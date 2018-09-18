Стейк с яблоками и розмарином: рецепт от Даши Малаховой

Идея вкусного осеннего обеда

Стейк с яблоками Фото: depositphotos.com

Мясом с фруктами сегодня особо никого не удивишь. Но факт остается фактом: именно они помогают передать всю полноту вкуса блюда, не затмевая основной продукт. В нашем случае это говяжий стейк, который Даша готовит с карамелизированными яблоками. Уверены, вам понравится!

Стейк с яблоками и розмарином

Ингредиенты:

говяжий стейк (толщиной примерно в палец)

1 большое яблоко

1/2 ст. сахара

1 зубчик чеснока

веточка свежего розмарина

сушеный розмарин

оливковое масло

растительное масло

2-3 горошины черного перца

соль

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Рецепт приготовления:

Приготовьте ароматную смесь: разотрите в ступке сушеный розмарин, чеснок, черный перец и соль. Натрите стейк оливковым маслом и ароматной смесью. Разогрейте сковороду гриль и обжарьте стейк с двух сторон до появления "полосочек" от гриля. Уложите стейк в форму для запекания и поставьте под гриль на 15-20 минут при температуре 250 С. Очистите яблоко от кожуры, плодоножки и семян. Нарежьте небольшими дольками. Разогрейте в небольшой кастрюльке 2 ст. л. растительного масла, всыпьте сахар и подождите, пока сахар начнет карамелизироваться и полностью превратиться в карамель. Всыпьте в карамель дольки яблок. Периодически встряхивайте кастрюльку и следите, чтобы каждый ломтик яблока покрылся карамелью. Добавьте в кастрюльку с карамелью и яблоками веточку свежего розмарина, еще раз все хорошенько встряхните. Дайте ингредиентам прогреться вместе около одной минуты. Подавайте запеченный под грилем стейк с карамелизированными яблоками и веточкой розмарина.

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