Спагетти алио и олио: рецепт классической неаполитанской пасты

Готовим быструю итальянскую пасту с чесноком и сыром

Спагетти алио и олио – традиционное блюдо неаполитанской кухни. Эта паста готовится с большим количеством чеснока. Как правило, к блюду добавляется острый перец, петрушка, а также сыр (пармезан или пекорино). Такой рецепт очень удобен, когда нужно быстро приготовить что-нибудь на ужин.

Паста с чесноком

Паста с чесноком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

219 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г спагетти или капеллини

1 головка чеснока

2 шт. чили

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. панировочных сухарей

70 г твердого сыра

Зелень

Соль

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Способ приготовления:

Отварите пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Мелко порубите очищенный чеснок. Забросьте его в сковороду. Один перец чили мелко порубите, второй оставьте целым. Добавьте в сковороду. Затем добавьте в сковороду хлебные крошки. Немного обжарьте. Влейте половник воды из кастрюли с пастой. Добавьте пасту без жидкости в сковороду. Посыпьте черным перцем и мелко порубленной зеленью.

Как подавать блюдо

Посыпьте горячую пасту тертым пармезаном и подавайте.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с лисичками и сыром, а также делились рецептом спагетти а-ля путанеска.

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