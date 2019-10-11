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Согревающий томатный суп с красной фасолью и колбасками

Рецепт сытного осеннего супа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Суп с красной фасолью и колбасками
Суп с красной фасолью и колбасками
Фото: Depositphotos

Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в холодный осенний день. Благодаря наваристому куриному бульону и обилию специй томатный суп с фасолью и колбасками поможет организму противостоять простудным и вирусным заболеваниям.

Смотрите видео, как приготовить сытный бобовый завтрак:

Подавать такой суп лучше всего со сметаной и черным хлебом. По желанию блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью.

Суп с красной фасолью и колбасками

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 банки красной консервированной фасоли
  • 1.5 л куриного бульона
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 1 перец сладкий красный
  • 400 г томатов в собственном соку
  • 8 купатов
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г сметаны
  • 3 ст. л. растительного маса
  • 1/2 ч. л. хмели-сунели
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Лук и морковь мелко нарезать, сложить в кастрюльку с толстым дном, обжарить на растительном масле на небольшом огне до мягкости, 5-7 минут.
  2. Чеснок и сладкий перец измельчить, добавить в кастрюлю и готовить 1-2 минуты.
  3. Добавить помидоры вместе с соком, влить бульон и довести до кипения.
  4. Две банки фасоли (без жидкости) выложить в блендер, измельчить до состояния пюре, добавить в кастрюлю с бульоном.
  5. Сразу же добавить оставшуюся банку фасоли, тоже без жидкости. Довести до кипения и снять с огня, приправить по вкусу.
  6. Колбаски обжарить на гриле или на сковороде до готовности, несколько раз перевернув. Это займет 10-12 минут.
  7. Нарезать купаты кружочками толщиной 1-2 см, добавить в суп.
  8. Подавать фасолевый суп вместе со сметаной.

Полезные советы по приготовлению супа

  • Суп можно варить не только на курином бульоне. Вы можете приготовить его на говяжьем или овощном, а также просто на воде.
  • Красную фасоль можно заменить белой.
  • Вы можете использовать не консервированную фасоль, а заранее отваренную.
  • Хмели-сунели можно заменить итальянскими сушеными травами или молотой паприкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом горохового супа с беконом. "Сегодня" также рассказывали, как сварить суп из белых грибов с перловкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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