Сочный апельсиновый пирог без муки: рецепт дня

Рецепт пирога из вареных апельсинов с миндалем

Сочный апельсиновый пирог Фото: freepik.com

Пирог с вареными апельсинами получается очень нежным и ароматным. В его состав не входит пшеничная мука – вместо в нее в тесто добавляется миндальная. Таким образом, готовый десерт не содержит глютена.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с апельсиновой начинкой:

Если у вас нет миндальной муки, возьмите сырой миндаль и залейте кипятком на 10-15 минут, а затем очистите от кожицы. После этого орехи обсушите, а затем обжарьте в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудите и тщательно измельчите в блендере.

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Пирог из вареных апельсинов

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

337 ккал

Ингредиенты:

2 апельсина

4 яйца

200 г сахара

300 г миндальной муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 ст.л. апельсинового ликера

Способ приготовления:

Для начала нужно сварить апельсины: цитрусовые сложить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить на огонь, дать закипеть и варить 25 минут. После этого слить горячую воду и снова залить апельсины холодной водой. Варить еще 25 минут и слить воду. Отваренные апельсины порезать на небольшие кусочки. Выложить фрукты в миску и пюрировать до однородного состояния. К апельсинам добавить миндальную муку, разрыхлитель и ликер, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Яйца разделить на белки и желтки. Желтки взбить с третью сахара в пышную пену, это займет примерно 10 минут. Белки взбить в пышную пену, добавляя постепенно оставшийся сахар. К апельсиново-миндальному тесту добавить сначала желтки, перемешать аккуратно лопаткой. Затем взбитые белки и снова перемешать. В форму, смазанную маслом, выложить тесто и поставить запекать в разогретую до 175 ºС духовку на час. Готовность проверить при помощи зубочистки. Готовый пирог достать из духовки, дать немного остыть, снять форму и полностью остудить.

Как украсить пирог

Апельсиновый пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить цукатами из апельсинов. Или взбить 250 г сливок, в конце добавив столовую ложку сахарной пудры. Корж разрезать ниткой на две части. Нижнюю часть намазать половиной сливок, накрыть коржом, снова намазать сливками и посыпать жареным миндалем.

Напомним, ранее мы делились рецептом парового апельсинового пудинга. "Сегодня" также рассказывали, как сделать апельсиновый молочный коктейль.

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