Спагетти с лисичками и оливками: рецепт Юлии Высоцкой

Вкусная идея для осеннего ужина

Спагетти с грибами Фото: depositphotos.com

Простой рецепт пасты с грибным соусом из лисичек. Такое блюдо можно приготовить и с другими лесными грибами.

Спагетти с лисичками и оливками

Ингредиенты:

лисички – 500 г

спагетти – 300 г

оливки – 300 г

сливки – 80 мл

петрушка – 1 пучок

чеснок – 2 зубчика

оливковое масло – 2 ст. л.

перец чили сухой – 1 шт.

перец черный молотый – 1 щепотка

соль морская – 1 ч. л.

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Рецепт приготовления:

Зубчики чеснока раздавить плоской стороной ножа и почистить. Петрушку мелко порубить. Из оливок вынуть косточки. Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить в нем чеснок, чтобы масло пропиталось его запахом. Вынуть чеснок, выложить в сковороду лисички, перец чили и горсть измельченной петрушки, посолить и поперчить, жарить на сильном огне 4-5 минут. Слегка остывшие лисички и оливки измельчить ножом или в блендере так, чтобы получились небольшие кусочки. Макароны отварить в слегка подсоленной и подмасленной воде. Вернуть измельченные лисички и оливки на сковороду, влить сливки и все прогреть. Выложить в соус макароны, перемешать. Посыпать спагетти оставшейся петрушкой и немедленно подавать.

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