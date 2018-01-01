Свинина с яблоками в духовке: рецепт Юлии Высоцкой

Свинина, запеченная с яблоками Фото: depositphotos.com

Сочетание свинины и яблок давно стало классическим. Юлия Высоцкая запекает свиную шею в духовке, предварительно покрыв ее панировкой из яблок, шалфея и хлебных крошек. Получается очень вкусно и необычно.

Свинина с яблоками от Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

Для начинки:

хлеб белый – 1 батон

крупные ароматные яблоки – 2 шт.

лук красный – 1 шт.

шалфей – 1 пучок

растительное масло – 4 ст. л.

перец черный свежемолотый – 1 щепотка

соль морская – 1 щепотка

Для свинины:

грудинка или шейная часть свинины – 1 кг

лимон – 1 шт.

перец черный молотый – 1 щепотка

соль морская – 1 ч. л.

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Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 250 С. Лук почистить и мелко нарезать. Разогреть в сковороде 2 ст. ложки растительного масла и обжарить лук до золотистого цвета. Яблоки нарезать дольками, добавить к луку и обжарить их до полной готовности. С хлеба снять корку, поломать мякоть на небольшие кусочки. Смешать щепотку соли, щепотку перца и оставшееся растительное масло, сбрызнуть этой смесью хлеб, разложить его на противне и поставить в разогретую духовку на 10-15 минут – он должен зазолотиться. Яблоки и лук перемешать с сухарями и шалфеем, слегка растолочь ложкой. Срезать цедру с лимона и нарезать ее тонкими полосками. На середину пласта выложить яблочную начинку, завернуть его рулетом, перевязать бечевкой. Посыпать цедрой лимона. Запекать в разогретой духовке 20 минут, убавить огонь до 160°С и томить еще 45−60 минут.

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