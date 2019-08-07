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Свинина, фаршированная персиками: рецепт дня

Рецепт рулета из свинины в духовке в персиковой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
Фаршированная свинина с персиками
Фаршированная свинина с персиками
Фото: Pinterest

Запеченный рулет из свинины с персиковой начинкой – отличный рецепт для праздничного ужина летом. Он довольно просто готовится, но получается очень сочным и вкусным.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Для более румяной корочки мясо перед запеканием можно обжарить со всех сторон на сухой раскаленной сковороде. Лучше всего подавать рулет из свинины в теплом виде – так аромат персиков чувствуется наиболее ярко. 

Фаршированная свинина с персиками

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной корейки без кости
  • 2 средних персика или нектарина
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна
  • 1 щепотка молотого имбиря
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль, свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 190 С.
  2. Очистить персики от кожицы и косточек, нарезать небольшими кусочками, посыпать молотым имбирем.
  3. Длинным тонким ножом сделать в мясе глубокий продольный прокол, несколько раз повернуть нож по кругу, чтобы расширить разрез. 
  4. Вложить в него подготовленные персики.
  5. Чеснок измельчить, смешать с маслом, тимьяном, солью и перцем. Обмазать этой смесью мясо.
  6. Поместить мясо на застеленный пергаментом противень и поставить в разогретую духовку примерно на 1 час.
  7. В процессе запекания несколько раз полить мясо выделившимся соком.
  8. Достать из духовки, накрыть и оставить на 15-20 минут, подавать с зеленым салатом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом свинины, запеченной с черносливом.

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Источник: Сегодня
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