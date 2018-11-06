Согревающий осенний суп: мясная солянка с каперсами и маслинами

Рецепт сытного блюда на вcе времена

Мясная солянка Фото: depositphotos.com

Солянка – суп совсем не диетический, но очень вкусный и многими любимый. На следующий день солянка даже вкуснее, чем в день приготовления.

Мясная солянка

Ингредиенты:

Говядина на кости – 500-600 г

Охотничьи сосиски – 200 г

Копченая куриная ножка – 300-400 г

Свинина вареная или запеченная – 400 г

Другие мясные изделия – на усмотрение

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Огурцы соленые – 4 шт.

Каперсы – 1 ст. л.

Маслины – 150 г

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 2 шт.

Растительное масло – 2 ст.л.

Укроп, петрушка – небольшой пучок

Лимон – для подачи

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Рецепт приготовления:

Говядину на кости хорошо промываем и варим в 3 литрах воды с целой луковицей и очищенной морковью до полной готовности мяса. Мясо извлекаем из кастрюли и остужаем. Куриную ножку очищаем от шкурки и отделяем мясо от кости. Нарезаем небольшими ломтиками или просто разделяем руками на небольшие кусочки. Охотничьи сосиски нарезаем ломтиками приблизительно 0,5 см. Свинину нарезаем кубиками. На разогретую с маслом сковороду выкладываем мелко нарубленную луковицу и обжариваем до золотистого цвета, добавляем две столовые ложки томатной пасты и обжариваем в течении двух минут, постоянно помешивая. Добавляем на сковороду нарезанные кубиками соленые огурцы. Уменьшаем огонь и тушим огурцы с луком и томатной пастой в течении 5-7 минут. Если огурцы недостаточно сочные, можно добавить на сковороду несколько столовых ложек бульона. В кипящий бульон добавляем нарезанное мясо, доводим до кипения и выкладываем в кастрюлю все содержимое сковороды, добавляем каперсы. Варим на среднем огне в течении 10-15 минут. За три минуты до готовности добавляем лавровый лист и маслины. Сразу после приготовления – добавляем зелень. Накрываем крышкой и даем настояться в течении 10-15 минут. При подаче добавляем сметану и ломтик лимона, можно добавить еще несколько маслин.

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