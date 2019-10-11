Согревающий томатный суп с красной фасолью и колбасками
Рецепт сытного осеннего супа
Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в холодный осенний день. Благодаря наваристому куриному бульону и обилию специй томатный суп с фасолью и колбасками поможет организму противостоять простудным и вирусным заболеваниям.
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Подавать такой суп лучше всего со сметаной и черным хлебом. По желанию блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью.
Суп с красной фасолью и колбасками
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 211 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 банки красной консервированной фасоли
- 1.5 л куриного бульона
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 1 перец сладкий красный
- 400 г томатов в собственном соку
- 8 купатов
- 2 зубчика чеснока
- 100 г сметаны
- 3 ст. л. растительного маса
- 1/2 ч. л. хмели-сунели
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и морковь мелко нарезать, сложить в кастрюльку с толстым дном, обжарить на растительном масле на небольшом огне до мягкости, 5-7 минут.
- Чеснок и сладкий перец измельчить, добавить в кастрюлю и готовить 1-2 минуты.
- Добавить помидоры вместе с соком, влить бульон и довести до кипения.
- Две банки фасоли (без жидкости) выложить в блендер, измельчить до состояния пюре, добавить в кастрюлю с бульоном.
- Сразу же добавить оставшуюся банку фасоли, тоже без жидкости. Довести до кипения и снять с огня, приправить по вкусу.
- Колбаски обжарить на гриле или на сковороде до готовности, несколько раз перевернув. Это займет 10-12 минут.
- Нарезать купаты кружочками толщиной 1-2 см, добавить в суп.
- Подавать фасолевый суп вместе со сметаной.
Полезные советы по приготовлению супа
- Суп можно варить не только на курином бульоне. Вы можете приготовить его на говяжьем или овощном, а также просто на воде.
- Красную фасоль можно заменить белой.
- Вы можете использовать не консервированную фасоль, а заранее отваренную.
- Хмели-сунели можно заменить итальянскими сушеными травами или молотой паприкой.
Напомним, ранее мы делились рецептом горохового супа с беконом. "Сегодня" также рассказывали, как сварить суп из белых грибов с перловкой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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