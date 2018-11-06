Согревающий осенний суп: мясная солянка с каперсами и маслинами
Рецепт сытного блюда на вcе времена
Солянка – суп совсем не диетический, но очень вкусный и многими любимый. На следующий день солянка даже вкуснее, чем в день приготовления.
Мясная солянка
Ингредиенты:
- Говядина на кости – 500-600 г
- Охотничьи сосиски – 200 г
- Копченая куриная ножка – 300-400 г
- Свинина вареная или запеченная – 400 г
- Другие мясные изделия – на усмотрение
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Огурцы соленые – 4 шт.
- Каперсы – 1 ст. л.
- Маслины – 150 г
- Соль, перец – по вкусу
- Лавровый лист – 2 шт.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Укроп, петрушка – небольшой пучок
- Лимон – для подачи
Рецепт приготовления:
- Говядину на кости хорошо промываем и варим в 3 литрах воды с целой луковицей и очищенной морковью до полной готовности мяса. Мясо извлекаем из кастрюли и остужаем.
- Куриную ножку очищаем от шкурки и отделяем мясо от кости. Нарезаем небольшими ломтиками или просто разделяем руками на небольшие кусочки. Охотничьи сосиски нарезаем ломтиками приблизительно 0,5 см. Свинину нарезаем кубиками.
- На разогретую с маслом сковороду выкладываем мелко нарубленную луковицу и обжариваем до золотистого цвета, добавляем две столовые ложки томатной пасты и обжариваем в течении двух минут, постоянно помешивая. Добавляем на сковороду нарезанные кубиками соленые огурцы. Уменьшаем огонь и тушим огурцы с луком и томатной пастой в течении 5-7 минут. Если огурцы недостаточно сочные, можно добавить на сковороду несколько столовых ложек бульона.
- В кипящий бульон добавляем нарезанное мясо, доводим до кипения и выкладываем в кастрюлю все содержимое сковороды, добавляем каперсы. Варим на среднем огне в течении 10-15 минут. За три минуты до готовности добавляем лавровый лист и маслины. Сразу после приготовления – добавляем зелень. Накрываем крышкой и даем настояться в течении 10-15 минут.
- При подаче добавляем сметану и ломтик лимона, можно добавить еще несколько маслин.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный суп с полентой и овощами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом крем-супа с белыми грибами и чесночными гренками.
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Источник: receptam.net