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Спагетти карбонара: классический рецепт без сливок

Карбонара с беконом – сытное и вкусное блюдо для ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Паста карбонара без сливок
Паста карбонара без сливок
Фото: freepik.com

Паста карбонара – одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Карбонара подается под соусом, в основу которого входят яйца, сыр и ветчина или бекон.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

Этот рецепт хорош тем, что на его воплощение потребуется минимум времени и продуктов, но в итоге вы получите вкусный и сытный ужин для всей семьи.

Паста карбонара без сливок

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 346 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 175 г бекона, порезанного мелко
  • 25 г сливочного масла
  • 2 яичных желтка
  • 2 яйца
  • 8 ст. л. тертого сыра пармезан
  • 350 г спагетти

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Способ приготовления:

  1. Разогреть оливковое масло в сковороде.
  2. Добавить бекон и обжарить на среднем огне 5 минут, помешивая.
  3. Добавить сливочное масло и перемешать.
  4. В миске соединить яичные желтки, яйца и тертый пармезан, добавить приправы.
  5. Отварить спагетти в соленой воде. Слить и вернуть в кастрюлю. 
  6. Добавить смесь бекона и сыра, перемешать, пока все макароны не будут полностью покрыты соусом. 

Чем можно заменить бекон в карбонаре

Вместо бекона можно добавить полоски копченого лосося или очищенные и отваренные креветки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить спагетти с митболами.

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Источник: Сегодня
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