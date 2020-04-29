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Супы из весенней зелени: три необычных рецепта для обеда

Готовим вкусные супы из шпината, щавеля и черемши

Ирина Павлина
Сегодня, 15:39

Не знаете, что приготовить на обед весной? Один из лучших вариантов – легкие супы из сезонной зелени. Щавель, шпинат и черемша помогут разнообразить ваш рацион и подарят порцию витаминов и клетчатки.

Французский щавелевый суп

Суп из щавеля
Суп из щавеля
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г щавеля
  • 1,5 л воды
  • 400 г черствого белого хлеба
  • 375 мл молока
  • 250 мл крем-фреш
  • 30 г сливочного масла
  • Соль
  • Свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Мелко порубить промытый щавель.
  2. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, добавить щавель и томить, помешивая, на медленном огне 10 минут.
  3. Хлеб нарезать мелкими кубиками. Отдельно вскипятить воду и залить ею щавель, добавить хлеб, посолить по вкусу. Снова довести жидкость до кипения, убавить огонь и варить, периодически помешивая, 30 минут.
  4. Смешать молоко и крем-фреш, влить в суп, тщательно перемешать, поперчить по вкусу, еще раз довести до кипения и сразу же снять с огня. Подавать щавелевый суп горячим.

Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:

Крем-суп из шпината

Шпинатный крем-суп
Шпинатный крем-суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 л куриного или овощного бульона
  • 200 г шпината
  • 2 картофелины среднего размера
  • 1 средняя луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 стакана сливок
  • Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Вскипятить бульон или воду в кастрюле.
  2. Тем временем разогреть сковороду с оливковым маслом, положить нарезанные лук и чеснок. Обжарить до прозрачности и мягкости.
  3. Переложить в кастрюлю с бульоном, добавить очищенный и нарезанный небольшими кусочками картофель. Довести до кипения и варить до мягкости картофеля, около 15 минут.
  4. Когда овощи будут готовы, добавить шпинат. Приправить суп солью и перцем, довести до кипения и снять с огня.
  5. Пюрировать погружным блендером. Влить сливки, по желанию досолить.
  6. Поставить на огонь, довести до кипения и сразу снять с плиты.
  7. В качестве дополнения к супу можно подать чесночные гренки, сваренные вкрутую яйца или тертый твердый сыр (например, пармезан).

Картофельный суп с черемшой

Суп с черемшой и картошкой
Суп с черемшой и картошкой
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 150 г черемши
  • 50 г лука-шалот
  • 20 г сливочного масла
  • 1 морковь
  • 1 корень петрушки
  • 2-3 шт. картофеля
  • 100 мл белого сухого вина
  • 750 мл овощного бульона
  • 100 мл сливок
  • Соль, молотый перец
  • 2 яичных желтка
  • 50 мл сметаны или йогурта

Способ приготовления:

  1. Черемшу помыть и обсушить, оставить несколько маленьких листиков для украшения. Остальную зелень крупно порезать, предварительно удалив стебельки.
  2. Почистить и нарезать лук-шалот. Морковь, корень петрушки и картофель почистить и мелко нарезать.
  3. В кастрюле для супа растопить сливочное масло и поджарить на небольшом огне лук-шалот. Добавить картофель, морковь и корень петрушки. Через несколько минут добавить черемшу, потушить все вместе. Влить вино и довести суп до кипения.
  4. Затем добавить овощной бульон и сливки. Варить суп на медленном огне около 15 минут. Снять с плиты и взбить погружным блендером.
  5. Выключить огонь, добавить в суп соль и молотый перец. В небольшой миске перемешать венчиком яичные желтки и сметану, добавить смесь в суп.
  6. Подавать суп вместе с багетом, украсив листиками черемши.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами окрошки. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить зеленый борщ без мяса.

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Источник: Сегодня
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