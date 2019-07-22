Спиральный овощной пирог: рецепт дня

Готовим вкусный и красивый летний тарт

Овощной тарт спиральный Фото: Depositphotos

Этот пирог с овощами и сметанной заливкой обязательно порадует вас своим вкусом и ярким видом. Для его начинки используются: кабачки, цуккини, баклажаны, морковь и батат, но вы можете менять и дополнять этот список.

Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:

Из указанного количества ингредиентов получается два пирога диаметром 23 см. Вы можете ускорить процесс приготовления, если возьмете для основы готовое слоеное тесто.

Спиральный овощной тарт

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для начинки:

1 кабачок

1 цуккини

1 баклажан

1 морковь

1 сладкий картофель

Для теста:

2 стакана муки

100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками

1 желток

2 ст.л. ледяной воды или молока

2 ч.л сушеной зелени

Щепотка соли

Для начинки:

200 мл сметаны

1 ст. л горчицы

100 г тертого сыра

1 зубчик чеснока

1 ст.л. соуса песто

Соль, молотый перец

Оливковое масло

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Способ приготовления:

Овощи хорошо помыть, лук и картофель очистить от кожицы. Нарезать все овощи очень тонкими полосками с помощью овощечистки или овощерезки. Уложить слоями в дуршлаг, пересыпать солью и оставить на несколько часов. Когда стечет жидкость, полить овощи оливковыми маслом и перемешать, чтобы каждая полоска была покрыта маслом. Для теста смешать в комбайне муку с солью и сушеной зеленью, добавить сливочное масло и взбить до образования крошек. Добавить желток и воду, взбивать, пока масса не начнет собираться вокруг ножей. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на полчаса. Разогреть духовку до 180 С. Раскатать тесто в круг, выложить в форму для тарта, обрезать края и убрать в холодильник. Смешать в миске сметану, горчицу и тертый сыр. Добавить специи и пропущенный через пресс чеснок, посолить. Положить 6-7 ложек начинки на дно коржа и распределить по всей поверхности. На начинку по кругу выложить овощи ребром, чередуя слои. Посыпать молотым перцем и слегка сбрызнуть оливковым маслом. Накрыть пирог фольгой и поставить в духовку на 35-40 минут. Снять фольгу и выпекать еще 15-20 минут, пока тесто не подрумянится, а овощи не станут мягкими. Остудить пирог с овощами перед подачей.

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