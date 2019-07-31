Сочные чебуреки с мясом: рецепт на заварном тесте
Делаем чебуреки как в чебуречной
Хрустящие, сочные чебуреки с мясом – блюдо, которое можно готовить в любое время года. Эти вкусные горячие пирожки с фаршем будут актуальны как жарким летним днем, так и холодным зимним вечером.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Классические чебуреки жарят из бездрожжевого теста, а в качестве фарша используют жирную баранину с луком и перцем. Иногда в начинку добавляют другое мясо, сыр, картофель, грибы, капусту, яйца с луком и рисом.
Чебуреки домашние: самый удачный рецепт
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 4 стакана
- Вода – 300 мл + 150-200 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Масло подсолнечное – 2 ст. л.
- Мясной фарш – 400 г
- Лук – 2 шт.
- Водка – 1 ст. л.
- Черный перец – по вкусу
- Растительное масло – для фритюра
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Способ приготовления:
- Лук почистить, нарезать как можно мельче и сильно размять руками.
- Мясной фарш посолить и поперчить, влить холодную воду для сочности – около 150-200 мл.
- Насыпать 1 стакан муки в миску и сделать лунку. Влить 300 мл кипятка и замесить тесто.
- Отдельно смешать оставшиеся продукты, соединить с получившимся заварным тестом. Месить, пока масса не станет максимально однородной.
- Готовое тесто для чебуреков оставить в тепле на 30 минут и разрезать на кусочки.
- Каждый кусочек очень тонко раскатать, выложить фарш тонким слоем на одну половинку и защипать. Неровные края по желанию обрезать.
- Сразу же обжарить чебуреки в большом количестве горячего масла до румяной корочки.
- Переложить чебуреки с мясом на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир, и подавать горячими.
Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане.
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Источник: Сегодня