Свинина, фаршированная персиками: рецепт дня
Рецепт рулета из свинины в духовке в персиковой начинкой
Запеченный рулет из свинины с персиковой начинкой – отличный рецепт для праздничного ужина летом. Он довольно просто готовится, но получается очень сочным и вкусным.
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Для более румяной корочки мясо перед запеканием можно обжарить со всех сторон на сухой раскаленной сковороде. Лучше всего подавать рулет из свинины в теплом виде – так аромат персиков чувствуется наиболее ярко.
Фаршированная свинина с персиками
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг свиной корейки без кости
- 2 средних персика или нектарина
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. сушеного тимьяна
- 1 щепотка молотого имбиря
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, свежемолотый черный перец
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Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 190 С.
- Очистить персики от кожицы и косточек, нарезать небольшими кусочками, посыпать молотым имбирем.
- Длинным тонким ножом сделать в мясе глубокий продольный прокол, несколько раз повернуть нож по кругу, чтобы расширить разрез.
- Вложить в него подготовленные персики.
- Чеснок измельчить, смешать с маслом, тимьяном, солью и перцем. Обмазать этой смесью мясо.
- Поместить мясо на застеленный пергаментом противень и поставить в разогретую духовку примерно на 1 час.
- В процессе запекания несколько раз полить мясо выделившимся соком.
- Достать из духовки, накрыть и оставить на 15-20 минут, подавать с зеленым салатом.
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Источник: Сегодня