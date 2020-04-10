Совсем как шашлык: рецепт запеченной свинины в рукаве

Готовим ароматные свиные ребрышки

Запеченные свиные ребрышки – это вкуснейшее блюдо, которое можно легко приготовить на собственной кухне. Минимального приложения усилий и некоторого внимания требует только маринад, но его можно сделать заранее.

Мы используем свиные ребрышки, но по такому рецепту можно запечь практически любое мясо.

Запеченная свинина в духовке

Запеченные ребра в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

268 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1.5 кг свиных ребрышек

2 зубчика чеснока

4 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. меда

1 ст.л. зернистой горчицы

1 ст.л. неострой горчицы

2 ст.л. соуса для шашлыка или кетчупа

2 ст.л. растительного масла

3-4 средние луковицы

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

В глубокую миску налить соевый соус, добавить горчицу, соус для шашлыка и мед. Посолить и поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок. Затем влить растительное масло и хорошо перемешать. Затем на ребрышках сделать глубокие надрезы между костями с мясистой стороны. Важно не разрезать мясо до конца. Опустить мясо в миску с маринадом надрезами вниз. Жидкость должна полностью его покрывать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов. Отрезать большой кусок рукава для запекания и положить на противень. Очищенный репчатый лук нарезать кольцами, выложить его в рукав в один слой. Сверху поместить мясо. Половиной маринада, который остался в миске, аккуратно полить всю поверхность ребрышек. Завязать концы рукава для запекания. Готовить мясо в предварительно разогретой до 220° C духовке 40-45 минут. Затем разрезать рукав и полить мясо оставшимся маринадом. Вернуть в духовку на 20-25 минут, чтобы свинина подрумянилась.

Как подавать мясо

На гарнир к свинине можно подать запеченный картофель и салат из свежих овощей.

Смотрите видео, как приготовить макароны с копчеными ребрышками:

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.

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