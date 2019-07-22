Спиральный овощной пирог: рецепт дня
Готовим вкусный и красивый летний тарт
Этот пирог с овощами и сметанной заливкой обязательно порадует вас своим вкусом и ярким видом. Для его начинки используются: кабачки, цуккини, баклажаны, морковь и батат, но вы можете менять и дополнять этот список.
Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:
Из указанного количества ингредиентов получается два пирога диаметром 23 см. Вы можете ускорить процесс приготовления, если возьмете для основы готовое слоеное тесто.
Спиральный овощной тарт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для начинки:
- 1 кабачок
- 1 цуккини
- 1 баклажан
- 1 морковь
- 1 сладкий картофель
Для теста:
- 2 стакана муки
- 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
- 1 желток
- 2 ст.л. ледяной воды или молока
- 2 ч.л сушеной зелени
- Щепотка соли
Для начинки:
- 200 мл сметаны
- 1 ст. л горчицы
- 100 г тертого сыра
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. соуса песто
- Соль, молотый перец
- Оливковое масло
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Способ приготовления:
- Овощи хорошо помыть, лук и картофель очистить от кожицы.
- Нарезать все овощи очень тонкими полосками с помощью овощечистки или овощерезки. Уложить слоями в дуршлаг, пересыпать солью и оставить на несколько часов. Когда стечет жидкость, полить овощи оливковыми маслом и перемешать, чтобы каждая полоска была покрыта маслом.
- Для теста смешать в комбайне муку с солью и сушеной зеленью, добавить сливочное масло и взбить до образования крошек. Добавить желток и воду, взбивать, пока масса не начнет собираться вокруг ножей. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на полчаса.
- Разогреть духовку до 180 С.
- Раскатать тесто в круг, выложить в форму для тарта, обрезать края и убрать в холодильник.
- Смешать в миске сметану, горчицу и тертый сыр. Добавить специи и пропущенный через пресс чеснок, посолить. Положить 6-7 ложек начинки на дно коржа и распределить по всей поверхности.
- На начинку по кругу выложить овощи ребром, чередуя слои. Посыпать молотым перцем и слегка сбрызнуть оливковым маслом.
- Накрыть пирог фольгой и поставить в духовку на 35-40 минут. Снять фольгу и выпекать еще 15-20 минут, пока тесто не подрумянится, а овощи не станут мягкими.
- Остудить пирог с овощами перед подачей.
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