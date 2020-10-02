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Спагетти а-ля путанеска: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 08:56

Рецепт легкой итальянской пасты с помидорами, рыбой и чесноком

Родина пасты а-ля путанеска – Неаполь. Это невероятно ароматное блюдо готовят из спагетти, томатов, чеснока, оливок и каперсов.

В оригинальном рецепте в соус добавляют анчоусы, но Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предложил заменить их на более демократичную кильку. Пошаговый процесс приготовления блюда смотрите ниже.

Паста а-ля путанеска

Рецепт пасты с оливками и рыбой
Рецепт пасты с оливками и рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 175 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 зубчика чеснока
  • 200 г спагетти
  • 3 помидора
  • 80 мл оливкового масла
  • 1 банка оливок
  • 1 ст.л. каперсов
  • 100 г твердого сыра
  • 100 мл белого сухого вина
  • 100 г анчоусов или кильки
  • Петрушка
  • Орегано
  • Соль
  • Сахар

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Способ приготовления:

  1. Довести подсоленную воду до кипения, добавить спагетти. Варить 10 минут.
  2. Чеснок мелко порубить, измельчить томаты.
  3. Разогреть сковороду с оливковым маслом. Добавить чеснок, слегка обжарить, затем всыпать помидоры.
  4. Добавить оливки (можно разных цветов) и каперсы. Влить белое сухое вино.
  5. Добавить рыбу, орегано и сахар.
  6. Спагетти процедить и добавить в соус, перемешать.
  7. Подавать, украсив нарезанной петрушкой и сыром.

На заметку

Оливки можно использовать целые – с косточкой или без, а можно их измельчить.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вегетарианскую пасту с баклажанами и помидорами, а также делились рецептом тальятелле с лисичками и сыром.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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