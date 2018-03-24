Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: как будет выглядеть торт королевской пары

Новобрачные решили отступить от традиций

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая, осталось меньше двух месяцев. Кенсингтонский дворец обнародовал новые детали предстоящего торжества и рассказал, как будет выглядеть главный десерт.

Сообщается, что вместо традиционного торта на основе фруктового кекса гостям подадут лимонный бисквит с бузинной пропиткой, "наполненный свежими ароматами весны". Он будет украшен масляным кремом и живыми цветами.

Свадебные торты от Клэр Птак Фото: instagram.com/violetcakeslondon Свадебные торты от Клэр Птак Фото: instagram.com/violetcakeslondon Свадебные торты от Клэр Птак Фото: instagram.com/violetcakeslondon Свадебные торты от Клэр Птак Фото: instagram.com/violetcakeslondon Свадебные торты от Клэр Птак Фото: instagram.com/violetcakeslondon Свадебные торты от Клэр Птак Фото: instagram.com/violetcakeslondon Свадебные торты от Клэр Птак Фото: instagram.com/violetcakeslondon 1/7

Свадебный торт приготовит знаменитый в Лондоне шеф-кондитер родом из Калифорнии Клэр Птак, которая работает исключительно с натуральными сезонными продуктами.

Владелица кондитерской "The Violet Bakery" заявила, что в восторге от сотрудничества, так как полностью разделяет гастрономические вкусы королевской пары.

Королевский кондитер Клэр Птак Фото: AFP

Как и Меган Маркл, Клэр Птак выросла в Калифорнии. Она работала кондитером в "Chez Panisse" под руководством шеф-повара Алисы Уотерс. Позже женщина переехала в Великобританию, где устроилась в гастропаб "The Anchor & Hope" в Ватерлоо.

Ранее Меган Маркл брала интервью у Клэр Птак для ее бывшего сайта TheTig.com, который охватывал такие темы, как еда, красота, мода и путешествия.

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Королевские свадебные торты прошлого

До бракосочетания королевы Виктории в 1840 году свадебные торты не считались важной частью торжества. Вместо этого гостям на банкете часто предлагали кусочек "пирога невесты".

Торт королевы Виктории и принца Альберта весил 300 фунтов (136 кг) и представлял собой фигуру Британии, благословляющую жениха и невесту, которые были одеты в древнегреческие костюмы. В 2016 году мужчина продал на аукционе оставшийся кусок этого свадебного торта за 1500 фунтов стерлингов.

Свадебный торт королевы Виктории Фото: Pinterest

А на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон приготовили сразу два торта. Первым был восьмиярусный фруктовый торт с глазурью, украшенный 900 сахарными цветами. Второй – шоколадный торт из печенья "Mcvitie's", который принц Уильям любит с детства.

Свадебный торт Уильяма и Кейт Фото: Getty

В 1947 году для королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского приготовили торт высотой в 9 футов (2.7 м). Вместо цветов этот торт украшали гербы обеих семей, монограммы супругов и сахарные фигурки с изображением их любимых занятий.

Торт королевы Елизаветы Фото: Pinterest

Свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы был высотой 5 футов (1.5 м) и весил 255 фунтов (102 кг). Его приготовили кондитеры Школы кулинарии Королевского флота. Кусок торта был продан за 828 фунтов стерлингов Американским аукционным домом в 2014 году.

Свадебный торт принцессы Дианы Фото: Pinterest

Напомним, ранее английский дизайнер создала торт в виде Ким Кардашьян. Также стало известно, какие блюда любит есть на завтрак Меган Маркл.

Смотрите видеосюжет о свадебном торте принца Гарри и Меган Маркл: