Спагетти карбонара: классический рецепт без сливок
Карбонара с беконом – сытное и вкусное блюдо для ужина
Паста карбонара – одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Карбонара подается под соусом, в основу которого входят яйца, сыр и ветчина или бекон.
Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:
Этот рецепт хорош тем, что на его воплощение потребуется минимум времени и продуктов, но в итоге вы получите вкусный и сытный ужин для всей семьи.
Паста карбонара без сливок
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 346 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 175 г бекона, порезанного мелко
- 25 г сливочного масла
- 2 яичных желтка
- 2 яйца
- 8 ст. л. тертого сыра пармезан
- 350 г спагетти
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Способ приготовления:
- Разогреть оливковое масло в сковороде.
- Добавить бекон и обжарить на среднем огне 5 минут, помешивая.
- Добавить сливочное масло и перемешать.
- В миске соединить яичные желтки, яйца и тертый пармезан, добавить приправы.
- Отварить спагетти в соленой воде. Слить и вернуть в кастрюлю.
- Добавить смесь бекона и сыра, перемешать, пока все макароны не будут полностью покрыты соусом.
Чем можно заменить бекон в карбонаре
Вместо бекона можно добавить полоски копченого лосося или очищенные и отваренные креветки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить спагетти с митболами.
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Источник: Сегодня