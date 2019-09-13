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Судьи "МастерШеф" внезапно вернули в шоу двух участников: что произошло

Двое участников внезапно покинули шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:27
Судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский
Судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В эту пятницу, 13 сентября, стартовал третий выпуск кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон. Начало выпуска оказалось весьма неожиданным для зрителей и самой двадцатке лучших кулинаров-аматоров Украины.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

Неизменные судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский перед началом испытания обрадовали участников – по семейным обстоятельствам шоу преждевременно покинули Алена Хмиль и Сергей Акинин. Стоит отметить, что такая ситуация сложилась впервые за восемь сезонов шоу "МастерШеф" и участников осталось 18. Такому исходу событий обрадовались все, ведь конкурентов стало меньше.

Но, не тут то было! Судьи приняли важное решение и вернули в шоу, вышедших из проекта в прошлом выпуске участников, Элеонору Зубенко и Назара Витковича. У ребят появился второй шанс побороться за звание самого лучшего кулинара-аматора страны.

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Также предлагаем вам узнать, как прошел второй выпуск кулинарного шоу.

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