Сочные куриные котлеты на пару: рецепт дня
Рецепт паровых котлеты из куриного фарша
Куриные котлеты на пару содержат минимум калорий. Мясо курицы богато белком, в то время как жира в нем почти нет.
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Можно сделать котлетки, добавляя к фаршу яйцо, хлеб, лук и овощные ингредиенты, измельченные на терке или перекрученные на мясорубке.
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Сочные куриные котлеты на пару
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 129 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 1 луковица
- 4 кусочка черствого хлеба без корки
- 1/2 стакана молока
- 1 яйцо
- Растительное масло
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе вымыть, обсушить и провернуть через мясорубку. Это лучше сделать два раза. Хлеб размочить в молоке, затем слегка отжать. Лук очистить и очень мелко нарезать.
- Разогреть на сковороде немного растительного масла и обжарить лук, 5 минут.
- Смешать в миске куриный фарш, вымоченный в молоке хлеб, обжаренный лук и яйцо. Приправить солью и перцем. Тщательно вымесить фарш. Влажными руками вылепить из фарша небольшие круглые котлетки.
- Готовить котлетки на пару примерно 20 минут.
С чем подавать котлеты
Куриные котлеты на пару можно подавать вместе с зеленым салатом, свежими, паровыми или запеченные овощами, а также с рисом, макаронами или картофелем.
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