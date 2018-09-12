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Стеклянная вермишель с креветками: рецепт от Юлии Высоцкой

Вкусный ужин в азиатском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Лапша с креветками Фото: Topntp26 / Freepik
Лапша с креветками Фото: Topntp26 / Freepik

Тонкая прозрачная лапша очень популярна практически во всех странах Азии. Юлия Высоцкая готовит ее с креветками, чесноком, кинзой и соевым соусом.

Стеклянная вермишель с креветками

Ингредиенты:

  • стеклянная вермишель – 1 упаковка
  • креветки отварные – 400 г
  • чеснок – 10 зубчиков
  • кинза свежая – 1 пучок
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • соус соевый – 2 ст. л.
  • соус рыбный – 1/2 ч. л.
  • перец чили сухой – 1/2 шт.
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Рецепт приготовления:

  1. Листья кинзы мелко порубить.
  2. Чеснок почистить и каждый зубчик разрезать пополам.
  3. Разогреть в сковороде растительное масло и обжарить чеснок.
  4. Половинку перца чили раскрошить и отправить к чесноку.
  5. Добавить креветки и половину листьев кинзы, перемешать и жарить не дольше одной минуты.
  6. Стеклянную вермишель приготовить согласно инструкции на упаковке. Обычно ее заливают кипятком и оставляют на несколько минут, затем воду сливают.
  7. Перемешать вермишель с креветками и чесночным соусом.
  8. Влить соевый и рыбный соус и еще раз перемешать. Присыпать оставшейся кинзой и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом спагетти с лисичками и оливками от Юлии Высоцкой.  Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить фаршированных кальмаров с начинкой в азиатском стиле.

Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками:

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Источник: "Сегодня"
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