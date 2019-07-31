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Сочные чебуреки с мясом: рецепт на заварном тесте

Делаем чебуреки как в чебуречной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Чебуреки с мясом
Чебуреки с мясом
Фото: Depositphotos

Хрустящие, сочные чебуреки с мясом – блюдо, которое можно готовить в любое время года. Эти вкусные горячие пирожки с фаршем будут актуальны как жарким летним днем, так и холодным зимним вечером.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Классические чебуреки жарят из бездрожжевого теста, а в качестве фарша используют жирную баранину с луком и перцем. Иногда в начинку добавляют другое мясо, сыр, картофель, грибы, капусту, яйца с луком и рисом.

Чебуреки домашние: самый удачный рецепт

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 4 стакана
  • Вода – 300 мл + 150-200 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст. л.
  • Мясной фарш – 400 г
  • Лук – 2 шт.
  • Водка – 1 ст. л.
  • Черный перец – по вкусу
  • Растительное масло – для фритюра

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Способ приготовления:

  1. Лук почистить, нарезать как можно мельче и сильно размять руками.
  2. Мясной фарш посолить и поперчить, влить холодную воду для сочности – около 150-200 мл.
  3. Насыпать 1 стакан муки в миску и сделать лунку. Влить 300 мл кипятка и замесить тесто.
  4. Отдельно смешать оставшиеся продукты, соединить с получившимся заварным тестом. Месить, пока масса не станет максимально однородной.
  5. Готовое тесто для чебуреков оставить в тепле на 30 минут и разрезать на кусочки.
  6. Каждый кусочек очень тонко раскатать, выложить фарш тонким слоем на одну половинку и защипать. Неровные края по желанию обрезать.
  7. Сразу же обжарить чебуреки в большом количестве горячего масла до румяной корочки. 
  8. Переложить чебуреки с мясом на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир, и подавать горячими.

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане.

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Источник: Сегодня
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