Стейк с яблоками и розмарином: рецепт от Даши Малаховой
Идея вкусного осеннего обеда
Мясом с фруктами сегодня особо никого не удивишь. Но факт остается фактом: именно они помогают передать всю полноту вкуса блюда, не затмевая основной продукт. В нашем случае это говяжий стейк, который Даша готовит с карамелизированными яблоками. Уверены, вам понравится!
Стейк с яблоками и розмарином
Ингредиенты:
- говяжий стейк (толщиной примерно в палец)
- 1 большое яблоко
- 1/2 ст. сахара
- 1 зубчик чеснока
- веточка свежего розмарина
- сушеный розмарин
- оливковое масло
- растительное масло
- 2-3 горошины черного перца
- соль
Рецепт приготовления:
- Приготовьте ароматную смесь: разотрите в ступке сушеный розмарин, чеснок, черный перец и соль.
- Натрите стейк оливковым маслом и ароматной смесью.
- Разогрейте сковороду гриль и обжарьте стейк с двух сторон до появления "полосочек" от гриля.
- Уложите стейк в форму для запекания и поставьте под гриль на 15-20 минут при температуре 250 С.
- Очистите яблоко от кожуры, плодоножки и семян. Нарежьте небольшими дольками.
- Разогрейте в небольшой кастрюльке 2 ст. л. растительного масла, всыпьте сахар и подождите, пока сахар начнет карамелизироваться и полностью превратиться в карамель.
- Всыпьте в карамель дольки яблок. Периодически встряхивайте кастрюльку и следите, чтобы каждый ломтик яблока покрылся карамелью.
- Добавьте в кастрюльку с карамелью и яблоками веточку свежего розмарина, еще раз все хорошенько встряхните. Дайте ингредиентам прогреться вместе около одной минуты.
- Подавайте запеченный под грилем стейк с карамелизированными яблоками и веточкой розмарина.
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Источник: "Сегодня"