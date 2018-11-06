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Согревающий осенний суп: мясная солянка с каперсами и маслинами

Рецепт сытного блюда на вcе времена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Мясная солянка Фото: depositphotos.com
Мясная солянка Фото: depositphotos.com

Солянка – суп совсем не диетический, но очень вкусный и многими любимый.  На следующий день солянка даже вкуснее, чем в день приготовления. 

Мясная солянка

Ингредиенты:

  • Говядина на кости – 500-600 г 
  • Охотничьи сосиски – 200 г
  • Копченая куриная ножка – 300-400 г
  • Свинина вареная или запеченная – 400 г
  • Другие мясные изделия – на усмотрение
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Огурцы соленые – 4 шт.
  • Каперсы – 1 ст. л.
  • Маслины – 150 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Укроп, петрушка – небольшой пучок
  • Лимон – для подачи
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Рецепт приготовления:

  1. Говядину на кости хорошо промываем и варим в 3 литрах воды с целой луковицей и очищенной морковью до полной готовности мяса. Мясо извлекаем из кастрюли и остужаем.
  2. Куриную ножку очищаем от шкурки и отделяем мясо от кости. Нарезаем небольшими ломтиками или просто разделяем руками на небольшие кусочки. Охотничьи сосиски нарезаем ломтиками приблизительно 0,5 см. Свинину нарезаем кубиками.
  3. На разогретую с маслом сковороду выкладываем мелко нарубленную луковицу и обжариваем до золотистого цвета, добавляем две столовые ложки томатной пасты и обжариваем в течении двух минут, постоянно помешивая. Добавляем на сковороду нарезанные кубиками соленые огурцы. Уменьшаем огонь и тушим огурцы с луком и томатной пастой в течении 5-7 минут. Если огурцы недостаточно сочные, можно добавить на сковороду несколько столовых ложек бульона.
  4. В кипящий бульон добавляем нарезанное мясо, доводим до кипения и выкладываем в кастрюлю все содержимое сковороды, добавляем каперсы. Варим на среднем огне в течении 10-15 минут. За три минуты до готовности добавляем лавровый лист и маслины. Сразу после приготовления – добавляем зелень. Накрываем крышкой и даем настояться в течении 10-15 минут.
  5. При подаче добавляем сметану и ломтик лимона, можно добавить еще несколько маслин. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный суп с полентой и овощами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом крем-супа с белыми грибами и чесночными гренками.

Смотрите видео о самых дорогих супах мира:

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Источник: receptam.net
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