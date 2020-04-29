Супы из весенней зелени: три необычных рецепта для обеда
Готовим вкусные супы из шпината, щавеля и черемши
Не знаете, что приготовить на обед весной? Один из лучших вариантов – легкие супы из сезонной зелени. Щавель, шпинат и черемша помогут разнообразить ваш рацион и подарят порцию витаминов и клетчатки.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г щавеля
- 1,5 л воды
- 400 г черствого белого хлеба
- 375 мл молока
- 250 мл крем-фреш
- 30 г сливочного масла
- Соль
- Свежемолотый черный перец
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Способ приготовления:
- Мелко порубить промытый щавель.
- В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, добавить щавель и томить, помешивая, на медленном огне 10 минут.
- Хлеб нарезать мелкими кубиками. Отдельно вскипятить воду и залить ею щавель, добавить хлеб, посолить по вкусу. Снова довести жидкость до кипения, убавить огонь и варить, периодически помешивая, 30 минут.
- Смешать молоко и крем-фреш, влить в суп, тщательно перемешать, поперчить по вкусу, еще раз довести до кипения и сразу же снять с огня. Подавать щавелевый суп горячим.
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Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 л куриного или овощного бульона
- 200 г шпината
- 2 картофелины среднего размера
- 1 средняя луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 стакана сливок
- Соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Вскипятить бульон или воду в кастрюле.
- Тем временем разогреть сковороду с оливковым маслом, положить нарезанные лук и чеснок. Обжарить до прозрачности и мягкости.
- Переложить в кастрюлю с бульоном, добавить очищенный и нарезанный небольшими кусочками картофель. Довести до кипения и варить до мягкости картофеля, около 15 минут.
- Когда овощи будут готовы, добавить шпинат. Приправить суп солью и перцем, довести до кипения и снять с огня.
- Пюрировать погружным блендером. Влить сливки, по желанию досолить.
- Поставить на огонь, довести до кипения и сразу снять с плиты.
- В качестве дополнения к супу можно подать чесночные гренки, сваренные вкрутую яйца или тертый твердый сыр (например, пармезан).
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 150 г черемши
- 50 г лука-шалот
- 20 г сливочного масла
- 1 морковь
- 1 корень петрушки
- 2-3 шт. картофеля
- 100 мл белого сухого вина
- 750 мл овощного бульона
- 100 мл сливок
- Соль, молотый перец
- 2 яичных желтка
- 50 мл сметаны или йогурта
Способ приготовления:
- Черемшу помыть и обсушить, оставить несколько маленьких листиков для украшения. Остальную зелень крупно порезать, предварительно удалив стебельки.
- Почистить и нарезать лук-шалот. Морковь, корень петрушки и картофель почистить и мелко нарезать.
- В кастрюле для супа растопить сливочное масло и поджарить на небольшом огне лук-шалот. Добавить картофель, морковь и корень петрушки. Через несколько минут добавить черемшу, потушить все вместе. Влить вино и довести суп до кипения.
- Затем добавить овощной бульон и сливки. Варить суп на медленном огне около 15 минут. Снять с плиты и взбить погружным блендером.
- Выключить огонь, добавить в суп соль и молотый перец. В небольшой миске перемешать венчиком яичные желтки и сметану, добавить смесь в суп.
- Подавать суп вместе с багетом, украсив листиками черемши.
Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами окрошки. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить зеленый борщ без мяса.
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Источник: Сегодня