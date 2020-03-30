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Согревающие напитки с имбирем: ТОП-5 рецептов

Лучшие безалкогольные напитки для иммунитета

Ирина Павлина
Сегодня, 16:44

Имбирь – корень, целебные свойства которого были известны еще в Древней Индии. Его с успехом применяли для лечения заболеваний желудка, при различных расстройствах кишечника. В составе пряности есть вещества, которые благотворно влияют на весь организм в целом.

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Имбирь имеет антибактериальное действие, поэтому хорошо помогает при лечении кашля, ангины, насморка, а также для снятия жара. С ним делают горячие ванны, ингаляции, спиртовые настои. Но популярнее всего напитки, приготовленные с этим корнем.

Клюквенно-имбирный чай

Чай с клюквой
Чай с клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Клюква – 300 г
  • Вода – 1,5 л
  • Мед – по вкусу
  • Корень имбиря – кусочек около 2 см

Смотрите видео, как приготовить имбирный квас:

Способ приготовления:

  1. Вскипятить воду в кастрюле, добавить клюкву и нарезанный имбирь, снова довести до кипения и варить 5-7 минут.
  2. Снять кастрюлю с огня, процедить напиток через сито, имбирь вынуть, ягоды протереть, пюре добавить в отвар, жмых выбросить.
  3. Добавить мед по вкусу и размешать.

Золотое латте

Золотое латте с пряностями
Золотое латте с пряностями
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл
  • Куркума – 1,5 ч.л.
  • Имбирь – 1 ч.л.
  • Перец черный – 2 горошин
  • Корица – 1 ч.л.
  • Кардамон – 2 шт
  • Мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Молоко довести до кипения и снять с плиты.
  2. Добавить все специи, хорошо перемешать и дать настояться 5 минут.
  3. Процедить через сито, взбить блендером до образования пенки.
  4. В кружку налить мед и добавить латте.

Имбирный чай с лимоном и медом

Имбирный чай
Имбирный чай
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Половинка лимона
  • Кипяток – 1,5 л
  • Кусочек свежего корня имбиря величиной 3,5 см
  • Мед – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Лимон вымыть, обдать горячей водой и порезать тонкими кружками.
  2. Имбирь очистить от кожицы и тонко нарезать. Поместить в заварочный чайник лимон и имбирь.
  3. Влить крутой кипяток, накрыть крышкой. Дать настояться, 5 минут. Добавить мед, перемешать.
  4. Накрыть полотенцем и настаивать еще 15 минут. Разлить напиток по стаканам.

Яблочный сбитень с имбирем

Сбитень с яблоками
Сбитень с яблоками
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 шт.
  • Сушеная мята – 2 ч. л.
  • Имбирь – по вкусу
  • Палочка корицы – 1 шт.
  • Гвоздика – 4 шт.
  • Мед – 5 ст.л.
  • Вода – 6 стаканов

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю.
  2. Добавить мяту, имбирь, корицу и гвоздику.
  3. Залить все водой. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут.
  4. Убрать кастрюлю с огня, добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут.
  5. Горячий напиток процедить, разлить по кружкам или стаканам и наслаждаться.

Имбирный чай с пряностями от Юлии Высоцкой

Чай с имбирем
Чай с имбирем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Корень имбиря свежий – 1 шт.
  • Звездочка бадьяна – 1 шт.
  • Палочка корицы – 1 шт.
  • Лайм – 1/2 шт.
  • Апельсиновая цедра – по вкусу

Способ приготовления:

  1. На мелкой терке натереть свежий корень имбиря, чтобы получилось примерно 1-2 ч. л. тертой массы.
  2. В заварочный чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь.
  3. В чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь.
  4. Можно добавить или не добавлять чай на свой вкус. Залить все кипятком, дать настояться.

Совет: В настоявшийся напиток можно добавить по вкусу немного меда или подать его отдельно.

Напомним, ранее мы писали, как сварить кофе в турке. "Сегодня" также делились рецептом какао на молоке.

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Источник: Сегодня
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