Супы из весенней зелени: три необычных рецепта для обеда

Готовим вкусные супы из шпината, щавеля и черемши

Не знаете, что приготовить на обед весной? Один из лучших вариантов – легкие супы из сезонной зелени. Щавель, шпинат и черемша помогут разнообразить ваш рацион и подарят порцию витаминов и клетчатки.

Французский щавелевый суп

Суп из щавеля Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г щавеля

1,5 л воды

400 г черствого белого хлеба

375 мл молока

250 мл крем-фреш

30 г сливочного масла

Соль

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Мелко порубить промытый щавель. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, добавить щавель и томить, помешивая, на медленном огне 10 минут. Хлеб нарезать мелкими кубиками. Отдельно вскипятить воду и залить ею щавель, добавить хлеб, посолить по вкусу. Снова довести жидкость до кипения, убавить огонь и варить, периодически помешивая, 30 минут. Смешать молоко и крем-фреш, влить в суп, тщательно перемешать, поперчить по вкусу, еще раз довести до кипения и сразу же снять с огня. Подавать щавелевый суп горячим.

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Крем-суп из шпината

Шпинатный крем-суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 л куриного или овощного бульона

200 г шпината

2 картофелины среднего размера

1 средняя луковица

2 зубчика чеснока

1/2 стакана сливок

Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Вскипятить бульон или воду в кастрюле. Тем временем разогреть сковороду с оливковым маслом, положить нарезанные лук и чеснок. Обжарить до прозрачности и мягкости. Переложить в кастрюлю с бульоном, добавить очищенный и нарезанный небольшими кусочками картофель. Довести до кипения и варить до мягкости картофеля, около 15 минут. Когда овощи будут готовы, добавить шпинат. Приправить суп солью и перцем, довести до кипения и снять с огня. Пюрировать погружным блендером. Влить сливки, по желанию досолить. Поставить на огонь, довести до кипения и сразу снять с плиты. В качестве дополнения к супу можно подать чесночные гренки, сваренные вкрутую яйца или тертый твердый сыр (например, пармезан).

Картофельный суп с черемшой

Суп с черемшой и картошкой Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

150 г черемши

50 г лука-шалот

20 г сливочного масла

1 морковь

1 корень петрушки

2-3 шт. картофеля

100 мл белого сухого вина

750 мл овощного бульона

100 мл сливок

Соль, молотый перец

2 яичных желтка

50 мл сметаны или йогурта

Способ приготовления:

Черемшу помыть и обсушить, оставить несколько маленьких листиков для украшения. Остальную зелень крупно порезать, предварительно удалив стебельки. Почистить и нарезать лук-шалот. Морковь, корень петрушки и картофель почистить и мелко нарезать. В кастрюле для супа растопить сливочное масло и поджарить на небольшом огне лук-шалот. Добавить картофель, морковь и корень петрушки. Через несколько минут добавить черемшу, потушить все вместе. Влить вино и довести суп до кипения. Затем добавить овощной бульон и сливки. Варить суп на медленном огне около 15 минут. Снять с плиты и взбить погружным блендером. Выключить огонь, добавить в суп соль и молотый перец. В небольшой миске перемешать венчиком яичные желтки и сметану, добавить смесь в суп. Подавать суп вместе с багетом, украсив листиками черемши.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами окрошки. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить зеленый борщ без мяса.

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