Сочный апельсиновый пирог без муки: рецепт дня
Рецепт пирога из вареных апельсинов с миндалем
Пирог с вареными апельсинами получается очень нежным и ароматным. В его состав не входит пшеничная мука – вместо в нее в тесто добавляется миндальная. Таким образом, готовый десерт не содержит глютена.
Смотрите видео, как приготовить пирожные с апельсиновой начинкой:
Если у вас нет миндальной муки, возьмите сырой миндаль и залейте кипятком на 10-15 минут, а затем очистите от кожицы. После этого орехи обсушите, а затем обжарьте в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудите и тщательно измельчите в блендере.
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Пирог из вареных апельсинов
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 337 ккал
Ингредиенты:
- 2 апельсина
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 300 г миндальной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ст.л. апельсинового ликера
Способ приготовления:
- Для начала нужно сварить апельсины: цитрусовые сложить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить на огонь, дать закипеть и варить 25 минут. После этого слить горячую воду и снова залить апельсины холодной водой. Варить еще 25 минут и слить воду.
- Отваренные апельсины порезать на небольшие кусочки. Выложить фрукты в миску и пюрировать до однородного состояния.
- К апельсинам добавить миндальную муку, разрыхлитель и ликер, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой.
- Яйца разделить на белки и желтки. Желтки взбить с третью сахара в пышную пену, это займет примерно 10 минут.
- Белки взбить в пышную пену, добавляя постепенно оставшийся сахар.
- К апельсиново-миндальному тесту добавить сначала желтки, перемешать аккуратно лопаткой. Затем взбитые белки и снова перемешать.
- В форму, смазанную маслом, выложить тесто и поставить запекать в разогретую до 175 ºС духовку на час. Готовность проверить при помощи зубочистки.
- Готовый пирог достать из духовки, дать немного остыть, снять форму и полностью остудить.
Как украсить пирог
Апельсиновый пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить цукатами из апельсинов. Или взбить 250 г сливок, в конце добавив столовую ложку сахарной пудры. Корж разрезать ниткой на две части. Нижнюю часть намазать половиной сливок, накрыть коржом, снова намазать сливками и посыпать жареным миндалем.
Напомним, ранее мы делились рецептом парового апельсинового пудинга. "Сегодня" также рассказывали, как сделать апельсиновый молочный коктейль.
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