Спагетти карбонара: классический рецепт без сливок

Карбонара с беконом – сытное и вкусное блюдо для ужина

Паста карбонара без сливок Фото: freepik.com

Паста карбонара – одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Карбонара подается под соусом, в основу которого входят яйца, сыр и ветчина или бекон.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

Этот рецепт хорош тем, что на его воплощение потребуется минимум времени и продуктов, но в итоге вы получите вкусный и сытный ужин для всей семьи.

Паста карбонара без сливок

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

346 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла

175 г бекона, порезанного мелко

25 г сливочного масла

2 яичных желтка

2 яйца

8 ст. л. тертого сыра пармезан

350 г спагетти

Способ приготовления:

Разогреть оливковое масло в сковороде. Добавить бекон и обжарить на среднем огне 5 минут, помешивая. Добавить сливочное масло и перемешать. В миске соединить яичные желтки, яйца и тертый пармезан, добавить приправы. Отварить спагетти в соленой воде. Слить и вернуть в кастрюлю. Добавить смесь бекона и сыра, перемешать, пока все макароны не будут полностью покрыты соусом.

Чем можно заменить бекон в карбонаре

Вместо бекона можно добавить полоски копченого лосося или очищенные и отваренные креветки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить спагетти с митболами.

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