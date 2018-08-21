Стоит ли есть мясо или лучше отказаться: мнение специалистов

Диетологи рассказали о пользе и вреде мяса

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Вредно или полезно есть мясо – вечное противостояние вегетарианцев и мясоедов. Наши корреспонденты взвесили все за и против.

Юлия – вегетарианка более шести лет. Говорит, что получает все необходимые для организма витамины и минералы и без употребления мяса.

"Альтернативой мясу стал тофу, бобовые, сейтановые сосиски, колбасы. Они отлично заменяют мясо и ты получаешь все необходимое. За эти 6 лет я перестала болеть простудными заболеваниями – они уже не цепляются", – рассказала веган Юлия Козачок.

А вот Татьяна иного мнения. Когда 5 лет назад она отказалась от мяса, у нее начались проблемы со здоровьем.

"Первый месяц я чувствовала себя легко, прекрасно. Дальше уже начались изменения: это была слабость. Но самое главное это то, что с каждым месяцем состояние моей кожи, моих волос стало ухудшаться. Я начала подозревать, что, возможно, именно потому, что я перестала употреблять мясо. Я начала понемногу снова возвращаться к мясу, и опять почувствовала, что полна сил и энергии", – поделилась бывший веган Татьяна Романова.

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Специалисты по питанию говорят, что полный отказ от мяса действительно ухудшает волосы, кожу и даже ногти человека. Организм не получает надлежащего количества витаминов и забирает их из собственных резервов.

"Веганство полностью убирает поступление жирорастворимых витаминов. Наблюдается белковая недостаточность, а для формирования того же коллагена нужен белок. Очень сложно набрать достаточное количество витаминов и минералов из продуктов растительного происхождения", – считает нутрициолог Екатерина Ярош.

Эксперты добавляют, что для поддержания нормы витаминов и минералов нужно есть мясо 3-4 раза в неделю, тогда как ежедневное употребление мяса вредно для пищеварения.