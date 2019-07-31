Сочные чебуреки с мясом: рецепт на заварном тесте

Делаем чебуреки как в чебуречной

Чебуреки с мясом Фото: Depositphotos

Хрустящие, сочные чебуреки с мясом – блюдо, которое можно готовить в любое время года. Эти вкусные горячие пирожки с фаршем будут актуальны как жарким летним днем, так и холодным зимним вечером.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Классические чебуреки жарят из бездрожжевого теста, а в качестве фарша используют жирную баранину с луком и перцем. Иногда в начинку добавляют другое мясо, сыр, картофель, грибы, капусту, яйца с луком и рисом.

Чебуреки домашние: самый удачный рецепт

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 4 стакана

Вода – 300 мл + 150-200 мл

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Масло подсолнечное – 2 ст. л.

Мясной фарш – 400 г

Лук – 2 шт.

Водка – 1 ст. л.

Черный перец – по вкусу

Растительное масло – для фритюра

Способ приготовления:

Лук почистить, нарезать как можно мельче и сильно размять руками. Мясной фарш посолить и поперчить, влить холодную воду для сочности – около 150-200 мл. Насыпать 1 стакан муки в миску и сделать лунку. Влить 300 мл кипятка и замесить тесто. Отдельно смешать оставшиеся продукты, соединить с получившимся заварным тестом. Месить, пока масса не станет максимально однородной. Готовое тесто для чебуреков оставить в тепле на 30 минут и разрезать на кусочки. Каждый кусочек очень тонко раскатать, выложить фарш тонким слоем на одну половинку и защипать. Неровные края по желанию обрезать. Сразу же обжарить чебуреки в большом количестве горячего масла до румяной корочки. Переложить чебуреки с мясом на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир, и подавать горячими.

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане.

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