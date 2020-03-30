Согревающие напитки с имбирем: ТОП-5 рецептов

Лучшие безалкогольные напитки для иммунитета

Имбирь – корень, целебные свойства которого были известны еще в Древней Индии. Его с успехом применяли для лечения заболеваний желудка, при различных расстройствах кишечника. В составе пряности есть вещества, которые благотворно влияют на весь организм в целом.

Имбирь имеет антибактериальное действие, поэтому хорошо помогает при лечении кашля, ангины, насморка, а также для снятия жара. С ним делают горячие ванны, ингаляции, спиртовые настои. Но популярнее всего напитки, приготовленные с этим корнем.

Клюквенно-имбирный чай

Чай с клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Клюква – 300 г

Вода – 1,5 л

Мед – по вкусу

Корень имбиря – кусочек около 2 см

Смотрите видео, как приготовить имбирный квас:

Способ приготовления:

Вскипятить воду в кастрюле, добавить клюкву и нарезанный имбирь, снова довести до кипения и варить 5-7 минут. Снять кастрюлю с огня, процедить напиток через сито, имбирь вынуть, ягоды протереть, пюре добавить в отвар, жмых выбросить. Добавить мед по вкусу и размешать.

Золотое латте

Золотое латте с пряностями Фото: Pixabay

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл

Куркума – 1,5 ч.л.

Имбирь – 1 ч.л.

Перец черный – 2 горошин

Корица – 1 ч.л.

Кардамон – 2 шт

Мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Молоко довести до кипения и снять с плиты. Добавить все специи, хорошо перемешать и дать настояться 5 минут. Процедить через сито, взбить блендером до образования пенки. В кружку налить мед и добавить латте.

Имбирный чай с лимоном и медом

Имбирный чай Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Половинка лимона

Кипяток – 1,5 л

Кусочек свежего корня имбиря величиной 3,5 см

Мед – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Лимон вымыть, обдать горячей водой и порезать тонкими кружками. Имбирь очистить от кожицы и тонко нарезать. Поместить в заварочный чайник лимон и имбирь. Влить крутой кипяток, накрыть крышкой. Дать настояться, 5 минут. Добавить мед, перемешать. Накрыть полотенцем и настаивать еще 15 минут. Разлить напиток по стаканам.

Яблочный сбитень с имбирем

Сбитень с яблоками Фото: Unsplash

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Сушеная мята – 2 ч. л.

Имбирь – по вкусу

Палочка корицы – 1 шт.

Гвоздика – 4 шт.

Мед – 5 ст.л.

Вода – 6 стаканов

Способ приготовления:

Яблоки вымыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю. Добавить мяту, имбирь, корицу и гвоздику. Залить все водой. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут. Убрать кастрюлю с огня, добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут. Горячий напиток процедить, разлить по кружкам или стаканам и наслаждаться.

Имбирный чай с пряностями от Юлии Высоцкой

Чай с имбирем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Корень имбиря свежий – 1 шт.

Звездочка бадьяна – 1 шт.

Палочка корицы – 1 шт.

Лайм – 1/2 шт.

Апельсиновая цедра – по вкусу

Способ приготовления:

На мелкой терке натереть свежий корень имбиря, чтобы получилось примерно 1-2 ч. л. тертой массы. В заварочный чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь. В чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь. Можно добавить или не добавлять чай на свой вкус. Залить все кипятком, дать настояться.

Совет: В настоявшийся напиток можно добавить по вкусу немного меда или подать его отдельно.

Напомним, ранее мы писали, как сварить кофе в турке. "Сегодня" также делились рецептом какао на молоке.

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