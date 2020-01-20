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Сочные куриные котлеты на пару: рецепт дня

Рецепт паровых котлеты из куриного фарша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07
Котлеты на пару куриные
Котлеты на пару куриные
Фото: Depositphotos

Куриные котлеты на пару содержат минимум калорий. Мясо курицы богато белком, в то время как жира в нем почти нет.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины с овощами:

Можно сделать котлетки, добавляя к фаршу яйцо, хлеб, лук и овощные ингредиенты, измельченные на терке или перекрученные на мясорубке.

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Сочные куриные котлеты на пару

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 4 кусочка черствого хлеба без корки
  • 1/2 стакана молока
  • 1 яйцо
  • Растительное масло
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе вымыть, обсушить и провернуть через мясорубку. Это лучше сделать два раза. Хлеб размочить в молоке, затем слегка отжать. Лук очистить и очень мелко нарезать.
  2. Разогреть на сковороде немного растительного масла и обжарить лук, 5 минут.
  3. Смешать в миске куриный фарш, вымоченный в молоке хлеб, обжаренный лук и яйцо. Приправить солью и перцем. Тщательно вымесить фарш. Влажными руками вылепить из фарша небольшие круглые котлетки.
  4. Готовить котлетки на пару примерно 20 минут.

С чем подавать котлеты

Куриные котлеты на пару можно подавать вместе с зеленым салатом, свежими, паровыми или запеченные овощами, а также с рисом, макаронами или картофелем.

Напомним, ранее мы делились рецептом апельсинового пудинга на пару. "Сегодня" также писали, как варить свеклу на пару.

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Источник: Сегодня
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