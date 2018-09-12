Стеклянная вермишель с креветками: рецепт от Юлии Высоцкой

Вкусный ужин в азиатском стиле

Лапша с креветками Фото: Topntp26 / Freepik

Тонкая прозрачная лапша очень популярна практически во всех странах Азии. Юлия Высоцкая готовит ее с креветками, чесноком, кинзой и соевым соусом.

Стеклянная вермишель с креветками

Ингредиенты:

стеклянная вермишель – 1 упаковка

креветки отварные – 400 г

чеснок – 10 зубчиков

кинза свежая – 1 пучок

масло растительное – 2 ст. л.

соус соевый – 2 ст. л.

соус рыбный – 1/2 ч. л.

перец чили сухой – 1/2 шт.

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Рецепт приготовления:

Листья кинзы мелко порубить. Чеснок почистить и каждый зубчик разрезать пополам. Разогреть в сковороде растительное масло и обжарить чеснок. Половинку перца чили раскрошить и отправить к чесноку. Добавить креветки и половину листьев кинзы, перемешать и жарить не дольше одной минуты. Стеклянную вермишель приготовить согласно инструкции на упаковке. Обычно ее заливают кипятком и оставляют на несколько минут, затем воду сливают. Перемешать вермишель с креветками и чесночным соусом. Влить соевый и рыбный соус и еще раз перемешать. Присыпать оставшейся кинзой и подавать.

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