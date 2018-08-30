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Спагетти с лисичками и оливками: рецепт Юлии Высоцкой

Вкусная идея для осеннего ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Спагетти с грибами Фото: depositphotos.com
Спагетти с грибами Фото: depositphotos.com

Простой рецепт пасты с грибным соусом из лисичек. Такое блюдо можно приготовить и с другими лесными грибами.

Спагетти с лисичками и оливками

Ингредиенты:

  • лисички – 500 г
  • спагетти – 300 г
  • оливки – 300 г
  • сливки – 80 мл
  • петрушка – 1 пучок
  • чеснок – 2 зубчика
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • перец чили сухой – 1 шт.
  • перец черный молотый – 1 щепотка
  • соль морская – 1 ч. л.
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Рецепт приготовления:

  1. Зубчики чеснока раздавить плоской стороной ножа и почистить. Петрушку мелко порубить. Из оливок вынуть косточки.
  2. Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить в нем чеснок, чтобы масло пропиталось его запахом.
  3. Вынуть чеснок, выложить в сковороду лисички, перец чили и горсть измельченной петрушки, посолить и поперчить, жарить на сильном огне 4-5 минут.
  4. Слегка остывшие лисички и оливки измельчить ножом или в блендере так, чтобы получились небольшие кусочки.
  5. Макароны отварить в слегка подсоленной и подмасленной воде.
  6. Вернуть измельченные лисички и оливки на сковороду, влить сливки и все прогреть.
  7. Выложить в соус макароны, перемешать. Посыпать спагетти оставшейся петрушкой и немедленно подавать.

Напомним, ранее мы писали, как запечь лосося в тесте с грибами и шпинатом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом плова с грибами и курицей.

Смотрите видео, как вырастить настоящие грибы в банке:

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Источник: "Сегодня"
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