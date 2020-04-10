Совсем как шашлык: рецепт запеченной свинины в рукаве
Готовим ароматные свиные ребрышки
Запеченные свиные ребрышки – это вкуснейшее блюдо, которое можно легко приготовить на собственной кухне. Минимального приложения усилий и некоторого внимания требует только маринад, но его можно сделать заранее.
Мы используем свиные ребрышки, но по такому рецепту можно запечь практически любое мясо.
Запеченная свинина в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 268 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1.5 кг свиных ребрышек
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. меда
- 1 ст.л. зернистой горчицы
- 1 ст.л. неострой горчицы
- 2 ст.л. соуса для шашлыка или кетчупа
- 2 ст.л. растительного масла
- 3-4 средние луковицы
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- В глубокую миску налить соевый соус, добавить горчицу, соус для шашлыка и мед.
- Посолить и поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок. Затем влить растительное масло и хорошо перемешать.
- Затем на ребрышках сделать глубокие надрезы между костями с мясистой стороны. Важно не разрезать мясо до конца.
- Опустить мясо в миску с маринадом надрезами вниз. Жидкость должна полностью его покрывать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов.
- Отрезать большой кусок рукава для запекания и положить на противень. Очищенный репчатый лук нарезать кольцами, выложить его в рукав в один слой.
- Сверху поместить мясо. Половиной маринада, который остался в миске, аккуратно полить всю поверхность ребрышек. Завязать концы рукава для запекания.
- Готовить мясо в предварительно разогретой до 220° C духовке 40-45 минут.
- Затем разрезать рукав и полить мясо оставшимся маринадом.
- Вернуть в духовку на 20-25 минут, чтобы свинина подрумянилась.
Как подавать мясо
На гарнир к свинине можно подать запеченный картофель и салат из свежих овощей.
Смотрите видео, как приготовить макароны с копчеными ребрышками:
Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.
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