно превратить в минус, если не придерживаться определенных правил.

  • Не стоит употреблять смузи вместо фруктов и овощей, иначе кишечник станет "ленивым".
  • Не добавляйте мед или сахар, чтобы не поправиться;
  • В напитке содержатся фруктовые кислоты, которые в больших количества разрушают зубную эмаль. Поэтому пейте смузи через трубочку.
  • Не сочетайте авокадо с молоком, иначе может возникнуть диарея.

Рецепт полезного зеленого смузи

Зеленый смузи: фото
Зеленый смузи: фото
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 250-350 ккал на 500 мл

Ингредиенты:

  • Горсть шпината
  • 1 банан
  • 1 киви с кожурой
  • 150 мл воды
  • Семена чиа, замоченные в молоке

Способ приготовления:

  1. Насыпать в чашу блендера горсть промытых листьев шпината.
  2. Добавить кусочки банана и киви. Влить воду и взбить.
  3. Чтобы получить дополнительную порцию белка, добавьте семена чиа, предварительно замоченные в молоке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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