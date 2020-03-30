Согревающие напитки с имбирем: ТОП-5 рецептов
Лучшие безалкогольные напитки для иммунитета
Имбирь – корень, целебные свойства которого были известны еще в Древней Индии. Его с успехом применяли для лечения заболеваний желудка, при различных расстройствах кишечника. В составе пряности есть вещества, которые благотворно влияют на весь организм в целом.
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Имбирь имеет антибактериальное действие, поэтому хорошо помогает при лечении кашля, ангины, насморка, а также для снятия жара. С ним делают горячие ванны, ингаляции, спиртовые настои. Но популярнее всего напитки, приготовленные с этим корнем.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Клюква – 300 г
- Вода – 1,5 л
- Мед – по вкусу
- Корень имбиря – кусочек около 2 см
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Способ приготовления:
- Вскипятить воду в кастрюле, добавить клюкву и нарезанный имбирь, снова довести до кипения и варить 5-7 минут.
- Снять кастрюлю с огня, процедить напиток через сито, имбирь вынуть, ягоды протереть, пюре добавить в отвар, жмых выбросить.
- Добавить мед по вкусу и размешать.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Молоко – 250 мл
- Куркума – 1,5 ч.л.
- Имбирь – 1 ч.л.
- Перец черный – 2 горошин
- Корица – 1 ч.л.
- Кардамон – 2 шт
- Мед – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Молоко довести до кипения и снять с плиты.
- Добавить все специи, хорошо перемешать и дать настояться 5 минут.
- Процедить через сито, взбить блендером до образования пенки.
- В кружку налить мед и добавить латте.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Половинка лимона
- Кипяток – 1,5 л
- Кусочек свежего корня имбиря величиной 3,5 см
- Мед – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Лимон вымыть, обдать горячей водой и порезать тонкими кружками.
- Имбирь очистить от кожицы и тонко нарезать. Поместить в заварочный чайник лимон и имбирь.
- Влить крутой кипяток, накрыть крышкой. Дать настояться, 5 минут. Добавить мед, перемешать.
- Накрыть полотенцем и настаивать еще 15 минут. Разлить напиток по стаканам.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Яблоки – 2 шт.
- Сушеная мята – 2 ч. л.
- Имбирь – по вкусу
- Палочка корицы – 1 шт.
- Гвоздика – 4 шт.
- Мед – 5 ст.л.
- Вода – 6 стаканов
Способ приготовления:
- Яблоки вымыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю.
- Добавить мяту, имбирь, корицу и гвоздику.
- Залить все водой. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут.
- Убрать кастрюлю с огня, добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут.
- Горячий напиток процедить, разлить по кружкам или стаканам и наслаждаться.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Корень имбиря свежий – 1 шт.
- Звездочка бадьяна – 1 шт.
- Палочка корицы – 1 шт.
- Лайм – 1/2 шт.
- Апельсиновая цедра – по вкусу
Способ приготовления:
- На мелкой терке натереть свежий корень имбиря, чтобы получилось примерно 1-2 ч. л. тертой массы.
- В заварочный чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь.
- В чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь.
- Можно добавить или не добавлять чай на свой вкус. Залить все кипятком, дать настояться.
Совет: В настоявшийся напиток можно добавить по вкусу немного меда или подать его отдельно.
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