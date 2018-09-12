Стеклянная вермишель с креветками: рецепт от Юлии Высоцкой
Вкусный ужин в азиатском стиле
Тонкая прозрачная лапша очень популярна практически во всех странах Азии. Юлия Высоцкая готовит ее с креветками, чесноком, кинзой и соевым соусом.
Стеклянная вермишель с креветками
Ингредиенты:
- стеклянная вермишель – 1 упаковка
- креветки отварные – 400 г
- чеснок – 10 зубчиков
- кинза свежая – 1 пучок
- масло растительное – 2 ст. л.
- соус соевый – 2 ст. л.
- соус рыбный – 1/2 ч. л.
- перец чили сухой – 1/2 шт.
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Рецепт приготовления:
- Листья кинзы мелко порубить.
- Чеснок почистить и каждый зубчик разрезать пополам.
- Разогреть в сковороде растительное масло и обжарить чеснок.
- Половинку перца чили раскрошить и отправить к чесноку.
- Добавить креветки и половину листьев кинзы, перемешать и жарить не дольше одной минуты.
- Стеклянную вермишель приготовить согласно инструкции на упаковке. Обычно ее заливают кипятком и оставляют на несколько минут, затем воду сливают.
- Перемешать вермишель с креветками и чесночным соусом.
- Влить соевый и рыбный соус и еще раз перемешать. Присыпать оставшейся кинзой и подавать.
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Источник: "Сегодня"