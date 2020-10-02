Спагетти а-ля путанеска: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт легкой итальянской пасты с помидорами, рыбой и чесноком
Родина пасты а-ля путанеска – Неаполь. Это невероятно ароматное блюдо готовят из спагетти, томатов, чеснока, оливок и каперсов.
В оригинальном рецепте в соус добавляют анчоусы, но Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предложил заменить их на более демократичную кильку. Пошаговый процесс приготовления блюда смотрите ниже.
Паста а-ля путанеска
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 175 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 зубчика чеснока
- 200 г спагетти
- 3 помидора
- 80 мл оливкового масла
- 1 банка оливок
- 1 ст.л. каперсов
- 100 г твердого сыра
- 100 мл белого сухого вина
- 100 г анчоусов или кильки
- Петрушка
- Орегано
- Соль
- Сахар
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Способ приготовления:
- Довести подсоленную воду до кипения, добавить спагетти. Варить 10 минут.
- Чеснок мелко порубить, измельчить томаты.
- Разогреть сковороду с оливковым маслом. Добавить чеснок, слегка обжарить, затем всыпать помидоры.
- Добавить оливки (можно разных цветов) и каперсы. Влить белое сухое вино.
- Добавить рыбу, орегано и сахар.
- Спагетти процедить и добавить в соус, перемешать.
- Подавать, украсив нарезанной петрушкой и сыром.
На заметку
Оливки можно использовать целые – с косточкой или без, а можно их измельчить.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вегетарианскую пасту с баклажанами и помидорами, а также делились рецептом тальятелле с лисичками и сыром.
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