Согревающий томатный суп с красной фасолью и колбасками

Рецепт сытного осеннего супа

Суп с красной фасолью и колбасками Фото: Depositphotos

Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в холодный осенний день. Благодаря наваристому куриному бульону и обилию специй томатный суп с фасолью и колбасками поможет организму противостоять простудным и вирусным заболеваниям.

Смотрите видео, как приготовить сытный бобовый завтрак:

Подавать такой суп лучше всего со сметаной и черным хлебом. По желанию блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью.

Суп с красной фасолью и колбасками

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 банки красной консервированной фасоли

1.5 л куриного бульона

2 луковицы

2 моркови

1 перец сладкий красный

400 г томатов в собственном соку

8 купатов

2 зубчика чеснока

100 г сметаны

3 ст. л. растительного маса

1/2 ч. л. хмели-сунели

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук и морковь мелко нарезать, сложить в кастрюльку с толстым дном, обжарить на растительном масле на небольшом огне до мягкости, 5-7 минут. Чеснок и сладкий перец измельчить, добавить в кастрюлю и готовить 1-2 минуты. Добавить помидоры вместе с соком, влить бульон и довести до кипения. Две банки фасоли (без жидкости) выложить в блендер, измельчить до состояния пюре, добавить в кастрюлю с бульоном. Сразу же добавить оставшуюся банку фасоли, тоже без жидкости. Довести до кипения и снять с огня, приправить по вкусу. Колбаски обжарить на гриле или на сковороде до готовности, несколько раз перевернув. Это займет 10-12 минут. Нарезать купаты кружочками толщиной 1-2 см, добавить в суп. Подавать фасолевый суп вместе со сметаной.

Полезные советы по приготовлению супа

Суп можно варить не только на курином бульоне. Вы можете приготовить его на говяжьем или овощном, а также просто на воде.

Красную фасоль можно заменить белой.

Вы можете использовать не консервированную фасоль, а заранее отваренную.

Хмели-сунели можно заменить итальянскими сушеными травами или молотой паприкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом горохового супа с беконом. "Сегодня" также рассказывали, как сварить суп из белых грибов с перловкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.