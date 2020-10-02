Спагетти а-ля путанеска: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт легкой итальянской пасты с помидорами, рыбой и чесноком

Родина пасты а-ля путанеска – Неаполь. Это невероятно ароматное блюдо готовят из спагетти, томатов, чеснока, оливок и каперсов.

В оригинальном рецепте в соус добавляют анчоусы, но Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предложил заменить их на более демократичную кильку. Пошаговый процесс приготовления блюда смотрите ниже.

Паста а-ля путанеска

Рецепт пасты с оливками и рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

175 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 зубчика чеснока

200 г спагетти

3 помидора

80 мл оливкового масла

1 банка оливок

1 ст.л. каперсов

100 г твердого сыра

100 мл белого сухого вина

100 г анчоусов или кильки

Петрушка

Орегано

Соль

Сахар

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Способ приготовления:

Довести подсоленную воду до кипения, добавить спагетти. Варить 10 минут. Чеснок мелко порубить, измельчить томаты. Разогреть сковороду с оливковым маслом. Добавить чеснок, слегка обжарить, затем всыпать помидоры. Добавить оливки (можно разных цветов) и каперсы. Влить белое сухое вино. Добавить рыбу, орегано и сахар. Спагетти процедить и добавить в соус, перемешать. Подавать, украсив нарезанной петрушкой и сыром.

На заметку

Оливки можно использовать целые – с косточкой или без, а можно их измельчить.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вегетарианскую пасту с баклажанами и помидорами, а также делились рецептом тальятелле с лисичками и сыром.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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