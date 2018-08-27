Судьи "МастерШеф" изменили правила шоу прямо на кастинге

Премьера нового сезона кулинарного шоу "МастерШеф" состоится уже завтра

Судьи шоу "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

28 августа начнется долгожданный 8 сезон "МастерШеф". Сотни людей со всей Украины приедут на кастинг проекта, чтобы приготовить лучшее блюдо в своей жизни, впечатлить судей проекта и попасть на проект.

Из года в год правила оставались неизменны: человек готовит блюдо, получает как минимум два "да", и надевает заветный белый фартук. Но в этом году у жюри проекта появится особое право. Если двое судей ответят участнику "нет", и только один из них увидит в конкурсанте кулинарный талант, то вместо белого фартука ему вручат черную прихватку. Это последний шанс героя попасть в проект и доказать, что тот действительно хочет изменить свою жизнь.

Черная прихватка – последний шанс попасть на шоу Фото: пресс-служба СТБ

Обладателям этих прихваток придется пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, чтобы выгрызть свое место на проекте! Их ждут три сложных задания на логику, кулинарные техники и тонкий вкус.

Кто в этому году приедет на кастинг "МастерШеф", кто сразу получит белый фартук, а кому достанется черная прихватка, увидим уже завтра на канале СТБ.

Напомним, ранее мы делились рецептом малосольных огурцов от судьи "МастерШеф" Дмитрия Горовенко. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить торт "Литвинка" по рецепту Татьяны Литвиновой.