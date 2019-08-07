Свинина, фаршированная персиками: рецепт дня

Рецепт рулета из свинины в духовке в персиковой начинкой

Фаршированная свинина с персиками Фото: Pinterest

Запеченный рулет из свинины с персиковой начинкой – отличный рецепт для праздничного ужина летом. Он довольно просто готовится, но получается очень сочным и вкусным.

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Для более румяной корочки мясо перед запеканием можно обжарить со всех сторон на сухой раскаленной сковороде. Лучше всего подавать рулет из свинины в теплом виде – так аромат персиков чувствуется наиболее ярко.

Фаршированная свинина с персиками

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг свиной корейки без кости

2 средних персика или нектарина

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. сушеного тимьяна

1 щепотка молотого имбиря

1 ст. л. оливкового масла

Соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 190 С. Очистить персики от кожицы и косточек, нарезать небольшими кусочками, посыпать молотым имбирем. Длинным тонким ножом сделать в мясе глубокий продольный прокол, несколько раз повернуть нож по кругу, чтобы расширить разрез. Вложить в него подготовленные персики. Чеснок измельчить, смешать с маслом, тимьяном, солью и перцем. Обмазать этой смесью мясо. Поместить мясо на застеленный пергаментом противень и поставить в разогретую духовку примерно на 1 час. В процессе запекания несколько раз полить мясо выделившимся соком. Достать из духовки, накрыть и оставить на 15-20 минут, подавать с зеленым салатом.

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