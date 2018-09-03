Стоимость продуктов: сколько нужно денег, чтобы подготовиться к зиме

С приближением осени перед горожанами, которые привыкли считать деньги, снова встает дилемма запасов

"События" на телеканале Украина

Покупать оптом и торговаться. Украинцы запасаются овощами на зиму, ведь сезон консервации в разгаре. Овощи уже собирают на открытой почве. С начала лета они подешевели на 40%: помидоры стоят 6 гривен, но такая цена будет не долго. Картофель по 7 гривен, если покупать мешком, то цена будет 4,50 гривен за килограмм. Кабачки по 10 гривен, лук тоже по 10 гривен, морковь – 16 гривен. Это все относительно дешево сейчас, когда овощи везут на прилавки прямо с полей.

В сентябре цены маленькие, но до конца года овощи борщевого набора существенно подорожают: в среднем на 30%. Об этом предупреждают в Ассоциации поставщиков торговых сетей. Овощехранилищ в Украине недостаточно, поэтому почти половина овощей, которые собирают в Украине, портятся, цены ползут вверх. Выигрывают те украинцы, которые уже сейчас закупают овощи и кладут их в свои погреба и амбары.

Конечно же, именно сейчас стоит делать консервацию – уже скоро цены на помидоры, огурцы и перец резко подскочат, тепличные овощи будут по карману не всем. И ваши овощи в закрутке могут быть даже полезнее и вкуснее. Главное – знать секреты приготовления.

Консервация помогает сэкономить деньги, не покупая дорогие овощи зимой. При этом она полезна для здоровья, говорят диетологи.

Сколько нужно денег, чтобы сделать запасы на зиму? Семье из двух взрослых и одного ребенка придется потратить 3590 гривен. В этом списке овощи, а также сахар и мука. В целом, этот продуктовый набор подорожал по сравнению с сентябрем прошлого года на целых 25%.

Поэтому в выигрыше люди, которые овощи не покупают, а выращивают сами. Среди всех продуктов – именно овощи до конца года будут расти в цене больше всего. Также существенно подорожает хлеб – от 6 до 10%. Еще хуже прогнозы в Ассоциации фермеров Украины. Там говорится, до сентября 2019 хлеб подорожает на треть. Причина – неурожай зерновых. А все из-за двухнедельных дождей, которые прошли в июле. Во время осадков зерно не могли собрать и оно набиралось влаги.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как правильно сушить лесные грибы в духовке. Мы также рассказывали, как заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды.