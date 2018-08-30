Спагетти с лисичками и оливками: рецепт Юлии Высоцкой
Вкусная идея для осеннего ужина
Простой рецепт пасты с грибным соусом из лисичек. Такое блюдо можно приготовить и с другими лесными грибами.
Спагетти с лисичками и оливками
Ингредиенты:
- лисички – 500 г
- спагетти – 300 г
- оливки – 300 г
- сливки – 80 мл
- петрушка – 1 пучок
- чеснок – 2 зубчика
- оливковое масло – 2 ст. л.
- перец чили сухой – 1 шт.
- перец черный молотый – 1 щепотка
- соль морская – 1 ч. л.
Рецепт приготовления:
- Зубчики чеснока раздавить плоской стороной ножа и почистить. Петрушку мелко порубить. Из оливок вынуть косточки.
- Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить в нем чеснок, чтобы масло пропиталось его запахом.
- Вынуть чеснок, выложить в сковороду лисички, перец чили и горсть измельченной петрушки, посолить и поперчить, жарить на сильном огне 4-5 минут.
- Слегка остывшие лисички и оливки измельчить ножом или в блендере так, чтобы получились небольшие кусочки.
- Макароны отварить в слегка подсоленной и подмасленной воде.
- Вернуть измельченные лисички и оливки на сковороду, влить сливки и все прогреть.
- Выложить в соус макароны, перемешать. Посыпать спагетти оставшейся петрушкой и немедленно подавать.
Напомним, ранее мы писали, как запечь лосося в тесте с грибами и шпинатом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом плова с грибами и курицей.
Смотрите видео, как вырастить настоящие грибы в банке:
Еще несколько материалов по теме:Быстро и вкусно: спагетти с мясным соусом Как приготовить тесто для домашней пасты: ТОП-3 рецепта Мясные рулетики на шпажках с изюмом и орехами: рецепт Юлии Высоцкой Как приготовить идеальный томатный соус к пасте
Источник: "Сегодня"