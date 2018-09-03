Стоимость продуктов: сколько нужно денег, чтобы подготовиться к зиме
С приближением осени перед горожанами, которые привыкли считать деньги, снова встает дилемма запасов
Покупать оптом и торговаться. Украинцы запасаются овощами на зиму, ведь сезон консервации в разгаре. Овощи уже собирают на открытой почве. С начала лета они подешевели на 40%: помидоры стоят 6 гривен, но такая цена будет не долго. Картофель по 7 гривен, если покупать мешком, то цена будет 4,50 гривен за килограмм. Кабачки по 10 гривен, лук тоже по 10 гривен, морковь – 16 гривен. Это все относительно дешево сейчас, когда овощи везут на прилавки прямо с полей.
В сентябре цены маленькие, но до конца года овощи борщевого набора существенно подорожают: в среднем на 30%. Об этом предупреждают в Ассоциации поставщиков торговых сетей. Овощехранилищ в Украине недостаточно, поэтому почти половина овощей, которые собирают в Украине, портятся, цены ползут вверх. Выигрывают те украинцы, которые уже сейчас закупают овощи и кладут их в свои погреба и амбары.
Конечно же, именно сейчас стоит делать консервацию – уже скоро цены на помидоры, огурцы и перец резко подскочат, тепличные овощи будут по карману не всем. И ваши овощи в закрутке могут быть даже полезнее и вкуснее. Главное – знать секреты приготовления.
Консервация помогает сэкономить деньги, не покупая дорогие овощи зимой. При этом она полезна для здоровья, говорят диетологи.
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Сколько нужно денег, чтобы сделать запасы на зиму? Семье из двух взрослых и одного ребенка придется потратить 3590 гривен. В этом списке овощи, а также сахар и мука. В целом, этот продуктовый набор подорожал по сравнению с сентябрем прошлого года на целых 25%.
Поэтому в выигрыше люди, которые овощи не покупают, а выращивают сами. Среди всех продуктов – именно овощи до конца года будут расти в цене больше всего. Также существенно подорожает хлеб – от 6 до 10%. Еще хуже прогнозы в Ассоциации фермеров Украины. Там говорится, до сентября 2019 хлеб подорожает на треть. Причина – неурожай зерновых. А все из-за двухнедельных дождей, которые прошли в июле. Во время осадков зерно не могли собрать и оно набиралось влаги.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как правильно сушить лесные грибы в духовке. Мы также рассказывали, как заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды.