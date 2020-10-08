Спагетти алио и олио: рецепт классической неаполитанской пасты
Готовим быструю итальянскую пасту с чесноком и сыром
Спагетти алио и олио – традиционное блюдо неаполитанской кухни. Эта паста готовится с большим количеством чеснока. Как правило, к блюду добавляется острый перец, петрушка, а также сыр (пармезан или пекорино). Такой рецепт очень удобен, когда нужно быстро приготовить что-нибудь на ужин.
Паста с чесноком
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 219 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г спагетти или капеллини
- 1 головка чеснока
- 2 шт. чили
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. панировочных сухарей
- 70 г твердого сыра
- Зелень
- Соль
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Способ приготовления:
- Отварите пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Мелко порубите очищенный чеснок. Забросьте его в сковороду.
- Один перец чили мелко порубите, второй оставьте целым. Добавьте в сковороду.
- Затем добавьте в сковороду хлебные крошки. Немного обжарьте. Влейте половник воды из кастрюли с пастой.
- Добавьте пасту без жидкости в сковороду. Посыпьте черным перцем и мелко порубленной зеленью.
Как подавать блюдо
Посыпьте горячую пасту тертым пармезаном и подавайте.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с лисичками и сыром, а также делились рецептом спагетти а-ля путанеска.
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