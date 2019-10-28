Свиные ребра в медово-горчичном соусе: рецепт дня
Рецепт запеченных свининых ребрышек в духовке
Запеченные свиные ребрышки в медово-горчичном соусе – это вкуснейшее блюдо, которое можно легко приготовить на собственной кухне. Они получаются очень мягкими и ароматными.
Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:
Если есть возможность, вместо духовки лучше воспользоваться мангалом с решеткой или грилем.
Свиные ребра в медово-горчичном соусе
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 321 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Ребра свиные – 1,5 кг
- Лук репчатый – 1 шт.
- Лавровый лист – 5 шт.
- Душистый перец – 1 ч.л.
- Чеснок – 5 зубчиков
- Мед – 2 ст.л.
- Горчица – 2 ст.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Ребра обжариваем на раскаленной сковороде на минимальном количестве масла со всех сторон, чтобы образовалась корочка, препятствующая выходу сока во время варки.
- Отправляем ребра в кастрюлю с кипящей водой, добавляем лук, лавровый лист, душистый перец, солим по вкусу, убавляем огонь и варим полтора часа при слабом кипении.
- Чистим чеснок, пропускаем его через чеснокодавилку, смешиваем с соевым соусом, медом и горчицей.
- Разогреваем духовку до 220 °C.
- Достаем отваренные ребрышки, обсушиваем, разрезаем на отдельные ребра, окунаем в соус, раскладываем на противень поверх бумаги для выпечки.
- Отправляем в духовку на 10-12 минут при 220 °C до образования красивой корочки.
С чем подавать запеченные свиные ребра
Свиные ребрышки обычно едят вместе с пивом. Их можно дополнить запеченным картофелем или пюре, салатом из свежих овощей, а также любыми соусами к мясу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром.
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