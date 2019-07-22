Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Спиральный овощной пирог: рецепт дня

Готовим вкусный и красивый летний тарт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:59
Овощной тарт спиральный
Овощной тарт спиральный
Фото: Depositphotos

Этот пирог с овощами и сметанной заливкой обязательно порадует вас своим вкусом и ярким видом. Для его начинки используются: кабачки, цуккини, баклажаны, морковь и батат, но вы можете менять и дополнять этот список.

Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:

Из указанного количества ингредиентов получается два пирога диаметром 23 см. Вы можете ускорить процесс приготовления, если возьмете для основы готовое слоеное тесто.

Спиральный овощной тарт

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 1 кабачок
  • 1 цуккини
  • 1 баклажан
  • 1 морковь
  • 1 сладкий картофель

Для теста:

  • 2 стакана муки
  • 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
  • 1 желток
  • 2 ст.л. ледяной воды или молока
  • 2 ч.л сушеной зелени
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 200 мл сметаны
  • 1 ст. л горчицы
  • 100 г тертого сыра
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. соуса песто 
  • Соль, молотый перец
  • Оливковое масло

Читайте также
Как приготовить клубничный тарт из песочного теста

Способ приготовления:

  1. Овощи хорошо помыть, лук и картофель очистить от кожицы.
  2. Нарезать все овощи очень тонкими полосками с помощью овощечистки или овощерезки. Уложить слоями в дуршлаг, пересыпать солью и оставить на несколько часов. Когда стечет жидкость, полить овощи оливковыми маслом и перемешать, чтобы каждая полоска была покрыта маслом.
  3. Для теста смешать в комбайне муку с солью и сушеной зеленью, добавить сливочное масло и взбить до образования крошек. Добавить желток и воду, взбивать, пока масса не начнет собираться вокруг ножей. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на полчаса.
  4. Разогреть духовку до 180 С.
  5. Раскатать тесто в круг, выложить в форму для тарта, обрезать края и убрать в холодильник.
  6. Смешать в миске сметану, горчицу и тертый сыр. Добавить специи и пропущенный через пресс чеснок, посолить. Положить 6-7 ложек начинки на дно коржа и распределить по всей поверхности.
  7. На начинку по кругу выложить овощи ребром, чередуя слои. Посыпать молотым перцем и слегка сбрызнуть оливковым маслом.
  8. Накрыть пирог фольгой и поставить в духовку на 35-40 минут. Снять фольгу и выпекать еще 15-20 минут, пока тесто не подрумянится, а овощи не станут мягкими.
  9. Остудить пирог с овощами перед подачей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить киш с сыром, вялеными томатами и кедровыми орехами. "Сегодня" также писали, как сделать порционные тарты с беконом, грибами и помидорами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт простого паштета из курицы, орехов и сливочного сыра Как приготовить кабачковую икру: простой рецепт Быстрый пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом Как приготовить молочное желе: пошаговый рецепт
овощи пирог выпечка рецепт тарт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака
Что терпеть не могут разные знаки Зодиака
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Популярные статьи

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

Вчера, 11:10Психология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

20 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

20 июляАфиша

Церемония закрытия ОМКФ 2019: видео с красной дорожки

20 июляПсихология

Как назвать мальчика в августе 2019 года: лучшие мужские имена

20 июляТехно

Модный гейминг: ТОП-7 лучших смартфонов для игр

20 июляШоу-бизнес

23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем

20 июляFood

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

20 июляFun

20 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

19 июляШоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в отпуск: известно место

19 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июляЭксклюзив

Янина Соколова: До 19 лет я была уверена, что мое развитие возможно только в России

19 июляТехно

Пользователи массово "выбрасывают" iPhone и покупают Samsung

19 июляШоу-бизнес

"Мои Кравчата": Елена Кравец показала своих детей и рассекретила дату их рождения

Новости партнеров

Cвадебные приметы и суеверия
Cвадебные приметы и суеверия
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео
Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Вражаюче відео: Україна представила новинки військової техніки
Вражаюче відео: Україна представила новинки військової техніки
"Что с лицом?": Ани Лорак попала под шквал критики
Настя Каменских показала фото с отдыха с мужем
Настя Каменских показала фото с отдыха с мужем
MARUV устроила
MARUV устроила "интеллигентную провокацию" в Одессе (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь