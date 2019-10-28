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Свиные ребра в медово-горчичном соусе: рецепт дня

Рецепт запеченных свининых ребрышек в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Свиные ребрышки запеченные
Свиные ребрышки запеченные
Фото: freepik.com

Запеченные свиные ребрышки в медово-горчичном соусе – это вкуснейшее блюдо, которое можно легко приготовить на собственной кухне. Они получаются очень мягкими и ароматными.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Если есть возможность, вместо духовки лучше воспользоваться мангалом с решеткой или грилем.

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Свиные ребра в медово-горчичном соусе

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 321 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Ребра свиные – 1,5 кг
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Душистый перец – 1 ч.л.
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Мед – 2 ст.л.
  • Горчица – 2 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Ребра обжариваем на раскаленной сковороде на минимальном количестве масла со всех сторон, чтобы образовалась корочка, препятствующая выходу сока во время варки.
  2. Отправляем ребра в кастрюлю с кипящей водой, добавляем лук, лавровый лист, душистый перец, солим по вкусу, убавляем огонь и варим полтора часа при слабом кипении.
  3. Чистим чеснок, пропускаем его через чеснокодавилку, смешиваем с соевым соусом, медом и горчицей.
  4. Разогреваем духовку до 220 °C.
  5. Достаем отваренные ребрышки, обсушиваем, разрезаем на отдельные ребра, окунаем в соус, раскладываем на противень поверх бумаги для выпечки.
  6. Отправляем в духовку на 10-12 минут при 220 °C до образования красивой корочки.

С чем подавать запеченные свиные ребра

Свиные ребрышки обычно едят вместе с пивом. Их можно дополнить запеченным картофелем или пюре, салатом из свежих овощей, а также любыми соусами к мясу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром.

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Источник: edim.tv
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