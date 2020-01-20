Сочные куриные котлеты на пару: рецепт дня

Рецепт паровых котлеты из куриного фарша

Котлеты на пару куриные Фото: Depositphotos

Куриные котлеты на пару содержат минимум калорий. Мясо курицы богато белком, в то время как жира в нем почти нет.

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Можно сделать котлетки, добавляя к фаршу яйцо, хлеб, лук и овощные ингредиенты, измельченные на терке или перекрученные на мясорубке.

Сочные куриные котлеты на пару

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г куриного филе

1 луковица

4 кусочка черствого хлеба без корки

1/2 стакана молока

1 яйцо

Растительное масло

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе вымыть, обсушить и провернуть через мясорубку. Это лучше сделать два раза. Хлеб размочить в молоке, затем слегка отжать. Лук очистить и очень мелко нарезать. Разогреть на сковороде немного растительного масла и обжарить лук, 5 минут. Смешать в миске куриный фарш, вымоченный в молоке хлеб, обжаренный лук и яйцо. Приправить солью и перцем. Тщательно вымесить фарш. Влажными руками вылепить из фарша небольшие круглые котлетки. Готовить котлетки на пару примерно 20 минут.

С чем подавать котлеты

Куриные котлеты на пару можно подавать вместе с зеленым салатом, свежими, паровыми или запеченные овощами, а также с рисом, макаронами или картофелем.

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