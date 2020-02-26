Смузи: польза и вред популярного коктейля
Вся правда о смузи
Впервые о нем услышали еще в начале 70-х. Именно тогда в США появилось уникальное здоровое кафе, в каком готовили коктейли из перетертых в блендере фруктов и ягод – смузи. Сторонникам здорового питания новинка сразу же понравилась, поэтому стала едва ли не главным блюдом на завтрак, обед, а иногда и ужин. Видео о пользе и вреде смузи смотрите ниже.
- Мультивитаминность;
- Его легко усваивает организм;
- Это диетический напиток;
- Улучшается состояние кожи;
- Это быстрый и вкусный завтрак.
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- Калорийность;
- Вредит зубной эмали;
- Вызывает раздражение кишечника.
Выходит, смузи – это преимущественно здоровое питание. Но любой плюс можно превратить в минус, если не придерживаться определенных правил.
- Не стоит употреблять смузи вместо фруктов и овощей, иначе кишечник станет "ленивым".
- Не добавляйте мед или сахар, чтобы не поправиться;
- В напитке содержатся фруктовые кислоты, которые в больших количества разрушают зубную эмаль. Поэтому пейте смузи через трубочку.
- Не сочетайте авокадо с молоком, иначе может возникнуть диарея.
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 250-350 ккал на 500 мл
Ингредиенты:
- Горсть шпината
- 1 банан
- 1 киви с кожурой
- 150 мл воды
- Семена чиа, замоченные в молоке
Способ приготовления:
- Насыпать в чашу блендера горсть промытых листьев шпината.
- Добавить кусочки банана и киви. Влить воду и взбить.
- Чтобы получить дополнительную порцию белка, добавьте семена чиа, предварительно замоченные в молоке.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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