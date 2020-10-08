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Спагетти алио и олио: рецепт классической неаполитанской пасты

Сегодня, 11:16

Готовим быструю итальянскую пасту с чесноком и сыром

Спагетти алио и олио – традиционное блюдо неаполитанской кухни. Эта паста готовится с большим количеством чеснока. Как правило, к блюду добавляется острый перец, петрушка, а также сыр (пармезан или пекорино). Такой рецепт очень удобен, когда нужно быстро приготовить что-нибудь на ужин.

Паста с чесноком

Паста с чесноком
Паста с чесноком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 219 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г спагетти или капеллини
  • 1 головка чеснока
  • 2 шт. чили
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. панировочных сухарей
  • 70 г твердого сыра
  • Зелень
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  3. Мелко порубите очищенный чеснок. Забросьте его в сковороду.
  4. Один перец чили мелко порубите, второй оставьте целым. Добавьте в сковороду.
  5. Затем добавьте в сковороду хлебные крошки. Немного обжарьте. Влейте половник воды из кастрюли с пастой.
  6. Добавьте пасту без жидкости в сковороду. Посыпьте черным перцем и мелко порубленной зеленью.

Как подавать блюдо

Посыпьте горячую пасту тертым пармезаном и подавайте.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с лисичками и сыром, а также делились рецептом спагетти а-ля путанеска.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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