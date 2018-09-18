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Стейк с яблоками и розмарином: рецепт от Даши Малаховой

Идея вкусного осеннего обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Стейк с яблоками Фото: depositphotos.com
Стейк с яблоками Фото: depositphotos.com

Мясом с фруктами сегодня особо никого не удивишь. Но факт остается фактом: именно они помогают передать всю полноту вкуса блюда, не затмевая основной продукт. В нашем случае это говяжий стейк, который Даша готовит с карамелизированными яблоками. Уверены, вам понравится!

Стейк с яблоками и розмарином

Ингредиенты:

  • говяжий стейк (толщиной примерно в палец)
  • 1 большое яблоко
  • 1/2 ст. сахара
  • 1 зубчик чеснока
  • веточка свежего розмарина
  • сушеный розмарин
  • оливковое масло
  • растительное масло
  • 2-3 горошины черного перца
  • соль
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Рецепт приготовления:

  1. Приготовьте ароматную смесь: разотрите в ступке сушеный розмарин, чеснок, черный перец и соль.
  2. Натрите стейк оливковым маслом и ароматной смесью.
  3. Разогрейте сковороду гриль и обжарьте стейк с двух сторон до появления "полосочек" от гриля.
  4. Уложите стейк в форму для запекания и поставьте под гриль на 15-20 минут при температуре 250 С.
  5. Очистите яблоко от кожуры, плодоножки и семян. Нарежьте небольшими дольками.
  6. Разогрейте в небольшой кастрюльке 2 ст. л. растительного масла, всыпьте сахар и подождите, пока сахар начнет карамелизироваться и полностью превратиться в карамель.
  7. Всыпьте в карамель дольки яблок. Периодически встряхивайте кастрюльку и следите, чтобы каждый ломтик яблока покрылся карамелью.
  8. Добавьте в кастрюльку с карамелью и яблоками веточку свежего розмарина, еще раз все хорошенько встряхните. Дайте ингредиентам прогреться вместе около одной минуты.
  9. Подавайте запеченный под грилем стейк с карамелизированными яблоками и веточкой розмарина.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить осенний салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

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Источник: "Сегодня"
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